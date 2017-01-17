Тюменская область с большим отрывом завоевала первое общекомандное место по итогам конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»

Об этом на очередном ежемесячном пресс-брифинге сообщил главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полпреда Президента РФ в УрФО Андрей Руцинский. По его данным, на счету тюменцев 35 призовых мест, в том числе 11 первых, 14 вторых и 10 третьих.

Ближайшие соперники собрали гораздо меньше побед — у специалистов из Челябинской области 27 призовых номинаций, у представителей Ханты-Мансийского автономного округа — 17…

Андрей Иванович анонсировал событие, ожидаемое в областной столице уже на следующей неделе. В Тюмени состоится торжественная церемония чествования победителей и призеров конкурса рабочих профессий Уральского федерального округа. Ожидаются гости из всех регионов, входящих в состав УрФО.

Руцинский напомнил, что в сезоне 2016-2017 годов в конкурсе было заявлено более двадцати номинаций. Среди них 12 — по рабочим профессиям, 6 — по инженерным специальностям. По предложению северян введены три дополнительные номинации среди мастеров народных художественных промыслов.

83 представителя Тюменской области участвовали в финалах конкурса «Славим человека труда!»

Сам конкурс проводится с 2012 года и стремительно набирает популярность. Так, если в первый год участие в нем принимали 700 человек на всех стадиях отбора — муниципальном, региональном, окружном, то нынче за победу боролись больше трех тысяч специалистов!

Одновременно, по словам Руцинского, растет и популярность рабочих профессий — сварщика, электромонтера, экскаваторщика и других, что можно воочию наблюдать в учебных заведениях Тюменской области.

Главный федеральный инспектор остановился на еще одном важном вопросе — подготовке к празднованию 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

На уровне Уральского федерального округа активно работает Совет по делам ветеранов и инвалидов. В аппарате полномочного представителя Президента России создана рабочая группа по проведению праздничных и памятных мероприятий, дней воинской славы.

Что касается Тюменской области, то в муниципальных образованиях региона ко Дню Победы запланировано провести 700 мероприятий различного масштаба и направленности, многие из которых уже стартовали.

Как проинформировал Андрей Руцинский, в настоящий момент в регионе проживает 14200 человек «ветеранских категорий», в том числе 724 непосредственных участника Великой Отечественной войны.

Действует много федеральных и областных форм их поддержки, включая помощь в быту, льготы на оплату коммунальных и транспортных услуг, единовременные выплаты, бытовую помощь, благотворительные акции, обеспечение жильем, лекарствами, медицинским и санаторным обслуживанием.

Андрей Иванович подчеркнул, что у грядущего праздника есть и вторая важная сторона — патриотическое воспитание. Поэтому значительное число мероприятий направлено на достижение именно этой цели.

Это имеет особое значение сейчас, когда «западные партнеры» делают все, чтобы переписать историю, замолчать роль нашей страны в победе над фашизмом, присвоить все заслуги себе.

Те немногие оставшиеся в живых ветераны могут передать молодежи воспоминания о страшной войне, в которой наша страна вышла победителем, что позволит сохранять историческую память для будущих поколений.