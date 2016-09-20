Вопросы общественной безопасности и право-порядка стали ключевой темой вчерашнего заседания Тюменской областной Думы.

В рамках контрольной деятельности парламентарии заслушали отчёт начальника УМВД России по Тюменской области о деятельности полиции и информацию прокурора Тюменской области о состоянии законности и правопорядка в 2016 году. В ходе выступлений генерал-майор полиции Юрий Алтынов и государственный советник юстиции 2 класса Владимир Владимиров ответили на вопросы депутатов.

В условиях реформирования

Как сообщил Юрий Алтынов, в минувшем году усилия тюменской полиции были направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений и безопасности дорожного движения, противодействие экстремизму, незаконной миграции, противоправному использованию информационных технологий.

Решать этот комплекс задач сотрудникам правоохранительных органов приходилось в непростых условиях продолжающегося ведомственного реформирования: создавались новые подразделения, происходило перераспределение полномочий. Помимо обеспечения безопасности в Единый день голосования, во время проведения 320 публичных и 630 спортивных мероприятий личный состав управления продолжал нести службу в Северо-Кавказском регионе.

Несмотря на все эти сложности, полиция многое сделала для укрепления правопорядка на территории региона.

— Контроль над оперативной обстановкой и антитеррористическая безопасность граждан были обеспечены полностью, — заверил генерал-майор. — Свое­временно выявлены 8 преступлений экстремистской направленности и 20 преступлений — террористической, в большей степени связанных с участием жителей области в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии.

В целом темп снижения преступности по итогам года составил почти 12 процентов. Причем он выше, нежели в среднем по России.

Наибольшая динамика снижения отмечается по тяжким и особо тяжким составам — убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, грабежи. Одновременно выросла раскрываемость преступлений, в том числе самых опасных, посягающих на жизнь, здоровье и имущественные интересы граждан. В общероссийском рейтинге уровня раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений Тюменская область занимает 27-е место.

Заметно сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Здесь, по мнению Юрия Алтынова, определяющую роль сыграла эффективная реализация региональных профилактических программ, активное использование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Наряду с комплексными силами полиции и Росгвардии в обеспечении правопорядка на улицах активно участвовали общественные формирования, объединяющие почти 2 тысячи человек. С их помощью раскрыто 34 преступления, выявлено почти 5 тысяч административных правонарушений.

Говоря об активизации деятельности добровольных народных дружин, начальник УМВД отметил целесообразность законодательного установления ряда преференций для граждан, посвящающих свое свободное время обеспечению общественной безопасности.

Юрий Алтынов подробно проанализировал итоги работы участковых уполномоченных, являющихся главным звеном между населением и правоохранительными органами. В прошедшем году участковыми проведено более 1 тысячи отчетов перед жителями региона, около 2 тысяч встреч с трудовыми коллективами, на 508 административных участках принято более 52 тысяч граждан. Сотрудниками этой службы раскрыто почти 5 тысяч преступлений.

При поддержке губернатора, правительства, депутатов Тюменской областной Думы продолжает улучшаться материально-техническая оснащенность участковых уполномоченных. Сегодня их штат укомплектован на 97 процентов.

В прошлом году благодаря общим усилиям субъектов профилактики удалось снизить подростковую преступность, а также предотвратить массовое участие подростков в так называемых группах смерти и играх суицидальной направленности, распространяемых через интернет. Тем не менее 16 юных жителей области спасти не удалось.

Чтобы впредь предотвратить подобное, полиция вместе с комиссией по делам несовершеннолетних усилила работу по защите детей от противоправных деяний, совершаемых через интернет.

Отдельное направление деятельности в сфере защиты подрастающего поколения — противодействие незаконному обороту наркотиков.

В вопросах профилактики правонарушений полиция активно использует рычаги административного воздействия. В прошлом году выявлен почти миллион административных правонарушений. И это помимо нарушений правил дорожного движения!

Для стабилизации ситуации на дорогах управлением приняты серьезные меры. В результате снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них граждан. А вот количество ДТП со смертельным исходом, к сожалению, выросло на 15 процентов по сравнению с 2015 годом. Погибли 263 человека. Основные причины: нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, вождение в нетрезвом состоянии. Число погибших по вине пьяных водителей по сравнению с 2015 годом выросло с 18 до 68 человек.

Юрий Алтынов подчеркнул: на рост ДТП с летальным исходом повлияли и объективные причины. Во-первых, патрульные наряды теперь не могут применять мобильные средства фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Во-вторых, на автомобильных дорогах федерального значения изменился скоростной режим. Для увеличения пропускной способности «Уралавтодор» принял решение о замене дорожных знаков ограничения максимальной скорости на знаки рекомендуемой скорости.

Все это, по мнению начальника УМВД, породило у водителей ложное чувство вседозволенности и, в конечном счете, оказало негативное влияние на дорожно-транспортную ситуацию.

Остается актуальной проблема обеспечения безопасности пассажирского и грузового транспорта. По вине водителей автобусов и грузовиков произошло 94 аварии.

Под постоянным контролем полиции находятся миграционные процессы. Несмотря на возникшие экономические проблемы, наш регион остается привлекательным для иностранцев. Число мигрантов, поставленных на учет, в прошлом году выросло на 16 процентов, что потребовало дополнительных усилий правоохранительных органов по обеспечению миграционного законодательства.

— С поставленной задачей мы справились, — заверил Юрий Петрович. — За нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации к административной ответственности привлечены 7 тысяч 324 человека. По решению суда в административном порядке за пределы страны выдворено почти 800 иностранцев. Своевременное пресечение преступной активности иностранных граждан позволило нам сохранить контроль над криминальной обстановкой, в том числе и среди мигрантов.

Завершая выступление, Юрий Алтынов подытожил: вопросы общественной безопасности, антитеррористическая защищенность, борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями деятельности полиции и в текущем году.

31 тысяча преступлений зарегистрирована в Тюменской области в 2016 году.

Болевые точки

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров согласился с оценкой состояния общественного порядка на территории региона.

— Действительно, общими усилиями правоохранительных органов, органов власти и общественных институтов немало сделано для профилактики преступлений, — согласен с начальником УМВД Владимир Александрович. — Заметно снизилась преступность среди несовершеннолетних. Здесь сработала наша совместная с правительством программа. Определенные подвижки наблюдаются в борьбе с корыстной преступностью, с тяжкими и особо тяжкими преступлениями против личности. Вместе с тем проблемой остается невысокая раскрываемость в целом, снижение результатов по предотвращению незаконного оборота наркотических и иных запрещенных средств. На ведущее место выходят вопросы противодействия новым видам правонарушений и преступлений, в частности совершенных с использованием современных коммуникационных технологий. В этой связи наша общая задача — акцентированно, точечно выработать эффективные меры борьбы именно с этими негативными явлениями, не снижая оборотов по остальным позициям.

Какие же это позиции?

Прежде всего прокурор отметил необходимость дальнейшего совершенствования законодательного и нормотворческого процесса, причем с упором на предупреждение нарушений.

— Изучение органами прокуратуры 1074 областных и 9464 муниципальных проектов, 2530 инициатив прокуроров по приведению действующих актов в соответствие с изменениями федерального законодательства обеспечили достаточно стабильную ситуацию в нормативном регулировании региона, — подчеркнул Владимир Владимиров. — Вместе с тем значительным резервом в этой работе является активизация деятельности нормотворческих органов по самостоятельному мониторингу практики правоприменения, более оперативная реакция на акты прокурорского реагирования, обеспечение законности процедуры принятия нормативных актов, особенно на муниципальном уровне.

О состоянии законности и правопорядка в социально-экономических сферах, защите прав граждан свидетельствуют такие цифры. Более 30 тысяч нарушений выявлено в целом по итогам прошлого года. Из них свыше 5 тысяч — в области трудовых прав, почти 2 тысячи — в ЖКХ, 1700 — в системе закупок. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 8600 лиц. Из 41 тысячи обращений, поступивших в прокуратуру, удовлетворено каждое четвертое.

— По ряду позиций нам совместно удалось добиться положительных результатов, — заявил Владимир Александрович. — Много и активно поработали, защищая трудовые права граждан. Вернули им более 400 миллионов рублей, честно заработанных на предприятиях и в учреждениях области. Это значительно больше, чем в 2015 году. Тем не менее латентная задолженность по заработной плате продолжает расти. На сегодня она составляет 152,3 миллиона рублей в 28 организациях, из которых 17 — банкроты. В этом направлении нам еще работать и работать.

Несмотря на один из самых низких показателей безработицы в стране, в Тюменской области не теряет остроты задача по защите прав работников, а также по целевому расходованию бюджетных средств, направляемых в сферу занятости.

Большие подвижки произошли в решении проблем обманутых дольщиков. Совместными усилиями прокуратуры и правительства удалось ввести в эксплуатацию ряд домов и восстановить права более трехсот участников долевого строительства. Если в 2012 году в регионе насчитывалось более 50 проблемных домов, то сейчас их осталось всего пять. По словам Владимира Владимирова, прокуратура предпринимает все необходимые меры для разрешения этой ситуации.

Актуальным остается вопрос соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

В условиях дефицита областного и местных бюджетов пристальное внимание должно уделяться целевому расходованию средств, исполнению областью взятых на себя обязательств и эффективному распоряжению государственной и муниципальной собственностью…

Заслушав отчет начальника УМВД и информацию прокурора Тюменской области, парламентарии приняли ряд рекомендаций. В частности, о необходимости совершенствования законодательства в сфере обеспечения общественного порядка, а также дальнейшей реализации «Комплексной программы по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью» и государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения».