Юрий Никифоров в Юргинском районе — знаменитость. Он создаёт удивительные картины с помощью обычной, на первый взгляд, техники выжигания по дереву.

Выжигает Никифоров преимущественно анималистические картины, где всё внимание приковано к медведям, лисам, волкам, различным птицам и грызунам… Они живут своей жизнью в двухмерном «огненном» мире, созданном благодаря искусству пирографии.

Не так давно, в 80-е годы, мы и не знали, что это за техника. Она называлась тогда просто: выжигание по дереву. Им увлекались все от мала до велика, особенно нравилось школьникам. В чуланах и кладовках у многих наверняка ещё хранятся замечательные работы. Для мастера из села Володино рисование огнём стало любимым увлечением на всю жизнь.

— Как и большинство мальчишек, в детстве занимался в кружках в Доме пионеров, одним их любимых была изостудия, — рассказывает Юрий Витальевич. — А вот пирографией заинтересовался уже взрослым. Сейчас уж и не вспомнить, с чего всё началось. Скажу лишь, что учился по работам Олега Отрошко. Есть такой художник, зверей и птиц рисует. Со временем у меня появился свой почерк.

Картины Юрия Никифорова действительно узнаваемы. Их очень ценят охотники. Сам художник когда-то тоже любил побродить по лесу с ружьём. Теперь, признаётся, не может «убивать божьих тварей». Только рисует охоту.

— Когда очередную композицию задумываю, пересматриваю фотографии, видеоролики с животными в интернете. Чтобы как можно точнее передать того же медведя в движении. Обязательно должен быть не только первый план, но и перспектива. Важна каждая деталь для создания особого настроения. Я получаю удовольствие, когда работаю. А иначе — зачем браться? Зритель обязательно почувствует то настроение, с которым картина создавалась. Есть в этом какая-то мистика, волшебство.

— Сколько времени уходит на одну работу?

— Обычно около недели, а бывает, и дня хватает. Не знаю, от чего это зависит, — задумывается.

— От вдохновения, наверное? — предполагаю.

— Нет! — удивляет ответом. — Не подходящее слово. Что такое вдохновение? Нужно ли его ждать? Сомневаюсь. Можно ведь и не дождаться. Я вообще в постоянном поиске. Что ищу — сам не знаю… Недавно ещё и пейзажем занялся. К живописи потянулся. Пишу обычно не с натуры, а по памяти. С таким подходом фотографической точности в описании местности не будет. Хотя, по сути, пишу наши леса, берёзки, места грибные, времена года…

— Хоть в пирографии, хоть в живописи важна идея, — рассуждает. — Появилась она — начинаю работать, и вдохновение приходит. Во всяком творчестве терпение, усидчивость требуется. В пирографии всё начинается с карандашного наброска. Последний штрих — покрытие лаком. Людям нравится… Приятно, когда на выставках посетители подходят, делятся впечатлением. Не обязательно только хвалить художника, аргументированная критика тоже полезна. Губительно лишь безразличие.

У Никифорова много почитателей его таланта. Картины самобытного художника есть в частных коллекциях в Кургане и Москве, Питере и Рязани, а также за границей — в Германии, Финляндии, Бельгии…

С удовольствием рассматривают при первой же возможности работы сельского художника местные девчонки и мальчишки. Юрий Витальевич учит их рисовать и выжигать — ведёт в Володинском доме культуры кружок народного творчества «Ручеёк».

— Есть толковые, способные ребята, — уверяет преподаватель. — Может, кто и выберет в будущем профессию, связанную с изобразительным искусством. Рад помочь. Я ведь не только с детворой занимаюсь. Мастер-классы для взрослых провожу в других деревнях и сёлах района. Куда зовут — туда и еду. Тягу к творчеству в любом возрасте поддерживать нужно. А общение мне только в удовольствие!