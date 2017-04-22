В минувшее воскресенье, 16 апреля, в светлый праздник Пасхи, в литературно-краеведческом центре им. Владислава Крапивина состоялось очередное заседание краеведческого клуба «Тюменская старина». Встреча была посвящена памяти нашего прославленного земляка, московского и тюменского купца первой гильдии, промышленника, магната, путешественника, публициста, писателя, мецената Николая Мартемьяновича Чукмалдина. Почему именно в этот день — вы поймёте сами.

Приговор бессмертия

Итак, на заседании вспоминали яркие моменты жизни одного из влиятельнейших купцов, по-настоящему уважаемого мецената Николая Чукмалдина, внесшего огромный вклад в развитие образования и культуры не только в Тюмени и своем родном селе Кулаково, но и в других регионах нашей огромной страны.

Кандидат исторических наук Дмитрий Гоголев поведал об опыте научно-практических конференций «Чукмалдинские чтения», с 2010 года проводимых в стенах Тюменского государственного университета. Жительница села Кулаково Анна Бейдель рассказала о наследии, оставленном купцом родному селу. Это прежде всего потрясающий храм в честь святителя Николая, построенный в конце XIX столетия. Его купола и сегодня видны издалека. Говорили и о школе, воздвигнутой на средства Чукмалдина, о насущной необходимости практичного применения ее здания, находящегося в наши дни в запустении. При том, что стены школы украшает табличка, извещающая о том, что жители села Кулаково вынесли своему земляку «приговор бессмертия».

Экскурсовод, координатор мероприятий клуба «Тюменская старина» Елена Макарова представила презентацию, посвященную меценатской деятельности купца. Николай Мартемьянович покровительствовал, например, Александровскому реальному училищу в Тюмени, где он даже учредил премию за лучший рассказ о Тюмени и Тюменском уезде. Он стал основателем нескольких бесплатных библиотек в учебных заведениях города, отдав в дар коллекцию редких книг и рукописей XVI — XVII веков. Помогал Владимирскому сиропитательному заведению, клубу приказчиков, всячески поддерживал выдающегося живописца Ивана Калганова, Общество попечения об учащихся — и это далеко не полный список его добродетелей.

Основным докладчиком на встрече стала краевед Ирина Петровна Горбачева, поведавшая душераздирающую историю о жизни Николая Чукмалдина и даже о том, что происходило с ним после его кончины. Ниже я постараюсь вкратце изложить ее рассказ.

Деревенский грамотей

Осип Мандельштам как-то сказал: «Немногие для вечности живут». Это так. Но среди них достойное место занимает и наш именитый земляк Николай Чукмалдин. Судьба его уникальна.

Н.М. Чукмалдин родился 6 (19) декабря 1836 года в старинной деревне Кулаково близ Тюмени, в обычной крестьянской староверческой семье. В одном углу их избы отец, Мартемьян Потапович, изготавливал сани, в другом стоял ткацкий станок Меланьи Егоровны, матери будущего купца. С шести лет маленький Николай начал помогать отцу в ремесле и хозяйстве.

Однажды отец взял его с собой к авторитетному среди староверов духовному наставнику Артемию Скрыпе. Вдохновленный Николай страстно захотел научиться читать, и на семейном совете было решено отдать его на обучение единственному в деревне грамотному человеку — тому самому Скрыпе. Вскоре его наставником стал уже нанятый учитель из города. Николай научился читать и считать очень быстро, и это трепетное, благоговейное отношение к книгам он пронес через всю свою жизнь. Главная его черта — постоянное саморазвитие и самообразование, благодаря чему он стал высококультурным, просвещенным, разносторонним человеком.

Самостоятельно зарабатывать он начал с 9 лет: стал работать писарем у сельских старшин, укрепив репутацию деревенского грамотея. При этом продолжал совершенствоваться и в ремесле. В 13 лет мог самостоятельно изготавливать сани. Самостоятельно стал ездить в город продавать их. За вечер иногда зарабатывал по 30 копеек ассигнациями — большие деньги по тем временам.

Вскоре, для того чтобы к совершеннолетию выкупить освобождение от рекрутчины, Николай был отправлен в город к богатому родственнику Ивану Афанасьевичу Решетникову, владевшему кожевенным заводом. Он был принят в подручные приказчика. Труд на заводе изнурял, но Николай быстро осваивал азы кожевенного производства и заслужил доверие хозяина, предложившего ему работать в торговой лавке продавцом.

Торговля шла хорошо, Николай быстро навел порядок в лавке. Одно не давало ему покоя — несправедливое ценообразование. Пытаясь соблюсти интересы и покупателей, и продавцов, Чукмалдин предложил свой принцип — устанавливать цены без запросов, но с твердой 20-процентной надбавкой. Дела после этого пошли в гору. И до конца жизни Чукмалдин верил, что честность и порядочность — главные критерии предпринимательства.

Ему было позволено торговать своим товаром (он выбрал чай), и уже очень скоро Чукмалдин выкупил лавку у Решетниковых, став купцом третьей гильдии, что окончательно освободило его от рекрутчины. Торговля чаем, хлебом, кожей шла успешно. Уже будучи купцом второй гильдии, Чукмалдин мог себе позволить путешествия.

Из-за недобросовестности компаньона Николай Мартемьянович закрыл все свои дела в Тюмени и в 1871 году переехал в Москву, выводя свои дела на новый уровень. Благодаря соблюдению принципа честности он очень скоро стал состоятельным, и в 1874 году был записан в купцы первой гильдии. Торговая логика, предприимчивость, ответственность, умение видеть перспективу и великолепное знание всех мелочей своего дела — все это принесло плоды, и Чукмалдин стал купцом-миллионером, крупным промышленным магнатом.

На основе богатого опыта Чукмалдин составил своего рода нравственный кодекс предпринимательской деятельности, утверждающий, что выигрывает и богатеет тот, кто оказывает пользу обществу, ставя во главу этого доверие, честность и порядочность. Он доказал, что нравственность в торговле не только возможна, но и необходима.

Николай Чукмалдин был незаурядной личностью, страстным путешественником, объездившим всю Россию и множество других стран. Его открытость подтолкнула к тому, что он взялся за перо. И оставил нам самые разные по жанру сочинения. Это и воспоминания, и путевые заметки, и публицистические статьи, печатавшиеся в очень многих изданиях, и даже детские сказки, никого не оставляющие равнодушным. В его очерках очень много географических, исторических сведений. И он никогда не забывал родину — даже живя в Москве, писал о Тюмени и своей деревне. Основой его жизни была благотворительность: постоянно жертвовал средства для развития образования, культуры, экономики родных мест.

Жизнь после смерти

Николай Чукмалдин умер в Берлине, где проходил лечение от тяжелой болезни. Это случилось 16 апреля 1901 года. Согласно завещанию он был похоронен в Кулаково, в склепе построенного им Свято-Никольского храма. День освящения храма совпал с днем прощания с благодетелем. Тело его было забальзамировано, и на протяжении 32 лет в день светлого праздника Пасхи открывали склеп и гроб, и люди могли посмотреть на своего кормильца, отчего имели особую благодать. Чтили его в Кулаково как святого.

В 1933 году нашлась группа людей, решившихся разрушить и разграбить храм. Пострадала от этого и гробница купца — в надежде найти в гробу богача сокровища злоумышленники разбили хрустальную призму, в которой покоился меценат, и тело его начало чернеть. Одежда же, не выдержав воздушного потока, попросту рассыпалась в прах. И тогда было решено тайно избавиться от тела Николая Чукмалдина: вынести его из склепа и сжечь, пустив прах по ветру, чтоб и следа не осталось.

В канун Пасхи, 30 апреля 1933 года, 12 человек разбились на три группы. Одна группа разжигала костры на берегу Туры, где планировалось сжечь тело Чукмалдина. Вторая извлекала тело из склепа. Третья создавала впечатление бурного веселья, чтоб отвлечь селян. Животный страх стать обнаруженными заставлял торопиться заговорщиков. Они несли тело вниз лицом, потому что им показалось, что покойник открыл глаза и изменился в лице. Тогда идущий впереди поскользнулся, упал, а тело Чукмалдина скатилось в речку.

Через две недели один из сельчан сообщил заговорщикам, что обнаружил на берегу тело купца. Его стали извлекать баграми, один из которых угодил Чукмалдину в глаз, другой разорвал пах… Наспех собранная коробка оказалась слишком тесной, и от тела отделили руки и ноги, уложив их рядом. Судьба злосчастной коробки с телом мецената так и остается неизвестной, хотя старожилы села Кулаково говорят, что кто-то видел, как ее сталкивали в скотскую яму…

С 1933 года склеп, где покоился Николай Чукмалдин, больше не открывали на Пасху. 28 августа, в день Успения Богородицы, была создана видимость захоронения Николая Мартемьяновича. Говорят, что место, где был похоронен пустой гроб, уже было найдено, однако судьба многострадального тела великого человека так и осталась неизвестной, порождая год от года большее количество загадок…

Послесловие

В наш век люди стали восстанавливать светлую память Николая Мартемьяновича Чукмалдина и его благодеяний. Так, в Кулаково полностью восстановлен построенный им храм.

В Тюмени на улице 30 лет Победы 30 мая 2014 года был открыт памятник Николаю Чукмалдину, расположившийся на бульваре имени Николая Чукмалдина, пролегающем от Мельникайте до Пермякова. У подножия памятника летом включается гейзерный фонтан, пускающий струи воды прямо из-под земли так, что прогулки в жаркие дни здесь станут пикантными и веселыми. По периметру высокой стелы, на которой во весь рост красуется Николай Мартемьянович, можно прочитать авторский постулат о добре и честности…