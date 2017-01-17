Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску жительницы областного центра к ООО «ТриоР», её исполнительному директору и двум страховым компаниям о взыскании компенсации морального вреда, страхового возмещения и возмещении вреда в результате смерти кормильца.

Вдова отсудила более 6 миллионов

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску жительницы областного центра к ООО «ТриоР», её исполнительному директору и двум страховым компаниям о взыскании компенсации морального вреда, страхового возмещения и возмещении вреда в результате смерти кормильца.

Изучив все обстоятельства, суд частично удовлетворил требования истицы и взыскал с общества с ограниченной ответственностью «ТриоР» в пользу гражданки и ее малолетнего сына 6 миллионов рублей компенсации морального вреда и более 90 тысяч рублей причиненного ущерба.

В общей сложности, с учетом страховых выплат, компенсация составила 6 млн 471 тысячу 800 рублей. Кроме того, по решению суда ООО «ТриоР» обязано ежемесячно, до 18-летнего возраста выплачивать оставшемуся без отца мальчику пособие в размере 6 тыс. 522 рублей 77 копеек. А в случае, если он начнет учиться очно, — до окончания обучения, но не более чем до двадцати трех лет.

Как стало известно из материалов дела, около 16 часов 1 марта 2013 года в помещении станции техобслуживания ООО «ТриоР» на улице 30 лет Победы, 103 его исполнительный директор сел за руль оставленной на ремонт автомашины «Toyota Land Cruiser», чтобы перегнать ее в сторону, и случайно толкнул припаркованную в боксе «Toyota Gaia».

Универсал покатился и придавил собой к стене оказавшегося там клиента ООО «ТриоР». Мужчина в это время разговаривал по телефону и не заметил грозившую опасность. Потерпевший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, но, несмотря на все усилия медиков, он скончался 12 марта во второй областной клинической больнице.

29 октября 2014 года в отношении исполнительного директора фирмы было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Однако ровно через год уголовное преследование в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления.

Вдова погибшего мужчины подала гражданские иски в Ленинский районный суд Тюмени о компенсации ущерба в результате смерти кормильца.

На суде представитель ООО «ТриоР» посчитала сумму морального вреда слишком высокой и пыталась свалить вину в происшествии на погибшего. В том смысле, что он самостоятельно спустился в ремонтную зону, хотя там имеются объявления о запрете. Мужчина небрежно отнесся к предупреждениям и подверг свою жизнь опасности.

Глава турфирмы пыталась оправдаться

По постановлению Тобольского городского суда до 27 августа текущего года пробудет под домашним арестом 47-летняя хозяйка «Сети магазинов горящих путевок» Светлана Пермякова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере.

Женщина обжаловала это решение в апелляционной инстанции Тюменского областного суда и безрезультатно ходатайствовала о признании незаконным обыск в ее жилище, прекращении в отношении нее уголовного дела и возвращении его прокурору. В том числе и об исключении из списков семерых потерпевших и всех остальных, кто подал гражданские иски в Тобольский городской суд для возмещения причиненного ущерба.

Напомним, уголовное дело в отношении Пермяковой было возбуждено в прошлом году по заявлениям 18 обманутых жителей Тобольска. Своим клиентам Пермякова отправляла рекламные смс-сообщения о появившихся в продаже турах. Люди загодя покупали у нее путевки на зимние каникулы 2017 года.

С июля по сентябрь она собрала с них деньги на приобретение туристических путевок, которые не перечислила туроператорам. Причиненный ущерб гражданам составил чуть более 1 млн 600 тыс. рублей. Оставшиеся без денег и отдыха граждане обратились в полицию.