Солнышко, дача, шашлычок… Приятная и понятная логическая цепочка конца апреля. Дача, загородный отдых, пикничок… Пора разворачивать мангалы и навострить шампуры. Все-таки шашлык — дело всеми любимое. Никогда-никогда дома, даже на гриле, в духовке не приготовить такого поджаренного ароматного мясца, как на живом огне. А предварительная работа — маринование — вообще отдельная песня, романтика поварского искусства. Вспомним, как можно изощриться в нём. Разнообразные варианты маринадов изучаем!

Классический

На 1 кг мяса: 3-4 ст. л. 9%-ного уксуса, 1 ч. л. сахара, 3-4 луковицы, 1,5 стакана воды, черный и красный перец, соль.

Этот маринад подходит практически к любому мясу. Режем мясо одинаковыми кусками, солим и перчим, добавляем нарезанный кольцами лук. Уксус разводим в воде, добавляем сахар и заливаем этой смесью мясо. Оставляем на ночь под небольшим грузом.

Гранатовый

Такой маринад любят на Востоке. Для его приготовления на килограмм мяса берут два стакана гранатового сока, несколько пучков зелени (кинза, мята, базилик), побольше молотого перца и одну большую луковицу. Мясо выдерживают в таком маринаде минимум 10 часов, а лучше сутки, но, разумеется, в холодильнике. Для баранины и свинины этот маринад практически идеален.

Грейпфрутовый

Такой маринад также подходит для любого вида мяса. Он придаст шашлыку пикантную кислинку и дополнительную нежность. На 1 кг любимого вами мяса понадобится сок одного грейпфрута, соль, перец по вкусу и 50 г нарезанной крупно кинзы. В таком маринаде мясо лучше держать не меньше 5 часов.

Оливковый

Качественное оливковое масло способно даже шашлык из жесткой говядины сделать максимально нежным и тающим во рту. Большинство считают говядину непригодной для шашлыков, предпочитая свинину или баранину. Но воспользовавшись этим маринадом, вы оцените вкус шашлыка из говядины и по-новому посмотрите на этот вид мяса.

На 1 кг шашлыка понадобятся соль и перец по вкусу, щепотка сухого базилика, кольца средней по размеру луковицы, кусочки сладкого перца, 50 мл оливкового масла. Советуем подержать мясо в этом маринаде 6-7 часов.

Киви

Отличный способ сделать мясо сочным и нежным. Не подходит для куриного мяса, так как за короткий срок превратит мясо птицы в фарш. Посолите и поперчите 1 кг мяса, добавьте луковые кольца и поставьте на несколько часов в холодильник. Уже на огне положите сверху на мясо кружочки киви, если добавите фрукт в мясо, то только минут за пять до жарки и только крупные куски, иначе мясо испортится, кислота киви очень сильная. Но если все сделаете правильно — пальчики оближете.

Имбирный

Этот маринад сделает мясо очень ароматным и нежным. Отлично подойдет для курицы, свинины, свиных ребрышек, телятины. На 1 кг мяса вам понадобятся соль, перец, 2 чайные ложки соевого соуса, 3 натертых зубчика чеснока,

1 сантиметр натертого имбиря, 2 чайные ложки сока лайма.

Терияки

Отличный выбор для любителей куриного шашлыка и ноток восточной кухни. Куриный шашлык получится слегка сладковатым, пикантным и очень ароматным. На 1 кг курицы используйте 3 столовые ложки соуса терияки, 2 зубчика чеснока, 2-3 веточки розмарина, 1 столовую ложку соевого соуса, соль и перец по вкусу. В таком маринаде рекомендуем подержать куриное мясо не меньше 1 часа.

Мятный

Очень приятный маринад для свинины и телятины. На 1 кг мяса понадобятся 5 столовых ложек растительного масла (лучше оливкового), 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, 50 мл белого вина, 6-10 веточек мяты. Лучше мясо оставить под мятным маринадом на ночь в холодильнике. Шашлык получится сочным и очень ароматным.

Чайный

Как ни странно, заварка — отличный маринад. Подходит для свинины, баранины, телятины. Понадобятся пачка черного чая (50 г), соль и перец по вкусу. Залейте чай кипятком, через 15 минут перелейте заварку в мясо и держите его в этом маринаде не меньше 3 часов. Чай не только сделает мясо нежным, но и придаст ему приятный темно-золотистый оттенок.

Газированный

Маринад на основе минеральной воды отлично справляется даже с самым жестким мясом. Подходит для свинины, говядины, баранины. На 1 кг мяса нужны соль, черный и красный перец, полукольца одной крупной луковицы, несколько веточек сушеного базилика и 250 мл минеральной воды (не лечебной). Держать мясо необходимо 3-4 часа.

Невредные маринадные советы:

- не используйте для маринования алюминиевую посуду – среди профессиональных кулинаров бытует мнение, что она портит вкус мяса;

- если на маринование времени в обрез, добавляемый лук порежьте не кольцами, как обычно, а потрите на терке, только имейте в виду, что тогда мясо не следует выдерживать более 3 часов, иначе оно будет горчить;

- чем крупнее куски нарезанного мяса, тем дольше его нужно мариновать;

- резать мясо нужно поперек волокон, чтобы куски не «съеживались» во время готовки;

- посуду с мясом следует ставить в прохладное место, лучше всего в холодильник;

- для маринада лучше выбрать только один продукт, содержащий кислоту;

- важно тщательно перемешивать мясо и маринад руками, для того чтобы шашлык равномерно замариновался;

- травы в маринад лучше класть веточками, мелкие их частицы быстро сгорают и портят вид и вкус мяса.