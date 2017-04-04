В последние дни Тобольск сам на себя не похож. У стен кремля — деревянные декорации. В подгорной части появился уникальный городок XVIII века, точнее «Поселение сибирских старожилов». Чтобы добраться до него, заезжему туристу и навигатор не нужен. Любой прохожий подскажет дорогу, достаточно назвать волшебное слово «Тобол».

Прикоснуться к истории

Будущий исторический фильм всколыхнул горожан. О нём пишут на страницах популярных газет, рассказывают в новостях по телевидению. В соцсетях обсуждают кастинги… Такой ажиотаж понятен: у поклонников отечественного кинематографа появилась новая точка на карте «культурного» маршрута, а ещё — редкая возможность побывать на площадках, своими глазами увидеть, как рождается кино.

— Для нас «Тобол» — очень значимый проект, — уверяет Олег Подковыров, руководитель проекта по строительству декораций фильма «Тобол», депутат Тобольской городской Думы. — Работать здесь в удовольствие. Всего несколько месяцев назад на этом месте были лишь остатки нефтебазы. Мы выкапывали «стрелы Ермака» — так в народе трубы называют, утилизировали нефтяные отходы. Теперь вон какая деревня выросла. Вначале на объекте трудилось более 400 человек. Сейчас, на завершающем этапе, около 20. Задействованы три компании: «Аргумент», «ЗАГРОС» и «Зодчий». К слову, именно «Зодчий» строил туристический комплекс «Абалак». Он стал популярным местом отдыха. Люди с удовольствием туда едут. Думаю, охотно заглянут и в поселение старожилов. Чтобы полюбоваться природой, просто прогуляться среди декораций, воссоздающих древний город начала XVIII века. Выполнены они из настоящего дерева — значит, при правильном уходе простоят десятки лет. Строители трудились здесь от души и с душой. И это чувствовалось! Участие в таком проекте — возможность прикоснуться к истории. Мы постарались воплотить в жизнь все задумки художников.

— Как работалось с известными столичными мастерами? — интересуемся.

— Если одним словом — творчески! — улыбается собеседник. — Принято считать, что питерцы, москвичи — люди пафосные, смотрят на провинцию немного свысока. Вовсе нет. Команда «Тобола» — работяги, каких поискать. Общаться с ними легко. Художники подсказывали нам, строителям, как добиться достоверности, исторической точности.

— За полгода на месте бывшей свалки вырос городок. Строительство уже заканчиваем. Высадили ёлочки. К летним съёмкам предстоит ещё траву для газона посеять, цветочки посадить, чтобы глаз радовался, — включается в разговор генеральный продюсер «Тобола» Олег Урушев. — Изначально декорации мы планировали строить под Абалаком. Но эта площадка показалась более привлекательной. Городок сюда удачно вписался. Видите, какая расщелина? — кивает в сторону. — Она как нельзя кстати. Вверху с помощью компьютерной графики дорисуем Тобольск того времени. Когда губернатор — князь Матвей Гагарин приплывёт в город, тоболяки разгрузят карету и на руках внесут её по Прямскому взвозу. Всё продумано!

— «Поселение…» — совместный проект с Тобольским музеем, — продолжает рассказ Олег Александрович. — Музейщики показали усадьбу из диссертации доктора исторических наук Марии Чёрной из Томского университета. Подходящий вариант! Это типичный дом сибирского воеводы, в такой усадьбе мог жить и Семён Ремезов. Вообще сотрудники Тобольского музея-заповедника, Эрмитажа — главные консультанты по фильму. Наши совместные усилия только на пользу проекту. Декорации сейчас доделывают, отшлифовывают до кинематографического лоска, что тоже идёт на пользу музейным экспонатам. Надо понимать, что они не исторические, а интерактивные. В каждый дом можно будет зайти, посмотреть, потрогать предметы. Это более современная форма работы с посетителями. Тобольский музей движется в верном направлении.

Вперёд, в прошлое

Городок окружён высоким забором: чтобы камера не видела ничего лишнего. Оказавшись внутри, будто попадаешь в далёкое прошлое. Деревянные постройки — дома, мельница, баня, конюшни… — смотрятся как 3D-картинка из старой книги. О том, что срубам несколько дней «от роду», напоминает разве что пьянящий запах свежеспиленного дерева да светлые брёвна. Их бутафоры «состаривают» прямо у нас на глазах.

Мобильный музей, как называет городок продюсер «Тобола», оснащён полуторакилометровым деревянным настилом по периметру построек. В весеннюю распутицу гулять здесь пока можно только по этим тропам. Ещё одна примета того времени.

На площадке стоит муляж корабля для съёмок заднего плана. Существенное же подкрепление речного флота прибудет сюда в мае.

— Тобольск был такой северной Венецией. Корабли заходили в устья рек Угрюмка, Абрамка. Там и разгружались, а не на Иртыше, — рассказывает Урушев. — Чтобы показать город как крупный порт, для фильма построят в общей сложности 5-6 кораблей.

К слову, есть на площадке и предметы XVIII века. Старинные лодочки приобрели под Вологдой. Их используют для крупного плана: важна каждая деталь!

Эскизы декораций детально обсуждали с историками. Над фильмом работает профессиональная команда художников-постановщиков. Один из них — петербуржец Андрей Васин. Он частый гость на съёмочной площадке.

— Взгляд художника на декорации нужен постоянно, — уверяет. — Чтобы ничего не отвлекало, не мешало в кадре. Сейчас идёт окончательная сдача, обживание пространства…

— Ваши эскизы и то, каким сейчас стал городок, совпадают? — допытываемся.

— Как ни странно, да! — эмоционально соглашается художник. — Здесь просто чудеса какие-то происходят. Архитектор в точности то, что я нарисовал, перенёс в чертежи. Строители, в свою очередь, воссоздали постройки в духе того времени, учли необходимые детали. Меня устраивает конечный результат. Так всего раза два-три в моей жизни было. Это кайф! Кстати, в апреле — 30 лет, как работаю в кино. С театром тоже сотрудничал некоторое время. Но кино — совсем другое искусство, мне оно ближе. Интересна история, рассказанная автором. Алексей Иванов так её изложил, что образы получились яркими, запоминающимися. Те дни и наше время удивительным образом переплетаются. Думаю, зрители оценят это.

— «Тобол» — для молодёжной аудитории. В кинотеатры сегодня ходят те, кому 15-25 лет. Нужно это учитывать, — подчёркивает Олег Урушев. — Играют в фильме и молодые актёры: Юлия Макарова, Павел Табаков, Андрей Бурковский, Илья Маланин. Исторические события в фильме — как фон, на котором развиваются история любви, отношения отцов и детей… Надеемся, «Тобол» получится интересным, нескучным и залы в кинотеатрах пустовать не будут.

Даже не сомневаюсь, в интерактивном музее — «Поселении сибирских старожилов» — тоже не будет отбоя от посетителей. Декорации к фильму станут ещё одной достопримечательностью Тобольска, точкой притяжения туристов, как, например, известная деревня хоббитов из «Властелина колец» в Новой Зеландии. Почему нет?! Поживём — увидим.