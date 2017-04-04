Олега Урушева потянуло снимать кино в 1990-х, когда он руководил компанией «СургутИнформТВ». Однако начальные шаги в этом направлении ему удалось сделать только на посту гендиректора ОТРК «Югра». Первым продюсерским опытом Урушева стал телесериал «Золото Югры». Историю друзей, вступивших в схватку с криминальным нефтяным бизнесом, показали НТВ, Первый канал и другие. Сегодня в багаже продюсера 25 киноработ. В их числе «Франц + Полина», «Красный лед. Сага о хантах», «2-Асса-2». Впереди долгая работа над новым проектом «Тобол», в центре которого семья тоболяка петровской эпохи — энциклопедиста Семёна Ремезова. Съёмки фильма и его сериальной версии стартовали в марте этого года. И вместе с ними появились первые трудности.

Сначала в Тобольске предательски начал таять снег, и съёмки зимних сцен оказались под угрозой. Не успели разобраться с этим, как писатель Алексей Иванов заявил о несогласии с сокращением сценария и сказал, что снимает своё имя с титров. Вишенку на торт добавил тюменец Дмитрий Алексеев, который выразил сомнение в законности выделения средств из областного бюджета на строительство Тобольского интер­активного музея «Посад сибирских старожилов», который используется в качестве декорации фильма. Мы попросили Урушева внести ясность в «мутную воду» проблем. Олег Александрович начал с рассказа о том, как родился проект, чтобы было понятно, почему он так дорог ему:

— О Семёне Ремезове я узнал… в тюменском отеле «Ремезов». Здесь в каждом номере лежат брошюры с информацией об этом уникальном человеке. Я поразился: 20 лет прожил на Тюменском Севере, в 600 километрах от Тобольска, и ничего не знал о местном самородке — картографе, историке, архитекторе, строителе Тобольского кремля. Меня просветил бизнесмен-историк Сергей Дубинский. На день рождения подарил книги Ремезова, выпущенные фондом «Возрождение». Благодаря им я понял, какого масштаба была личность. Ремезов просился на экран! Я заказал сценарий одному тюменскому писателю. Прошло 9 месяцев, у него, увы, ничего не родилось. И тогда я встретился с Алексеем Ивановым. Тот сразу загорелся идеей! Он хорошо знал историю ремезовских отношений с Уралом. Семён Ульянович консультировал тогдашних уральских олигархов, которые занимались выплавкой стали и чугуна. Это он разработал систему сплава металла по реке Чусовой. В общем, мы заключили контракт с Ивановым и через год получили сценарий на 8 серий, по объёму равный 11-ти. Из этого Алексей «нарезал» и полный метр. Сотрудничество вылилось в культурологический проект. Сценарий к фильму стал основой для романа. Честно говоря, первый вариант сценария и был похож на план романа. Потом писатель сделал второй вариант. А сейчас мы ждём третий…

— Пока дождались конфликта между Алексеем Ивановым и режиссёром Игорем Зайцевым. Иванов заявил, что его сценарий исказили, вследствие чего поступки персонажей потеряли логику. Зайцев сказал, что, внося правку, старался придать сюжету динамику. Чьи аргументы весомее?

— Это не конфликт, а творческие разногласия! Писатель создаёт роман в одиночестве. Кино делает группа специалистов. Это коллективный труд, в котором режиссёр довольно часто выступает соавтором сценариста. Коррективы, внесённые в сценарий, составляют всего 10 процентов от общего объёма текста. Да, писатель остался недоволен некоторыми сокращениями. Но я считаю, логика героев не нарушена. Зайцев руководствуется интересами всей съёмочной группы. Мы должны вписаться в смету. Поэтому Игорь старается (где это возможно) снять несколько сцен единым кадром. Были разногласия, связанные с героем фильма Бухгольцем (основателем Омска). По сценарию он, уходя в поход с двухтысячным войском, не взял с собой запасы хвои и зверобоя. В итоге из-за цинги и красного мора погибли полторы тысячи воинов. Мы попросили Алексея не делать из Бухгольца военного преступника, даже в художественном произведении. Предложили использовать другую причину мора — стадо овец, подаренных ханом Анхудаем. Иванов был против. Кроме того, мы убрали из сценария линию, которая нам самим нравится, о поиске Ремезовым кольчуги Ермака. По этой истории можно снять отдельный фильм. Из написанного Алексеем сценария телесериала можно сделать три полнометражных картины.

— Пытались переубедить Иванова? Каковы сейчас ваши отношения с писателем?

— Написали ему письмо и предложили принять окончательное решение после просмотра чернового варианта фильма (согласно контракту). Мы до сих пор в договорных отношениях. Иванов готовит последний вариант сценария с сокращениями. По правде говоря, нам не хватает его на киноплощадке. Процесс съёмок живой, приходится на ходу вносить какие-то коррективы. Будь с нами Алексей, нам было бы проще.

— Олег Александрович, а что это за история с «Посадом сибирских старожилов»?

— Деньги из бюджета выделили на строительство интерактивного музея в Тобольске. Правительство области никоим образом не нарушило закон. «Посад сибирских старожилов» разместится на территории бывшей нефтебазы. Здесь будут построены копии сибирских домов XVIII века. Экспонатами станут реплики предметов быта, ремесленной утвари, оружия, костюмов, которые можно будет потрогать руками и ощутить эпоху. Идея посада оказалась кстати. Сотрудники Тобольского музея и кинематографисты смогли объединить усилия. Мы планировали строить декорации в Абалаке. Но когда нам показали место будущего музея, изменили планы. Музейщики собрались возводить копию дома сибирского воеводы по чертежам доктора исторических наук Марии Чёрной. Нам картинка понравилась. Точно не известно, как выглядел дом Гагарина. Никто не знает, каким было жилище Ремезова. Мы решили, что нам подходит типичный сибирский дом. На площадке музейного комплекса построили свои декорации. Их после завершения съёмок передадим музею. Также в его фонды перейдут костюмы героев «Тобола», амуниция и два речных судна, в том числе берестяная лодка. Словом, у нас сложился взаимовыгодный альянс. Кстати, к «Посаду» уже проявляет интерес съёмочная группа Сергея Бодрова. Режиссёр планирует снимать фильм «Сердце Пармы» (опять же по роману Алексея Иванова). Я думаю, со временем интерактивный музей станет очень популярным у кинематографистов и будет точкой притяжения туристов в Тобольск.

— Ранее вы называли сумму, которая будет потрачена на съёмки «Тобола» — 390 млн рублей. Это те средства, которые выделил федеральный Фонд кино?

— Не только фонд. У нас есть и частные инвесторы. Денег, как вы знаете, всегда не хватает. К примеру, нынешнее мартовское солнце, которое рано растопило сугробы, заставило нас использовать искусственный снег. Мы уже истратили 250 мешков. А сколько ещё завозили на машинах с полей! Вот непредвиденная статья расходов. В прошлом году снег лежал в полях до 15 апреля. Нынче мы ориентировались на январские прогнозы синоптиков, которые на 24 марта обещали днём минус 18, а ночью даже минус 40.

— Но съёмки не ограничатся одним годом. Впереди ещё одна зима…

— Если сейчас остановиться, то к следующей зиме настоящий снег окажется дороже искусственного сегодня. Остановка съёмочного процесса может влететь в копеечку.

— Роль Ремезова в фильме исполнит актёр Дмитрий Назаров, который первоначально пробовался на роль губернатора Гагарина. А Гагарина должен был играть Виктор Раков. Но в итоге утвердили Евгения Дятлова. Почему?

— Изначально роль Ремезова мы прочили Сергею Гармашу. Но его планы изменились. Тогда Назаров признался, что хотел бы сыграть Семёна Ульяновича. На пробах мы поняли: лучшего Ремезова и быть не может. На роль Гагарина утвердили Ракова. Но, оказалось, у актёра дикая занятость в театре. И вот тогда возникла кандидатура Евгения Дятлова. Обратиться к нему подсказала Галина Резяпова, заместитель председателя Тюменской областной Думы.

— Неожиданно!

— Она дружит с актёром. Я, помню, удивился, почему Зайцев, у которого в фильме «Чкалов» Дятлов играл главную роль, даже не вспомнил о нём? Выяснилось, режиссёр думал, что артист с головой ушёл в концертную деятельность и завязал с кино. Мы с Галиной Александровной всё-таки решили попытать счастья, связались с Дятловым, и он сказал, что с удовольствием возьмётся за роль.

— Несколько тюменских актёров тоже приступили к съёмкам. Как идут их дела на площадке?

— Отлично идут! Думаю, некоторые из них после выхода «Тобола» на экраны будут востребованы в российском кинематографе. В дуэте с Дятловым прекрасно играет директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев. У него роль Бибикова. Пока не все тюменцы приступили к съёмкам. Чей-то черёд придёт летом. А кого-то уже «убили».

— В массовых сценах фильма снялись около 300 жителей Тобольска. Говорят, отметился даже мэр!

— В массовке работало 350 человек. И глава города — тоже. Мы сами пригласили его. Владимир Мазур долго сопротивлялся. Он много помогает фильму. Я его уговорил спуститься со своей чиновничьей лестницы в гущу народа! Он пришёл на съёмки вместе с семьёй и замечательно провёл выходные: пообщался с тоболяками, побывал с ними в начале XVIII века.

— Олег Александрович, какими качествами нужно обладать, чтобы быть успешным продюсером?

— Думаю, не следует бояться трудностей. А ещё надо иметь опыт и уметь делать расчёт.

— Мне кажется, необходимо чутьё на то, что может понравиться зрителю. По-вашему, что российский зритель ждёт от кино?

— И чутьё нужно, и удача не помешает. Сегодняшние телезрители, которым за 40 лет, отдают предпочтение драматическим сериалам. В этом модном формате мы и начинали работу с Ивановым. Потом задумали полный метр. А кто у нас ходит в кинотеатры? В основном девушки 15-25 лет. Что им нужно? Любовь! Поэтому и попросили Алексея вывести на первый план молодых героев фильма: Ивана Демарина, Машу и Петю Ремезовых. В сериальном сценарии их мало. Надо этих персонажей сделать более яркими. Мне как продюсеру хочется, чтобы фильм вошёл в «тело» сериала. По-моему, это достижимо. Можно учесть интересы и молодёжи, и зрелой публики. Ведь любви все возрасты покорны! Разве не так?

— Олег Александрович, вы сами-то какое кино любите смотреть?

— Мне очень понравился фильм «Выживший». Я хотел бы, чтобы наши операторы приблизились к такому стилю съёмок. Из российских премьер заинтересовал «Викинг». Эта картина — шаг вперёд в нашем кинематографе.

— Из тех киноработ, которые вы продюсировали, какая больше всего душу греет?

— Наверное, самая первая большая картина «Франц + Полина», в основу которой легла повесть Алеся Адамовича. Этот кинопроект стал одним из самых успешных. Он получил больше 20 фестивальных наград, в том числе на Шанхайском кинофестивале. Интересной была работа с Георгием Данелией над анимационной лентой «Кин-дза-дза!» Этот фильм взял премию «Asia Pacific Screen Awards», так называемый «Азиатский Оскар». Мы обыграли мультипликаторов Китая, Японии, Кореи. И нас приняли в Азиатскую киноакадемию.

Досье «ТИ»:

Олег Урушев родился в 1959 году в Перми. По образованию филолог, кандидат социологических наук. Начинал фотокорреспондентом газеты «Молодая гвардия». Работал главным редактором видеоредакции «Новости Сургута». Создал независимую телекомпанию «СургутИнформТВ». Возглавлял ОТРК «Югра», занимался телетрансляцией Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей России, член Академии российского телевидения. Обладатель премии «ТЭФИ» «За личный вклад в развитие российского телевидения». Лауреат премии Правительства России в области СМИ за 2015 год. Член Союза кинематографистов России.