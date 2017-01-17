С 15 по 22 октября 2017 года в Сочи в Олимпийском парке пройдёт XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных некоммерческих организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Принять участие очень просто! До 1 мая 2017 года необходимо подать свою заявку на фестиваль на сайте, пройти отбор и поехать в составе двухсот человек — официальной делегации Тюменской области.

Кто может стать участником фестиваля? Молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий активную жизненную позицию, занимающийся любимым делом, уважающий интересы своей страны, считающий себя частью мирового сообщества.

Фестиваль стартует 14 октября в Москве, на Красной площади, где в дружественном параде пройдут 20000 участников из 190 стран мира.

С 15 по 22 октября молодёжь и гостей фестиваля ждут в Сочи, где на территории Олимпийского парка пройдут уникальная образовательная и дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня, прикладные практики в воркшопах и творческих мастерских, обширные спортивные и культурные программы и многое другое.

С 14 до 17 октября мероприятия фестиваля пройдут и в Тюменской области: на лучших площадках региона соберутся участники из Бразилии и Ганы.