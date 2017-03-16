Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы, региональный координатор проекта ВПП «Единая Россия» «Шахматы — в школы и детские сады» Фуат Сайфитдинов организовал традиционный шахматный турнир среди тюменцев — членов землячеств Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Турнир прошел накануне в стенах регионального парламента. Он проводится ежегодно и посвящён памяти воинов-победителей в Великой Отечественной войне.

На этот раз игра шла на 11 досках, по два сеанса. Несмотря на внешнее спокойствие и тишину, страсти кипели нешуточные. Среди ветеранов Севера — опытные игроки-гроссмейстеры. Среди участников турнира Валентин Молотков — ветеран Югры, автор эпического труда «Евра» — книги стихов и прозы, Байну Айтмухаммедова — активный член Ноябрьского землячества (ЯНАО), участница всех мероприятий, конкурсов и концертов. Шахматы стали для нее серьёзным увлечением, они помогают ей чувствовать себя востребованной в любом обществе.

В числе игроков и депутат областной Думы Фуат Сайфитдинов. Увлекаясь шахматами с детства, он по сей день выступает организатором шахматных турниров на территории избирательного округа № 2 (Надымский), организует турниры для воспитанников Ямальского детского дома, участников подростковых поисковых отрядов, играет с коллегами по депутатскому корпусу. Законодатель убеждён, что шахматы — интеллектуальный спорт № 1 в мире.

«Эта игра развивает творческое мышление, память, способность отвечать за собственные поступки, логику, воображение. Шахматы сближают людей разных поколений и разных убеждений», — считает Фуат Сайфитдинов.

На этот раз турнир завершился победой представителей ямальского землячества.

Поздравляя победителей, Фуат Сайфитдинов пригласил ветеранов принять участие в грандиозном турнире между ветеранскими организациями и молодёжью — призёрами областных шахматных соревнований «Белая ладья», который состоится 24-25 мая 2017 года.