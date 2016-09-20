Особый противопожарный режим будет введен в Тюменской области с 28 апреля 2017 года. Постановление об этом подписал глава региона Владимир Якушев в пятницу, 21 апреля, на заседании президиума правительства области.

Меры предосторожности приняты в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), сходом снежного покрова и появлением обширных площадей с сухой травяной растительностью, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

На период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки в границах поселений и городских территорий. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — до пятисот тысяч рублей. Для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской области будут организованы подворовые обходы, всеми структурами усилена противопожарная пропаганда.

Документом предусматриваются дополнительные проверки противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, садово-дачных территорий, объектов детского отдыха и экономики, обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к источникам водоснабжения, организация работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.

Глава региона призвал жителей области с пониманием отнестись к складывающейся ситуации. «Это вынужденная мера, — пояснил губернатор. — Преобладающее число возгораний в лесу по-прежнему происходит по вине человека в результате неосторожного обращения с огнем».