Завершилась всемирная экологическая акция «Марш парков», посвященная особо охраняемым природным территориям. В нашей стране она проходила под лозунгом «Заповедной России — 100 лет». Заповедная Тюмень на полвека моложе, здесь первые памятники природы были образованы в 60-х годах. О них рассказала начальник управления экологии областного департамента недропользования и экологии Ольга Петрова.

— Ольга Александровна, какие природные территории в нашем регионе особо охраняемые?

— В Тюменской области 98 особо охраняемых природных территорий, назовём их для краткости — ООПТ, общей площадью около 900 тысяч гектаров. В их числе два заказника федерального значения — «Тюменский» и «Белоозерский». Остальные — региональные заказники и памятники природы, а также полигон экологического мониторинга.

Большинство заказников создавались для охраны животного мира, но во время исследований там обнаруживались редкие виды растений и насекомых. Бывает и наоборот. «Марьино ущелье» в Исетском районе взято под охрану как место обитания редкой растительности: около пяти видов орхидных, множество степных растений... В то же время там водятся кабаны, косули и другие крупные животные.

Есть палеонтологические памятники природы Гусиный остров в Абатском районе, Рахимовский — в Вагайском, Шашовский — в Упоровском. Там охраняются участки в русле рек Ишим, Вагай и Тобол, где найдены отложения костей древних животных — мамонта, носорога шерстистого, лося широколобого... Возможно, более миллиона лет назад они приходили на водопой и погибали здесь. Сейчас русло размывается, и, чтобы сберечь останки для науки, там запрещены любые виды деятельности.

Некоторые объекты созданы в том числе и для охраны археологических памятников. Памятник природы Козлов мыс расположен на острове на озере Андреевском, где учрежден музей-заповедник. Здесь охраняются и стоянки эпохи неолита, и сама природа. Там можно встретить занесенные в Красную книгу дикие ирисы, ковыль... Другой пример сочетания археологии с природой — Абалакский природно-исторический комплекс. Помимо архитектуры, редких видов там сохраняется ландшафт — коренной берег Иртыша, который сам по себе ценен, даже если на нем ничего бы не росло, исторические места, связанные с Ермаком и ханом Кучумом, семьей Менделеевых.

— Что делается для сохранения этих мест?

— Прежде всего ограничивается любая деятельность, которая может нанести ущерб природе. Ни одно нарушение режима частным лицом не влечет таких последствий, как плановое хозяйственное освоение. Поэтому запрещается строить дороги, мосты, фабрики, заводы, массово вырубать лес... Собирать грибы и ягоды при этом можно, в большинстве случаев — и ловить рыбу. В небольших памятниках природы даже охота не запрещена, только в заказниках.

— То есть, кроме запретительных, других мер и не нужно?

— Природа воспроизводится естественным путем. Даже если где-то погибло дерево — это цикл естественной жизни. Не вмешиваясь — не нужно и помогать. Повсеместно осуществляется только охрана от пожаров, как природных, так и созданных человеком.

А вот городским объектам приходится выдерживать агрессивное воздействие, им помощь нужна. Мусор приходится убирать ежедневно. В лесопарке Затюменском и парке Гагарина регулярно проводятся санитарные рубки, потому что лес стареет. Например, возраст здешней березы — около полувека, перестойной она считается в 60 лет.

Чтобы не допустить массового выпадения через десятилетие, ее уже сейчас нужно постепенно заменять.

— Самостоятельно они не восстанавливаются в городе?

— В наших краях лучше всего восстанавливаются береза и осина, но в городских условиях даже им тяжело: людей много, подрост вытаптывается. В лесу тоже не везде происходит естественное возобновление. В Ишимском районе есть реликтовый Синицинский бор на боровых песках, для которого в прежние периоды условия были более комфортны, но они изменились, и теперь бор восстанавливается плохо. В некоторых районах — Казанском, Голышмановском, Бердюжском, Сладковском — естественной сосны вообще практически нет. Даже искусственно посаженные деревья спустя время начинают погибать — мешает подземная соленая вода или другие условия.

— А пожары как часто бывают?

— Последние лет семь нечасто — годы были сырые и не очень жаркие. Когда бывают самые страшные пожары? В те дни, когда снег только сошел, а трава еще не выросла. Поэтому каждый год я надеюсь, что майские праздники будут прохладными. Слава богу, с погодой в последние годы «везет» — с 2008 года на охраняемых территориях не было больших пожаров.

— Как часто территории получают статус особо охраняемых?

— У нас есть схема развития ООПТ, утвержденная в декабре 2014 года, которую мы поэтапно реализуем. Сейчас там порядка 30 участков.

В декабре прошлого года комиссия по охране редких видов рассматривала три новых участка для создания ООПТ. Один из них — озера Уватского района, где впервые в области найдены шильники, занесенные в федеральную Красную книгу, — предложил Институт проблем освоения Севера СО РАН. Вторая инициатива — Тобольской биологической станции — присвоить статус особо охраняемого Чистому болоту под Тобольском, на котором растет много редких видов растений, при этом оно окружено пашнями и промышленными объектами. Третье предложение — от жителя Ярковского района деревни Агалья, рядом с которой есть богатые липники с деревьями огромного диаметра и редкими видами растений.

С нового года мы ведем работу с жителями Вагайского и Тобольского районов, где необходимо создать две охраняемые территории — заказник Утиный и памятник природы озеро Большой Уват. Местные собирают в этих местах ягоды, грибы и занимаются рыболовством. Мы хотели бы для них же сохранить эти ресурсы чистыми. Но население против. Очевидно, от незнания, недоверия к властям или желания получить какую-то выгоду.

Озеро Большой Уват — самое большое в Тюменской области (порядка 20 километров в длину), глубокое и чистое. Но сегодня там падают уловы, потому что никто не ухаживает за ним, а уровень воды регулируют частники.

— От чего необходимо охранять озеро?

— Прежде всего от самовольного изменения гидрологического режима — если будет создан объект регионального значения, мы будем вправе выделять на него деньги, построить шлюз и разработать схему его включения и выключения. Сегодня туда может прийти любой завод, которому нужна вода, — лесоперерабатывающий, рыборазводный или же база отдыха. Во всех этих случаях озеро будет утрачено.

— Есть ли планы, связанные с ООПТ, в рамках Года экологии в России?

— 2017-й поначалу был объявлен Годом особо охраняемых природных территорий — такой указ Президент России подписал в августе 2015 года. Потом уже, 1 января 2016 года, вышел новый указ — о Годе экологии, тема ООПТ ушла в тень. Тем не менее мы запланировали много работы. В апреле и мае проходит цикл лекций в тюменских школах о заповедных местах региона и о Красной книге. Пройдут экологические смены в детских лагерях, экскурсии по памятникам природы... На прошлой неделе мы вывозили детей из деревни Тюнево (Нижнетавдинский район) на экскурсию в заказник в Гузинеево. Летом планируется проведение экскурсий по ООПТ для ребят из тюменской колонии для несовершеннолетних.

В федеральный план Года экологии по Тюменской области включены дни особо охраняемых природных территорий — весь май. Повсеместно пройдут субботники в особо охраняемых природных территориях. В Гагаринском парке мы вместе с компанией «Уватнефтегаз» и школьным лесничеством посадим кедры (Кедр — позывной космонавта Юрия Гагарина) и липовую аллею. В музеях и библиотеках пройдут тематические выставки, а совместно с Союзом писателей России мы объявим конкурс очерков о родной природе. В июле в Тюмени пройдет большая конференция, посвященная особо охраняемым природным территориям.