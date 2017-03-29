«Это элементарно!» — то и дело повторяет во время нашего разговора Сергей Пильков, создатель портала «OkSell», математик, член общественного совета «Фабрика мысли» и резидент Тюменского технопарка.

Ему почти 60 лет. За плечами огромный опыт работы с информационными технологиями (когда-то они так даже не назывались) управления бизнесом… Можно было, как говорится, почивать на лаврах. Но это не про него. Его блеску в глазах и азарту первооткрывателя мог бы позавидовать любой юноша. На заре интернета он понял, что именно в этой сфере нужно искать свою нишу. Поэтому роль управленца («Руководить, конечно, здорово, но еще лучше — самому придумывать что-нибудь интересное!») он поставил на второй план и азартно занялся продвижением своих идей. Их у него вагон и маленькая тележка! Главная задача — воплотить основные задумки в одном продукте.

— Мне неинтересно заниматься заурядными делами, даже если это приносит хороший доход. Я хочу сделать свой вклад в прогресс — в этом, наверное, и смысл жизни. Последние годы занимаюсь любимым делом, поэтому я ужасно счастливый человек! — признается наш собеседник.

С особым воодушевлением он рассказывает о маячках с новой технологией Eddystone (разработка Гугл 2015 года): «Она удивительно проста, но дает огромные возможности для развития малого бизнеса»! Попробуем разобраться в этом.

— Что такое маячок? Это небольшое устройство (его можно носить в кармане, как флешку), которое непрерывно транслирует ссылку на определенный сайт — достаточно иметь смартфон с включенным Bluetooth, находящиеся в зоне действия маячка. Сейчас 80% людей выходят в интернет со своих смартфонов — вот почему так актуальна эта технология. При этом, что очень важно, клиенту не надо устанавливать специальное приложение — он все равно поймает уведомление с информацией от маячка!

Приведу конкретный пример, как с помощью маячка можно увеличить объем продаж в магазинах. Как сейчас заманивают покупателей? Поднимают цены на товар, а потом дают скидку. Это ли не манипуляция сознанием? Но покупатели давно уже раскусили эту хитрость и не реагируют на уловки. Я предлагаю совсем отказаться от акций, немного снизить цены и предложить клиенту выиграть скидку до 20%. Для этого у входа в магазин размещаем баннер с предложением: «Включи Bluetooth и выиграй персональную скидку!» Если покупателя это заинтересовало, он достанет свой телефон и ловит шанс. Если нет, то пройдет мимо. Заметьте, так человеку предоставляется выбор. Нет навязчивой рекламы. Хитрость в том, что большинство людей азартны и им захочется сыграть!

Что такое маячок? Это небольшое устройство (его можно носить в кармане, как флешку), которое непрерывно транслирует ссылку на определенный сайт.

Это очень прогрессивная технология. На Западе в 2017 году количество маячков приблизится к цифре 400 миллионов! В Москве и Санкт-Петербурге ее только начали применять, и я не хочу, чтобы в Тюмень инновации докатились через три-четыре года. Мы должны идти в ногу с прогрессом: хватит быть в числе отстающих, только копирующих бизнес-модели — можно делать и свое не хуже.

Когда я разобрался с этой технологией и понял, как легко ее применять, стал искать сферы внедрения. Их оказалось множество.

Вот еще один пример — электронная книга жалоб и предложений. Опять же в магазине или в каком-то общественном заведении висит баннер с информацией: «Включи Bluetooth и отправь сообщение-жалобу директору!» Любому руководителю это выгодно: он сразу узнает о конфликте (кстати, продавцы, зная это, будут работать лучше) и у него появляется возможность тут же загладить этот неприятный момент, не дожидаясь, когда человек придет домой и расскажет о конфликте в соцсетях, например.

Очень эффективно применять нашу технологию в организациях, где скапливается очередь, а это очень всех раздражает. Вам предлагается альтернатива: включите Bluetooth на смартфоне, поймайте уведомление от маячка, по ссылке откройте форму для обращения и спокойно (можете дома, лежа на диване) напишите свое обращение, вопрос к специалисту… Или — пока стоите в очереди в регистратуру или к какому-то специалисту, можно заполнить анкету со своими данными, которые потом попадут в программу, и вас обслужат в разы быстрее.

Технология «Маячки» упрощает и ускоряет процессы, которые связаны с бумажной работой, с анкетированием… По сути, часть бизнес-процессов «закрывается» не дополнительными специалистами, а элементарной технологией.

Очень удобны маячки для публичных людей, которые выступают перед большой аудиторией. Имея маячок в кармане со ссылкой на свою визитку, презентацию или «персональную скидку только для тех, кто в теме», оратору достаточно попросить аудиторию включить Bluetooth на смартфоне, и слушатели сразу получат послание. Бумажные раздатки клиенты выбросят после конференции, а трюк с маячком запомнят на 100% и воспользуются потом полезной информацией.

Или — автосалоны. Люди выбирают машину в одном салоне, в другом, иногда забывают только что полученную информацию. Что делает маячок? Информацию о понравившейся машине можно получить на телефон и дома внимательно ее изучить. Салон же при этом может сэкономить на менеджере: с работой информирования клиентов о машинах справятся маячки. Этот же трюк можно использовать и на рынке недвижимости: установили маячок у нужного объекта, и клиент получает всю необходимую информацию о нем. Так бизнес избавляется от лишних затрат.

С помощью этой технологии мы помогаем покупателям получать и хранить нужную и полезную информацию.

Обратимся теперь к социальной сфере. Человек с плохой памятью часто теряется на улице. Но если у него кармане есть маячок, запрограммированный на персональные данные об этом человеке, то любой прохожий может ему помочь, потому что легко узнает его адрес и телефоны родственников… Если больному человеку срочно требуется принять лекарство — об этом тоже можно узнать с помощью маячка.

Главное — решения тех или иных задач с помощью этой технологии очень дешевые! Для бизнеса это сплошная выгода. Во-первых, минимизируются затраты на продвижение товара, во-вторых, увеличивается объем продаж, в-третьих, растет база потенциальных покупателей…

— Сергей Анатольевич, вам уже удалось кого-нибудь убедить в эффективности этой технологии?

— Да, в формате эксперимента мы завязали сотрудничество с одним из автосалонов. Но пока, ввиду объективного страха освоения новой технологии менеджерами автосалона, застряли на этапе утверждения плана действий. Но важно, что директор хочет опробовать технологию, значит, прорвемся! Есть перспектива поработать с одной передовой медицинской организацией: сейчас они изучают возможности нашей технологии и думают, где бы она у них была максимально полезной. В самое ближайшее время мы будем внедрять свою технологию в магазине продажи мужской одежды в ТЦ. Это ещё интереснее: будем комплексно внедрять нашу технологию в связке с приложением магазина.

Поскольку сегодня почти у всех крупных компаний есть свои странички в социальных сетях, мы предлагаем программу работы с клиентом, которая позволит «зацепить» клиента в соцсетях и довести его до торгового зала. И здесь у нас есть возможности использовать персональный подход к покупателю, а не заниматься уравниловкой, как в случае с акциями и купонами.

Но достучаться до владельцев компаний совсем непросто. Хотя эта технология более всего выгодна именно для малого и среднего бизнеса, потому что она дешевая и заменяет обычную рекламу. Предприниматели пока плохо знакомы с технологией и просто не понимают до конца сути нашего предложения и своей выгоды. Многие просто боятся быть первопроходцем. Есть и объективные причины: для внедрения этой технологии необходимо перестроиться, уйти от традиционных методов, а этому надо учиться. Но любому предпринимателю просто необходимо делать определенные шаги для выживания — нельзя стоять на месте… И без новых технологий сегодня никак не обойтись!

Вот увидите: года через три маячки появятся повсюду. Это неизбежно. А пока я активно веду разъяснительную работу: использую возможности социальных сетей, в том числе ютуб. Записываю видеоролики. Навожу мосты с тренерами продавцов. Кстати, первые клиенты пришли из соцсетей.

— А что за услуги предлагает ваш портал «OkSell»?

— Сайт направлен на ту же задачу — продвижение товаров и услуг. Я считаю, что лучшая реклама — это рекомендация. На основе этого и построил систему, в которой за рекомендации можно заработать бонусы на покупку. Можно построить команду, для которой портал стал бы домом. Справедливое распределение прибыли может творить чудеса: я думаю, можно построить систему, которая станет даже эффективнее сетевого маркетинга (там все-таки строится пирамида и выгодно только первым).

На портале «OkSell» я начал развивать эту свою идею. Но когда сделал раздел «Купоны» с отправкой их по электронной почте, которые надо было ещё и распечатать, я понял, что моя идея — это уже вчерашний день. Стал думать, как отправлять купоны сразу на телефон? Вот и пришел к выводу, что вместо портала «OkSell» надо делать мобильное приложение «OkSell». Как тут не вспомнить изобретателя Королева: однажды он понял, что ракета, над которой он работал 2 года без сна и отдыха, уже морально устарела, не успев ещё родиться. Так и я: не успел раскрутить портал, как понял, что эта технология уже никому не интересна. Мы живем в такой стремительный век, что просто обязаны быстро реагировать на его изменения и новые вызовы. В первую очередь это касается бизнеса — без такой прыти предприятие обязательно проиграет.

Но я оптимист и горевал недолго. Пока работали над приложением, нашли технологию «Маячки». И теперь у нас есть комплексное решение для малого бизнеса: маячки работают над привлечением клиентов, находящихся рядом с магазином, и собирают базу потенциальных клиентов для приложения, а приложение оповещает клиентов через Push-уведомление о приходе нового товара и акциях. Сайты потихоньку уходят на второй план, люди все больше пользуются смартфонами — вот почему мы переключились на эти технологии.

Надо обязательно быть в теме, независимо от возраста. Может быть, у меня характер такой, но я иду в ногу с компетенциями, которыми владеет современный молодой человек. Во многом мне помогает опыт работы в бизнесе. Конечно, я лишь генерирую идеи, а воплощают их в жизнь молодые программисты, в чем-то их модернизируют…

По образованию я математик. И такой склад ума позволяет творчески относиться к техническим новинкам.

…А недавно я вывел формулу вычисления числа «пи» (смеется). Написал письмо экспертам, но они отмалчиваются. Наверное, не прочувствовали, как математика попала во владения физики. Развитие этой идеи требует очень много времени. Придется отложить математическое исследование до успешного этапа освоения и внедрения замечательной технологии «Маячки», которая должна служить людям во благо, а предпринимателям даст толчок в развитии бизнеса...