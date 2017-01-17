В 15 лет он признался учительнице, что ему интересны и люди, и железо, поэтому хочет быть инженером. Прошло 45 лет, и директор Тюменской базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием (БПТОиКО) АО «Транснефть — Сибирь» Алексей Карнаухов от этих слов не отказывается.

Как становился профессионалом

Любовь к технике, к железу привил отец. Отец 42 года отработал водителем. Мама трудилась телефонисткой — была до эры цифровых технологий такая профессия, служила на железной дороге, где ответственность всегда была в цене.

От родителей — трудолюбие, которое легло в основу характеров четверых их сыновей, которым Карнауховы дали высшее образование. Всех этих мальчишек, выросших в посёлке Богандинский, хорошо знают в Тюменской области. Самый известный, пожалуй, Николай, бывший ректор нефтегазового университета.

Своё заявление «хочу стать инженером» Алексей сделал в школьном сочинении, единственный из девятиклассников, его ровесники мечтали о других профессиях. Учёба в индустриальном институте (сегодня Тюменский индустриальный университет) заложила крепкий фундамент, дала понимание процессов в производстве — поэтому, считает Алексей Николаевич, инженеры его поколения не узкие специалисты, они не «заточены» только на одно конкретное производство и способны за короткое время познать специфику технологических процессов любого предприятия.

Трудовая биография Алексея Николаевича — тому подтверждение. Пройдя производственную практику на пяти разных заводах пяти городов, он, получив вузовский диплом, начал работать на моторном заводе и уже через полтора месяца чувствовал себя на рабочем месте уверенно.

В 1982-м он предсказал будущее

Осенью 1982-го Карнаухов ушёл с завода. Замкнутое пространство, ограниченное четырьмя стенами, утомило. Хотелось быть ближе к природе, необходимость связи с которой ощущал и ощущает физически. Пришёл в трубопроводный транспорт нефти — молодого инженера взяли на работу старшим инженером-радиографом полевой исследовательской лаборатории в Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий. Уж у кого у кого, а у специалистов СУПЛАВа природы хоть отбавляй — почти всегда рабочее место рядом со снегами, болотами, комарами и тайгой.

К тому ж парню хотелось романтики — командной работы в трудных условиях, где так важно чувство локтя, товарищеская поддержка. И опять же в СУПЛАВе с этим полный порядок: кабинетным одиночкам здесь не место. Ему по душе была уха у костра после трудового дня. Романтика, в общем, привела Карнаухова 35 лет назад в УМН Западной и Северо-Западной Сибири (ныне АО «Транснефть — Сибирь»).

Со временем любой трубопровод изнашивается. Чтобы избежать серьёзных последствий, трубу периодически обследуют, применяя различные методы диагностики.

— В то время про ультразвуковую диагностику трубопровода только начинали говорить, мы использовали гамма-контроль, — вспоминает Алексей Николаевич. — Я прошёл обучение на оператора ультразвукового контроля и уже тогда говорил, что будущее именно за этим способом диагностики дефектов. Не верили мне тогда.

В СУПЛАВе Алексей Карнаухов начал продвижение по карьерной лестнице. Сначала он возглавил небольшой коллектив участка надёжности, затем стал начальником аварийно-восстановительного поезда.

С юга на север и с востока на запад он прошёл нашу область. Побывал практически на всех нефтеперекачивающих станциях АО «Транснефть — Сибирь».

Через нашу базу проходят в год тысячи тонн грузов. Через нас идёт всё — от авторучек до насосных задвижек весом в 25-30 тонн. И к каждому виду продукции нужен свой подход при разгрузке, склади-ровании и загрузке.

«Я знаю, кто из работников чем в этот момент занят»

Задача у коллектива БПТОиКО непростая, но понятная: бесперебойное снабжение оборудованием и материалами строящихся, реконструируемых объектов нефтепроводов, которые тянутся через всю область с севера на юг, на запад и на восток. Специалисты тюменского терминала держат рабочие контакты со всеми подразделениями и филиалами АО «Транснефть — Сибирь».

Коллектив с честью справился с задачей по своевременной доставке грузов на объекты строительства самого северного в России магистрального нефтепровода Заполярье — Пурпе, ввод в эксплуатацию которого состоялся в январе этого года.

Если назвать место его работы — базу производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием (БПТОиКО) складом, Алексей Николаевич не обидится. Но тут же поправит: это не склад, это большое предприятие со своей технологией. И предприятие непростое. Если технологию производства авиационных моторов Карнаухов в своё время познал за полтора месяца, то на БПТОиКО ему понадобилось три с половиной месяца, чтобы вникнуть в тонкости происходящих в терминалах процессов.

— Через нашу базу на объекты предприятия «Транснефть — Сибирь» проходят в год тысячи тонн грузов, — говорит Алексей Николаевич. — Через нас проходит всё — от авторучек до насосных задвижек весом в 25-30 тонн. И к каждому виду продукции нужен свой подход при разгрузке, складировании и загрузке. Общий принцип один: разгрузить и складировать надо так, чтобы потом было удобно взять, загрузить и в сохранности доставить.

Когда Карнаухов пришёл на БПТОиКО в 1995 году на должность главного инженера, здесь на территории кран в болотине тонул. И Алексей Николаевич пообещал тогда, что года через два-три сотрудники будут здесь ходить в туфлях. Ему не верили. Но это произошло.

Теперь на территории нет болотца, однако есть водоём, в котором водятся гольяны и караси, подтверждая своим присутствием то, что вода чистая. Зелёные газоны тоже сигналят о состоянии местной экологии. К природе руководитель предприятия относится бережно и с уважением — как и полагается относиться к тому, что очень важно для человека.

В течение дня директор дважды обходит территорию, контролируя происходящее. И в любой момент практически безошибочно может сказать, кто из 93 сотрудников чем занят. Потому что знает каждого из своих подчиненных не только по имени, но и по характеру и возможностям: одному ещё на утренней планёрке надо жёсткие сроки выполнения задания поставить. Другого, наоборот, притормозить, предостеречь от спешки. Кстати, на предприя­тии знают: Алексей Николаевич трижды замечания не повторяет.

Люди за работу держатся, ведь «Транснефть — Сибирь» отличается стабильностью, хорошим социальным пакетом.

— В бригадах, занимающихся разгрузкой-погрузкой, по четыре человека, все они уже притёрлись, приноровились друг к другу. Мы не ставим работать в одну команду конфликтующих между собой людей — ни к чему хорошему это не приводит, — считает Карнаухов. — Учитываем даже то, что бригады любят работать с конкретными водителями большегрузов.

Не зря школьник Карнаухов говорил своей учительнице, что ему интересны люди…

Я люблю землю

— Я люблю землю, — признаётся Алексей Николаевич. — У меня всегда была дача, на которой мы выращивали для семьи все необходимые овощи. Мы никогда не покупаем картофель, морковь, огурцы, помидоры. Сейчас мы перебрались из многоэтажной коробки в дом, который я строил больше десяти лет (всегда шутил: к пенсии, мол, дострою). У меня на участке растут самые разные ягоды, клубники, к примеру, семь сортов!

Раньше я добывал зверя, сейчас просто охочусь, это позволяет бывать на природе. Там, в лесу, на озере, уходит суета, нервозность. Считаю, мы в Сибири счастливые — у нас много нетронутых лесов — дикой, так сказать, природы.

Нашей стране повезло, что мы не достигли европейского уровня техногенности жизни. И, надеюсь, не достигнем. Потому что людям приходит понимание того, что природа нам нужна. Меня очень огорчает, что люди разучились смотреть на звёзды…

Признали научной работой

В 2006 году Алексей Николаевич стал кандидатом технических наук. Диссертацию защищал не у брата-ректора в индустриальном, а в Москве в ВАКе. Работу признали научной, и к сегодняшнему дню 15 диссертантов использовали в своих трудах полученные Карнауховым данные. А тюменский трубопроводчик с их помощью и использованием стандартов ISO математически доказал, что предприятию экономически невыгодно отдавать на аутсорсинг сервисные работы. С аргументами ему помог опыт, наработанный в трубопроводном транспорте.

Уже не один год кандидат технических наук Алексей Карнаухов совмещает своё директорство с работой в индустриальном университете, где он является председателем государственной экзаменационной комиссии на отделении «Подъёмно-транспортные машины и оборудование».

Его главный принцип

— Принцип у меня один: работать не за страх, а за совесть и с уважением к людям.

За свой многолетний и добросовестный труд Алексей Николаевич не раз награждался почётными грамотами отрасли. Был удостоен благодарности губернатора Тюменской области и звания «Почётный нефтяник».