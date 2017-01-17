Газон создаёт в саду уютную домашнюю атмосферу. Но для того, чтобы он радовал вас с ранней весны и до поздней осени, придётся потрудиться.

Живой ковёр ручной работы

Газон создаёт в саду уютную домашнюю атмосферу. Но для того, чтобы он радовал вас с ранней весны и до поздней осени, придётся потрудиться.

Если вы только собираетесь разбить газон, сначала определитесь, какую функцию он будет выполнять: исключительно декоративную или станет местом активного отдыха всей семьи. В зависимости от этого и подбираются травосмеси.

Злаковыми растениями — мятликом, овсяницей, райграсом, полевицей и клевером, входящими в состав таких смесей, можно засеять все свободные участки земли. Однако если вы хотите сделать настоящий газон, прежде необходимо подготовить площадку. Грунт рыхлят, удаляют из него сорняки, корни, камни и прочий мусор, удобряют и тщательно разравнивают. После того, как почва осядет и уплотнится, приступаем к посеву.

Семена разбрасывают по поверхности равномерно и не очень густо, чтобы всходы не мешали расти друг другу. Затем участок аккуратно прикатывают. В завершение — полив с помощью мелкого распылителя, иначе образуются выбоины и семена «утонут» в почве.

У каждого вида трав свой режим всхожести. Например, мятлики всходят в течение трех недель, а овсяница — две недели. Пока трава не взошла и не подросла, ходить по новому газону не рекомендуется. А вот что надо делать обязательно, так это регулярно его поливать, особенно в жаркую засушливую погоду. Не спешите со стрижкой. Растения должны хорошо укорениться.

Злаковые растения неприхотливы, но им тоже требуется уход.

Весной, после того как почва подсохнет, газон тщательно прочесывают, удаляя «войлок» – сухую прошлогоднюю траву, проводят аэрацию, равномерно прокалывая площадку вилами или граблями с длинными острыми зубьями, подкармливают и на оголившиеся участки подсеивают ту же травосмесь, что растет на участке.

Первую подкормку можно провести мочевиной, равномерно рассыпая её по земле. Чтобы не допустить ожога растений, после внесения удобрения газон следует обильно полить.

Если появились проплешины с белёсым налетом, значит, завелась снежная плесень — грибное заболевание. Самый эффективный метод лечения — обработка поражённых мест раствором препарата «Максим».

Летом газон требует подкормки и обильного полива после каждой стрижки, иначе трава пожелтеет и погибнет. Чтобы не допустить переизбытка влаги в почве, подкормки рекомендуется проводить водорастворимыми удобрениями. В жаркую погоду внесение удобрений лучше заменить дождеванием.

Регулярность стрижки зависит от конкретной травосмеси. Срезанную траву используют в качестве мульчи на овощных грядках, в теплицах, так как она защищает корни культурных растений от перегрева, сохраняет влагу в почве и является полезным органическим удобрением. Кстати, из скошенной травы получается хороший компост, если к ней добавить опавшие листья.

Одна из самых неприятных проблем, с которой сталкиваются многие владельцы газонов, — сорняки. Особенно досаждает вездесущий одуванчик. Если появилось несколько сорных растений, удаляем вручную. Но при массовом распространении того же одуванчика лучше использовать специальные гербициды направленного действия — «Линтур» или «Лонтрел». Они уничтожают сорняки, не повреждая газонную траву.

Газон сам по себе отличное украшение сада. Но если вы еще и задействуете низкорослые цветущие культуры, «нарисовав» ими узоры на изумрудной поверхности или обрамив её края, у вас получится уникальный ковер ручной работы.

Репчатый лук: посадка и уход

Не один десяток видов лука используется в пищу. Но репчатый — вне конкуренции.

Сегодня мы напомним о некоторых правилах выращивания крупных, сочных репок из севка.

Севок появляется в продаже за несколько месяцев до предполагаемой посадки. После покупки его хранят в сухом прохладном (до +16 оС) месте. Но не в холодильнике или подвале! Особенно это касается крупного посадочного материала, диаметром от 1,5 до 2,5 см. Чтобы высаженный в грядку севок не начал стрелковать, за две недели до посадки его слегка прогревают на солнце, в один слой рассыпав на подоконнике.

Грядки под лук готовят с осени: вносят комплексное удобрение и золу. Весной же только рыхлят землю, тщательно разминая крупные комки, чтобы севок быстрее укоренился.

Перед посадкой с луковичек снимают верхние жесткие чешуйки, срезают длинные засохшие кончики, а затем сортируют по размеру.

Голландский севок поступает в продажу уже обработанным и прошедшим температурный режим хранения, стрелки в процессе выращивания не дает. Тем не менее его тоже за две недели до посадки желательно прогреть на солнце.

Малогнёздные сорта лука можно сажать погуще: между рядами — 20 см, между луковичками — 8-10 см. Семейному или многогнездному луку места требуется больше: между рядами — 40 см, между луковичками — 10-15 см.

Севок заглубляют по самую «макушку», почву вокруг хорошо уплотняют. Затем грядку обильно поливают и слегка мульчируют сухой землей или торфом.

Когда высаживать севок? Замечено: ранние посадки — при невысокой температуре воздуха и повышенной влажности почвы — способствуют быстрому развитию корней. А хорошо укоренившиеся растения меньше повреждаются луковой мухой.

Этот вредитель дважды за сезон — рано весной и в середине лета — может похозяйничать на луковых грядках. Для защиты растений ученые-аграрии предлагают использовать фито-биоудобрение «Золушка», состоящее из золы, макро- и микроудобрений, крапивы, ромашки, табака. Удобрением нужно будет перед посадкой припудрить севок и рядки. После появления зеленых перышек грядки вновь припудривают «Золушкой». Отпугивающий эффект «Золушка» оказывает и на морковную муху.

Для защиты от пероноспороза — ложной мучнистой росы, используем «Алирин — Б» или «Гамаир». Если растения плохо растут, можно подкормить их комплексным удобрением «Растворин» или «Фертика — Универсальная».

Уход за луком несложный: прополка, рыхление почвы между рядками, умеренный полив. Его прекращают за две недели до уборки. На это время грядки желательно прикрыть пленкой, которую натягивают на установленные дуги.

За месяц до уборки, когда перо начнет подсыхать, можно глубоко порыхлить почву или отгрести ее от луковиц. Благодаря такому приему сухие вещества из пера быстрее переходят в луковицу. Она становится более крупной и зрелой.

Сроки уборки лука в нашей зоне — с 7 по 14 августа. Для этой работы выбирают сухой солнечный день, чтобы урожай хотя бы несколько дней полежал на солнце. Хорошо просохший лук дольше хранится.

вопрос — ответ

Первоцветы открывают лето

«На нашем участке много нарциссов, мускари, крокусов, рябчиков. Любим их за раннее цветение и неприхотливость. Но в этом году первые листочки нарциссов и крокусов выглядят не очень здоровыми и яркими. Подмерзли, заболели?»

— Скорее всего, сказывается нехватка питательных элементов в почве.

Пролески, крокусы, мускари, нарциссы и тюльпаны — не капризные культуры, но им для полноценного роста и долголетия тоже требуются подкормки.

Первую подкормку всех первоцветов проводят по талой земле, как только появились зеленые конусы проростков, рассыпая гранулы мочевины. Если вы не успели этого сделать вовремя, сейчас первоцветы можно подкормить раствором мочевины, аккуратно поливая под корень, чтобы не обжечь листья.

В мае, когда начинается цветение, приступаем ко второй подкормке. Теперь уже комплексной, содержащей не только азот, но и фосфор, калий, микроэлементы. Классическое удобрение — «Фертика универсальная». Поскольку оно водорастворимое, то подкормка автоматически совмещается с поливом.

Чтобы у крокусов и пролесков сформировались замещающие луковички, им нужна фосфорно-калийная подкормка сразу после цветения.

Крупнолуковичным — нарциссам и тюльпанам — необходимы четыре подкормки.

Первая — мочевиной по талой земле, две последующие — перед цветением и во время цветения. Используем сложное комплексное удобрение с микроэлементами, совмещая подкормку с поливом.

Последняя подкормка — фосфорно-калийная. Она обязательна для того, чтобы луковицы тюльпанов и нарциссов окрепли, выросли и накопили достаточного питательных веществ.