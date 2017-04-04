Сегодняшний гость «Открытой беседки» — настоящий поэт. Описывает свои впечатления о природе — залюбуешься: «Согревшаяся на солнце калина прячет под белой пеной соцветий резные листья. И в вечернем полумраке вижу уже не куст, а маленькое облако, уснувшее под лапами ели…» Но когда он берёт в руки кисть, слова уже не нужны. Рождающийся в деревенской тиши пейзаж красноречивее тысячи слов. Перед зрителями предстают не просто букет колокольчиков, стога сена в тумане или лесное озеро, они видят картину мира. Каждый — свою. Почему так? Большая тайна искусства! Её никто не может раскрыть. Вот и заслуженный художник России Александр Павлов признаётся: ему далеко до этого.

Художник Александр Павлов понял, за что люди искусство ценят

Фамилия

— О своих предках я мало знаю. В школе мы изучали историю Древнего Рима и Древней Греции. При этом ничего не знали о родном крае. В селе Дмитриевском, где я родился, стоит красивое каменное здание — начальная школа. Я думал, его приспособили для учебного процесса после раскулачивания какого-то богача. И только в 1970-х годах от одной бабки узнал, что школа здесь находилась изначально. Оказывается, до революции существовала программа по строительству школ в российских сёлах. В нашей на первом этаже предусматривалась просторная квартира для учителя, а на втором — учебные классы. Постройка была очень качественная: изразцовые печи, большие окна, рамы, как в богатых домах, с латунными ручками, кованое крыльцо. В этой школе я учился четыре класса. А восьмилетку оканчивал поблизости — в посёлке Писцово. Десять лет назад я подарил поселковой библиотеке свой альбом. Мне вручили ответный подарок — историю Писцово, составленную в 1913 году. Из неё узнал, что хозяином местной ткацкой фабрики был некий Павлов. Вполне возможно, мой предок.

Кстати, на этой фабрике работали мои родители. Мама трудилась в отделе технического контроля. Она заряжала в большие машины белую ткань и искала на полотне брак: узелки, нахлёсты, сбивки нити. За жизнь она просмотрела тысячи километров ткани! А отец работал слесарем по ремонту станков. Родители были людьми мастеровыми. Отец вырезал деревянные наличники, простая доска в его руках превращалась в затейливое кружево. Мама вышивала узорные занавески, они украшали окна домов многих наших односельчан.

Аромат детства

— Детство было светлым. Родительский дом — чистым и уютным. На ночь мы распахивали окна. Нам пели птицы и гармони. Мир был открытым и безопасным. В дом проникали ночные запахи луговых растений. Моё детство проходило в красивом месте: классическое село, в центре большой пруд, школа на его берегу, липы, тополя, акации. А за селом — покосы. Вокруг кружили пчёлы, бабочки. Выходишь из дома, заворачиваешь за огород и окунаешься в пьянящий аромат. Покосы наполняли воздух чудесным запахом трав и цветов. Трава на этих лугах нам, малышам, была по грудь. Посмотришь вверх, а там огромное небо и жаворонок в нём. В трёх километрах начинался лес. Неподалёку текла речка. Такая прозрачная вода была в ней! Я ложился животом на старый деревянный мостик и смотрел в воду, наблюдал, как плавают рыбки. Лето было длинное, тёплое, с дождями. Мы купались, рыбачили, запекали на углях картошку. Благодать! До школы я не умел читать. А как научился, читал запоем. Уходил в библиотеку на 10 минут, возвращался через два часа.

Карандаши

— В детстве я накапливал любовь к миру через природу, родных людей и книги. У меня не было мечты стать художником. В доме имелся только химический карандаш для хозяйственных нужд. Порой мама его брала. Она усаживала меня на колени и рисовала на листе бумаги виноград — ягодку за ягодкой, гроздь за гроздью. Я любил наблюдать за её рукой. Может, это были мои первые уроки рисования? Коробка цветных карандашей «Спартак» (роскошь по тем временам) у меня появилась в четвертом классе. Это был приз за участие в школьном конкурсе сказок. Шесть карандашиков! Я доставал их из коробки, чуть трогал ими бумагу и убирал обратно. Экономил! Однажды сосед попросил моё сокровище, чтобы скопировать картинку из книги «Золушка». Увидев его работу, я был поражён! Вот что можно делать этими карандашами!

В школе я не мог определиться, кем стану, когда вырасту. Ходил на все кружки, какие там были: химии, физики, математики, литературы… Кружок рисования особо не выделял из общей картины. Его руководителем был добрый, начитанный человек. Он рисовал сюжет на доске, а мы перерисовывали. В оставшееся время слушали его занимательные рассказы. Увы, важных знаний по изобразительному искусству я там не получил. Став постарше, начал копировать чужие рисунки. То, что выходило, мне категорически не нравилось. И тогда, в классе седьмом, я решил поступать в художественное училище, чтобы там всему научиться! Ни родители, ни друзья моё намерение серьёзно не восприняли.

Шанс

— Отец удивлялся: «Что делать в том училище? Оканчивай десять классов, поступай в институт. Станешь инженером, будешь в белой рубашке ходить, с портфельчиком! Вон около проходной вечно валяется пьяный художник из клуба! Второй там не нужен!» Соседи спрашивали у родителей: ваш сын с ума сошёл? Но отец махнул на меня рукой. А мама отвезла в областной центр к тёте Тосе. В маленьком домике мне выделили место между печкой и стенкой, где стоял сундук. Мне надо было готовиться к экзаменам. Я сидел на крохотной кухне с книгой, а муж тёти Тоси — с пивом. Романтика!

В училище поступали в основном взрослые ребята, уже отслужившие в армии. Почти у всех за плечами художественные школы, студии. В аудитории, где сдавали экзамен, мне досталось, наверное, худшее место с хилым натюрмортом: огромной корчагой, сморщенной морковкой и грязной тряпкой. Сел, начал рисовать. И вдруг увидел, как один взрослый абитуриент работает. Несколько минут за ним наблюдал. Вот он берёт кисть, обмакивает её в воду, затем в медовую акварель и — на бумагу: пф-ф — пятно разбежалось. А он ещё одной краской сверху — оп-па, и появляется блик. Яблоко заблестело! Парень показался мне настоящим волшебником. Я подумал: разве у меня есть шанс? Но всё же завершил натюрморт. Потом ещё сдал рисунок и композицию. Узнал оценку — тройка! Остались экзамены по общеобразовательным предметам. Решил идти до конца. Диктант и литературу сдал на отлично. Сумма баллов получилась высокой, и я поступил. Но уже через два дня после первых занятий хотел уйти из училища. Осознал, что я — ноль! Педагог говорит: «Возьмите в тоне». А я не понимаю его. Когда он влез в мою работу кистью, я понял: пора уходить. Встал, дошёл до двери и напоследок оглянулся. А из моего листа блестит кастрюля! Трудился я много, писал натюрморты, ходил на пленэры. Вскоре начали появляться высокие оценки. А потом мои работы стали представлять как образцовые. Училище окончил с красным дипломом.

Огонь и искусство

— Поехал в Ленинград поступать в институт имени Репина. На вступительных экзаменах всё делал с куражом. Абитуриенты на меня посматривали с уважением. Говорили: «Ты точно поступишь!» Но… На экзамене по истории закралось сомнение. Отвечал я уверенно, педагог отпустил со словами: «Отлично!», а в ведомости вывел четвёрку. В среднем у меня был проходной балл. Однако в списках поступивших своей фамилии я не нашёл. Пошёл к ректору. Тот пустился в объяснения. Мол, вы ещё молоды, послужите пока в армии, а потом приходите к нам снова. Я уехал в Писцово, устроился в школу учителем черчения. С детьми быстро нашёл общий язык. Всё было хорошо. Кроме одного — я не мог совместить преподавание и искусство. Поняв, что меня затягивает село, ушёл в армию.

Через два года снова поступал в тот же вуз. И опять не прошёл по конкурсу. Возвращаться в провинцию не захотел. Решил остаться в институте вольнослушателем. Но была проблема: жить негде. Лимитную прописку можно было получить, устроившись в пожарную охрану. Я так и сделал. Сутки работал, два дня проводил в институте. И в смену иногда ребята отпускали часа на два. Обратно прибегал и, буквально на ходу натягивая робу, прыгал в пожарную машину. Такая у нас взаимовыручка была! Ощущение товарищеского плеча, как в бою. Хотя, почему «как»? Под нами проваливались полы, в огне взрывались газовые баллоны. Мы обследовали горящие подвалы, квартиры, чердаки. Вокруг дым, высокая температура. Шли напролом, проверяли диваны, кровати, шкафы, вытаскивали детей, взрослых. После дежурства садился в институте к планшету и всякий раз испытывал душевное потрясение. Вот передо мной красивая модель, а вчера я видел то, что остаётся после пожара. Контраст! С тех пор каждое мгновение, посвящённое искусству, для меня — счастье. Анализируя сегодня учёбу в репинском институте, понимаю, что благодаря упорной работе в мастерских вуза я получил достаточные знания и опыт для своей дальнейшей творческой работы.

Сказочный город

— Я мог закрепиться в Ленинграде. Моя супруга с отличием окончила там инженерно-строительный институт. У нас уже был ребёнок, жильё. Но вмешалась судьба. Помню, устал от местного угрюмого неба и рванул в гости к приятелю — в Тюмень. Дело было в феврале 1977 года. Я уснул в самолёте. Просыпаюсь — солнышко на щеке. Бело кругом! Приятель повёз по городу: сверкающий снег, уютные дворики, деревянная резьба, дымники. Тюмень показалась сказочным городом. Мне захотелось остаться. К тому времени я уже набрался знаний и опыта, нужна была реализация. Не сомневался, что найду своё место. Но поступление в Худфонд оказалось непростым. Все места заняты. Чужих не берут. Несколько месяцев я работал оформителем на заводе ЖБИ. В конце концов в Худфонде мне посоветовали войти в состав молодёжного объединения Союза художников СССР, что я и сделал без затруднений. В результате получил рабочее место в производственной мастерской. Конечно, в фонде тоже было невозможно заниматься творчеством. Только черновая оформительская работа — плакаты, стенды. Мы оформляли на предприятиях комнаты отдыха, ленинские уголки, музеи трудовой славы. Писать картины я мог только в свободное время. А где? На 18 квадратных метрах в общежитии! Ставил холст на треногу около двери. При этом в комнату надо было проползать по низу.

Конкуренция

— Чтобы принять участие в выставке, нужно было получить одобрение выставкома. А это конкуренция, нервы. Приношу, допустим, портрет. Его принимают, размещают в экспозиции. И вдруг какой-нибудь аксакал спохватывается, тоже несёт свою работу. Мою картину снимают, ему освобождают место. Это такая игра! К примеру, написал ты спокойный пейзаж. Выставком может разглядеть в нём тонкие отношения художника с природой, покой, умиротворение, поэзию. А может признать его вялым, дохлым и пустым! Я особо не пытался конкурировать. Если работу не принимали, откладывал в сторону (она потом всё равно находила своё место), следующую писал.

Возьмём пейзаж «Январь. Зимний сон», который мне невероятно трудно дался (домой с этюдов на носилках привезли!). Отдал я его на выставку в музей ИЗО. Приехал за 10 минут до открытия. Прошёл по залам — нет картины. Странно! Спрашиваю у куратора выставки, та пожимает плечами. Председатель — тоже. Мол, не знаю, не убирал. Ну, я всё понял. На этой выставке делили гранты. Меня, видимо, посчитали сильным соперником. Картину я потом нашёл на лестнице среди коробок. Кто её снял с выставки, не стал разбираться. В 2006 году мне предложили сделать выставку в Русском музее. Среди прочих работ для неё я отобрал и «Январь. Зимний сон». Выставка оказалась успешной. Спустя месяц учёный совет музея предложил её продлить. Кроме того, мне сказали, что купят для музейной коллекции несколько работ! В том числе «Январь. Зимний сон». До этого предупреждали: Русский музей ничего не приобретает у художников и даже в дар не берёт! И вдруг сделали исключение. Представляете, какой бальзам на сердце? В том же году меня пригласили в Русский музей на выставку «Времена года», где были представлены русские пейзажи из коллекции музея за 200 лет: Шишкин, Кустодиев, Васильев, Грабарь, Левитан, Саврасов, Коровин… Не­ожиданно среди картин классиков (всего было 110 работ) увидел две свои, в том числе — «Январь. Зимний сон». Я обомлел!

В конце прошлого года мне снова посчастливилось делать персональною выставку в Русском музее. Она открылась 23 ноября и работала три месяца (её опять продлевали!). В экспозиции было 168 работ. Русский музей приобрёл — 6. Теперь в его фондах 12 моих картин.

Зритель

— За что русское искусство ценят? За то, что каждый может найти в нём что-то для себя — песню, шёпот, тепло. Русский пейзаж не для того, чтобы поразить зрителя, а чтобы поговорить с ним. Художник стремится наиболее точно выразить на холсте свои чувства и мысли. Но представьте, я вижу в своей картине что-то необыкновенное. А может, я — сумасшедший? Чтобы понять, как на самом деле, нужен тонко чувствующий зритель. Я учусь от работы к работе. И мои достижения проверяются именно зрителями. Они у меня — замечательные! И я общаюсь с ними. Не то чтобы хочу им понравиться. Зрители сами ищут встречи. Им необходимо высказать своё мнение художнику, поделиться впечатлением, задать вопросы. На выставке в Русском музее каждый день проходили такие встречи. Люди шли ко мне в гости! Я столько благодарных отзывов получил!

Тайна

— Когда видишь картину перед собой, воздействие от неё фантастическое. Однажды во Флоренции я увидел женский портрет кисти Рафаэля. И «поплыл»! В нём, мне показалось, заключена большая тайна, чем в Джоконде Леонардо да Винчи. Как-то одна солидная дама спросила меня: «Вы можете объяснить, почему меня влечёт ваша работа, на которой изображены две берёзы и скворечник?» Я ответил: «Не знаю»… Доктор искусствоведения Владимир Леняшин мне на это заметил: «Вы никогда ничего не объясните. Потому что тайна!» Эту тайну художник сам не понимает и не поймёт никогда.

Риск

— В Русский музей сам не напросишься. Искусствоведы выбирают художника без подсказок со стороны. И в зарубежную гастроль по своему хотению не отправишься. В 2006 году на мою выставку в Русском музее приходило много иностранных туристов. После этого мне стали поступать предложения из-за рубежа. Первыми позвали венгры. Сначала не хотел ехать. Я ведь максималист и фанатик. Если люди ждут меня, нужно ответить им должным образом. Привезти не почеркушки в папочке, а лучшие, состоявшиеся работы. А это сумасшествие! Меня спрашивали: «Зачем вы так рискуете? Если что-то случится с картинами?» Но! Либо я делаю полномасштабную выставку, либо не делаю ничего! Зрители чувствуют отношение к себе и видят уровень. После Венгрии меня позвали в Австрию, Чехию, Испанию, Португалию, Италию, Францию. Я возил туда десятки работ большого формата. Приходилось откупать определённые места в купе, спать рядом с картинами.

Деревня

— В 1991 году, получив билет члена Союза художников СССР, я большую часть времени стал проводить в деревне. Казалась бы, надо стремиться заявить о себе как раз в областном центре, связи заводить. Но я выбрал другой путь. Поскольку пишу много пейзажей, стараюсь быть ближе к природе. В деревне можно уединиться. Здесь хорошо думается: с головой уходишь в работу — и мир кажется добрее, а кисть удачливее. Устал, вышел погулять, глаза в это время настраиваются на небо, на деревья. Мне нравится одиночество, я нормально уживаюсь сам с собой. В одиночестве более выпукло воспринимается окружающий мир. Во время работы чувствую покой и умиротворение. А когда наступает пауза, становлюсь «противным» для всех и для себя. Мне возвращают настроение мои же картины. Начинаю их просматривать: вот в этой что-то есть, а в этой чего-то недостаёт, шлифовать надо. С помощью своих же работ я возвращаюсь в творческое поле. Как Мюнхгаузен, сам себя из болота за волосы вытаскиваю.

Досье «ТИ»:

Александр Павлов родился 9 мая 1951 году в старинном селе Дмитриевское Ивановской области. С отличием окончил Ивановское художественное училище. Три года был вольнослушателем Ленинградского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, занимался у ведущих мастеров живописи. Учился на художественно-графическом факультете Нижнетагильского пединститута. С 1977-го живёт в Тюмени. В 1991 году Александр Николаевич вступил в Союз художников России. Ведёт активную творческую и выставочную работу. В 2003 году в рамках празднования 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга в одном из исторических залов Васильевского острова была организована выставка работ мастера, инициированная администрацией города. В 2006-м состоялась первая выставка Павлова в Русском музее, в 2016-м — вторая. В 2008 году указом Президента РФ Павлову было присвоено звание «Заслуженный художник России». Произведения живописца находятся в фондах Государственного Русского музея, других музеях нашей страны, а также в частных коллекциях России, Франции, Германии, Польши, Венгрии, США.