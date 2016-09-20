Минувшие длинные выходные в Тюмени прошли под знаком чистоты. Горожане активно выходили на субботники прибирать столицу региона от зимнего мусора. Причем использовали для этого не только созвучный мероприятию шестой день недели, но и другие выходные дни.

Депутаты Тюменской областной Думы 30 апреля традиционно вышли поработать в сквер Депутатов, расположенный в Восточном административном округе. Народные избранники появляются здесь дважды в год и с каждым приходом делают его все краше и краше. Традиционно добровольное мероприятие поддержали многие народные избранники во главе с председателем Тюменской областной Думы Сергеем Корепановым.

— Для меня это уже второй субботник за эти выходные. Вчера вместе с губернатором Владимиром Якушевым мы трудились в сквере Юности, сегодня работаем в нашем традиционном месте — сквере Депутатов. Еще бы с удовольствием потрудился вместе с ямальскими ветеранами, которые вчера в микрорайоне «Ямальский-2» разбили новую аллею, да жаль, время субботников совпало, — рассказал Сергей Евгеньевич. — Такие мероприятия абсолютно не в тягость.

Здесь царит праздничное настроение, мы делаем полезное для города дело. Радует, что с каждым годом всё больше людей поддерживает эту идею.

На сей раз депутаты высадили в сквере 60 молодых сосен. Они составили новую аллею вдоль улицы Широтной в районе храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

— Представители всех депутатских фракций, работники аппарата Тюменской областной Думы сегодня дружно поработали, — рассказал первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. — Всем горожанам хочется, чтобы в Тюмени было больше зеленых зон отдыха. Конечно же, сами собой они не появятся — нужно, чтобы этим делом кто-то занимался. Мы постарались внести свой посильный вклад в это дело. В целом парк год от года хорошеет. Каждый из нас помнит, где и когда какое дерево сажал. Большинство из них успешно приживается, но немного обидно, что все же находятся люди, кто портит новые насаждения. В будущем во время следующих субботников будем исправлять их ошибки. Мы все равно уверены, что сознательных, бережно относящихся к чужому труду горожан у нас гораздо больше!