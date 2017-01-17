Николай Кононович НОВИКОВ в День Победы отметил 100-летнюю годовщину со дня рождения! Он родился 9 мая 1917 года в деревне Боярка Викуловского района.

Николай Кононович НОВИКОВ в День Победы отметил 100-летнюю годовщину со дня рождения! Он родился 9 мая 1917 года в деревне Боярка Викуловского района. В 1938-м был призван в ряды Красной армии. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на 2-м Украинском фронте в составе танкового батальона. Участник Сталинградской битвы, освобождал Киев, Ровно, штурмовал Берлин. Был трижды ранен, войну закончил в звании капитана, демобилизовался в октябре 1945 года. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими многочисленными наградами, в том числе и за трудовые успехи. Проживает в селе Бухтал Нижнетавдинского района.

Василий Григорьевич МАТАЕВ родился 7 мая 1926 года в селе Шестовое Вагайского района. В 1941 году поступил учиться в Тобольское педагогическое училище. В Красной армии с декабря 1943-го, участвовал в боях на 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах, пулемётчик. Освобождал города Опочку Псковской области, Ригу, был ранен и тяжело контужен. Из наградного листа: «30.9.44 г. в бою за безым. высоту тов. Матаев под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника поднялся во весь рост и, не считаясь с собственной жизнью, стремительно пошёл в атаку на сильно укреплённую высоту противника. В числе первых ворвался в расположение противника и вместе с другими бойцами забросал гранатами траншею, а затем стремительным броском достиг второй линии траншей, заставил немцев в панике бежать с высоты. Захватил ручной пулемёт и радиостанцию». После войны закончил Ленинградское военно-политическое училища им. Энгельса. После увольнения в запас в 1956 году поступил на службу в органы внутренних дел, руководил следственным отделением ГОВД города Тобольска, водным отделением милиции на пристани города, Уватским РОВД, на пенсию вышел с должности начальника вневедомственной охраны города Тобольска. Будучи в отставке, возглавлял совет ветеранов Тобольского ГОВД. Награждён орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени и многочисленными другими наградами. Живёт в Тобольске.

Иван Герасимович ГРУШЕЦКИЙ родился 9 мая 1926 года в Белоруссии в деревне Нахов Гомельской области. Участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на Белорусском фронте, командир стрелкового отделения. После тяжёлого ранения, полученного в 1944 году, был комиссован. С 1950 по 1957 годы работал главным кондуктором в Тюменском отделении Свердловской железной дороги. Затем — старшим инструктором в пожарной части, с 1972-го до выхода на пенсию в 1986 году — на ДОК «Красный Октябрь» инструктором по пожарной части. Награждён орденами Славы III степени и Отечественной войны II степени, многочисленными медалями. Живёт в Тюмени.

Елизавета Яковлевна ТЮМЕНЦЕВА родилась 10 мая 1924 года в селе Пеганово Бердюжского района. Работать в колхозе начала с двенадцати лет подручной пахаря, сеятеля. Когда ей исполнилось восемнадцать лет, была призвана в Красную армию. На 3-м Украинском фронте с наблюдательной вышки сообщала в штаб о приближающихся вражеских самолётах. Демобилизовавшись осенью 1945-го, вернулась в родной колхоз, в котором трудилась до выхода на пенсию, достойно воспитала пятерых детей. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями. В настоящее время проживает в Ишиме у одной из дочерей.