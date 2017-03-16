Трудно поверить, но так бывает: для многих ребят из села Юргинское строевая подготовка после уроков привлекательнее компьютерных игр и боевиков. А ещё они с удовольствием ходят в походы, учатся ориентироваться на местности, разводить костёр, справляться с трудностями в команде… Всё — по программе обучения в военно-спортивной секции «Витязь».

По специальной программе

Записаться в секцию могут даже первоклашки, которым семь лет исполнилось. И, как уверяет специалист центра «Лидер» Александр Пыжов, желающих много. Патриотическому воспитанию и допризывной подготовке к военной службе в Юргинском районе уделяется особое внимание.

В 1997 году глава Володинского сельского поселения организовал клуб «Десантник». Спустя какое-то время сразу ставшее популярным движение решено было расширить. В сотрудничестве с центром «Аванпост» в Юрге создали две группы «Щит» и «Витязь».

В прошлом году была проведена реорганизация трёх специализированных групп в военно-спортивные секции. Это «Десантник» из Володино, Юргинский «Витязь», Лесновская «Гвардия». Для них разработали специальную программу, которая рассчитана на два года для ребят от семи до тринадцати лет.

— Одна из целей — формирование у детей интереса к военно-профессиональной деятельности, — отмечает Александр Прокопьевич. — Это безусловный плюс: в секциях нет жёстких требований по возрастным параметрам, поэтому мы не только сможем сохранить группы по патриотическому воспитанию в сёлах, но и будем привлекать детей к изучению азов военной науки с раннего возраста. Школьного, разумеется. К четырнадцати годам подросток уже будет иметь определённые знания и сможет определиться — посвятит своё свободное время серьёзной подготовке к армии или выберет другое увлечение. Если действительно заинтересовались, продолжают заниматься в группе «Щит».

— Не рановато ли в семь лет мальчишкам говорить о службе в армии? — допытываемся.

— Мы лишь стараемся привить интерес. В таком возрасте им проще втянуться в режим тренировок. А в девятом классе зачастую подростки слишком поглощены компьютером… Не хочу бросать тень на преподавание физкультуры в школе, но проблемы с физподготовкой есть, — настаивает. — Парни приходят к нам, говорят: «Хотим тренироваться!» Хорошо, но… им сложно выполнять нормативы: бежать кросс за определённое время, подтягиваться на перекладине и другие. У тех, кто начал заниматься в семь-восемь лет, всё это получается отлично. Признаюсь, наши мальчишки после службы в армии приходят снова, чтобы поблагодарить. Та база, которую здесь получили, им очень пригодилась. Их заметили! Ещё бы, ведь наши парни умеют пришивать подворотничок, знают тактико-технические характеристики стрелкового оружия, знают, как обратиться к старшему по званию, владеют приёмами самообороны… Словом, готовые солдаты, за исключением той специальности, которую получают непосредственно в армии. В своё время в школах отказались от основ военного дела. Мы просто компенсируем отсутствие этой образовательной программы.

Ох уж эта НВП. Помнится, пионерами мы учились различать типы взрывных устройств и виды химикатов, на время надевали защитный костюм и противогаз. А вот главным и самым любимым элементом обучения была сборка-разборка автомата Калашникова. Когда-то это делать умели даже девчонки…

В «Витязь», кстати, девочек тоже принимают. Бывают случаи, правда, единичные, когда и они идут в армию. Профессиональную!

В 7-8 лет ребятам проще втянуться в режим тренировок. А в 9-м классе подростки слишком увлечены компьютером...

На своём месте

— С ребятами только вы занимаетесь? — интересуемся.

— Нет. Я не один это дело начинал, а вместе с бывшим сотрудником милиции Александром Сарычевым. С ним и сейчас работаем, — рассказывает Александр Прокопьевич.

К слову, он тоже служил в милиции. Прежде был заведующим автоклубом, директором районного Дома культуры (по первому образованию наш собеседник — культпросветработник). В 1983-м от комсомола Пыжова направили на службу в органы внутренних дел. В отставку вышел в 1999 году. К тому времени он получил диплом преподавателя общественно-политических дисциплин в высших и средних специальных учебных заведениях.

— Стал тренировать ребят. Рад, что всё сложилось именно так. Сейчас чувствую себя на своём месте, — признаётся.

На занятиях мальчишки и девчонки ловят каждое слово преподавателя. Старательно выполняют команды, до автоматизма оттачивая каждое движение.

— Пяточки вместе, носочки врозь! Вторая шеренга, равнение выполняем, — командует Александр Пыжов. — Взвод, равняйсь, смирно! Вольно! Почему команда «Разойдись!» выполняется очень быстро? — тут же устраивает мини-опрос преподаватель.

— Нужно успеть убежать! — хором отвечают мальчишки.

Это «фишка» Александра Прокопьевича: во время занятия между выполнением упражнений ненавязчиво рассказывать об особенностях военного дела, напоминать важные даты в истории страны. Иногда вместо привычных разминки и переклички ребятам предлагают посмотреть документальный фильм.

— Мне очень нравятся такие тренировки. Хожу сюда с восьми лет. Сейчас мне уже тринадцать, скоро во взрослую группу перейду, — говорит, словно докладывает старшему по званию, Максим. — Там старший брат занимается, он меня и привёл, потому что я давно этого хотел. Здесь и полевые выходы, и строевая подготовка — всё по-взрослому. Чувствую, что более сильным физически стал. Пригодится в армии. Мечтаю не просто год отслужить, остаться в армии профессиональной.

— А я сам пришёл два года назад. Просто захотелось посмотреть, попробовать. В соревнованиях участвовать, маршировать на параде. Это очень красиво, — включается в разговор Григорий (12 лет). — Раньше я не очень любил физкультуру, не мог подтягиваться. Теперь — запросто! И пробежки на уроках не кажутся такими пугающими, как прежде.

Андрей (13 лет) в секции меньше года. Пока привыкает. А пришёл, потому что друзья посоветовали. Родители такое желание сына поддержали.

— Мне папа посоветовал в «Витязь» записаться, — скромно замечает Коля. Ему всего 11 лет. — Хожу на каждую тренировку, стараюсь. Почти втянулся…

Большие манёвры

Об успехах своих мальчишек Александр Прокопьевич готов рассказывать долго и подробно. И действительно, поводов для гордости — хоть отбавляй. В первом этапе областной спартакиады, который прошёл в середине февраля прошлого года, сборная Юргинского района заняла первое место. Во втором этапе, который состоялся в середине мая, — шестое место. В общем зачёте у команды второе место. В 2017 году в первом этапе спартакиады стали вторыми.

В августе юргинские курсанты участвовали в межрайонной тактической игре «Большие маневры — 2016» и стали серебряными призёрами. Это марш-бросок на четырнадцать километров от Омутинского до Шабаново. Парням в полной боевой вы-кладке нужно было двигаться по незнакомой местности, ориентируясь по карте. Они переправлялись через реку, выполняли «разминирование», оказывали первую медицинскую помощь, транспортировку пострадавшего, штурмом брали здания и освобождали «заложников», стреляли по мишеням из пневматического оружия, разбирали и собирали учебное оружие.

Кроме участия в соревнованиях воспитанники «Щита» и «Витязя» следят за памятником первым коммунарам в Новорусихе. Если требуется, делают необходимый ремонт. Курсанты других военно-патриотических классов также ухаживают за памятниками в сёлах, где базируется их группа.

По итогам деятельности в 2016 году центр «Лидер» признан победителем в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы центров патриотического воспитания. Александр Прокопьевич настаивает: это победа всех, кто занимается патриотическим воспитанием в районе — организации «Память», районного координационного совета и Совета ветеранов Юргинского района.