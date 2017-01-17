На минувшей неделе в Тюмени работали уполномоченные по правам человека и по правам ребёнка Уральского федерального округа. Темой первого совместного заседания координационного совета была выбрана одна из самых злободневных: возможности сегодняшнего здравоохранения.

Вопросы, связанные с защитой прав пациентов, постепенно выходят на второе место (после ЖКХ) по количеству обращений во все органы власти. Они уже на третьем месте в УрФО по числу всех обращений, поступивших в приемную уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Количество жалоб пациентов увеличивается и в Тюменской области, однако вопросы здравоохранения здесь не являются ведущими. К примеру, к детскому омбудсмену их поступает мало, и связаны они зачастую с личност­ной оценкой качества услуг. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов отметил: для того чтобы обеспечить права маленьких пациентов, в регионе делается немало. Тюменцы могут показать гостям перинатальный центр и детские поликлиники, детсады и школы, где увеличивается количество здоровых ребятишек.

Председатель координационного совета уполномоченных по правам человека в УрФО, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратила внимание на то, что не зря рабочая встреча проводится в Тюмени:

— Нам известно, что за последние годы тюменское здравоохранение сделало решительный шаг вперед. Оптимизация здесь проходит не наскоком, а движется системно уже несколько лет. Ведущие нейрохирурги и урологи Урала приехали работать в тюменские клиники. Мы должны понять, что не устраивает этих специалистов у нас. В Свердловской области остается проблема с взаимозачетами между организациями здравоохранения. Больнице невыгодно давать направление пациенту к специалисту в другое лечебное учреждение. В Тюмени это исключено. Нам есть чему поучиться у тюменцев. Однако и мы можем поделиться опытом: у нас идет серьезная работа по защите прав пациентов психиатрических клиник, туберкулезных и ВИЧ-инфицированных больных, успешно боремся за охрану здоровья в местах лишения свободы.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик заметила, что для обсуждения была выбрана острая и чувствительная для населения тема охраны здоровья. Здравоохранение — самая сложная по структуре и, пожалуй, самая непростая для управления социальная сфера. В Тюменской области уже более пятнадцати лет идет процесс оптимизации. Директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова подробно рассказала коллегам об опыте модернизации системы здравоохранения: о том, как медицинские учреждения разных форм собственности были поэтапно переданы на областной уровень, присоединены к более крупным, сложилась трех­уровневая система оказания помощи, совершенствовался финансово-экономический механизм, началась информатизация здравоохранения. С 2005 года объем оказанной медпомощи в регионе вырос в четыре раза благодаря курсу на развитие новых технологий и видов услуг. Сегодня в Тюменской области оказывается двадцать видов высокотехнологичной медицинской помощи. В ближайшее время региональная медицина планирует освоить трансплантологию.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев рассказал, что большие надежды в организации доступности медицинской помощи в сельских территориях возлагаются на региональную программу «Земский доктор».

— Многие светила в медицине начинали работу с земских докторов, — напомнил Сергей Васильевич. — Сейчас молодежь видит перспективы профессионального роста только в большом городе. Чтобы изменить ситуацию, выпускников медицинских вузов стараются заинтересовать жильем, социальными услугами, заработной платой.

20 видов высокотехнологичной медицинской помощи оказывают в Тюменской области.

Об опыте реализации проекта «Земский доктор» рассказал заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. По его словам, с 2011 по 2014 годы в сельскую местность отправилось работать более 400 молодых специалистов, которые получили по 1 миллиону рублей. Но программа не дала ожидаемого эффекта: 103 медика ушли в декретный отпуск, 93 человека по разным причинам вернулись в город. Врачей на селе снова не хватает. Шестьдесят процентов из тех, кто остался на рабочих местах, признаются, что тоже уедут, если не повысится качество жизни в сельской местности.

Недавно в рамках проекта партии «Единая Россия» «Свой дом» молодежи предложили помощь в постройке отличного жилья на сумму, выделенную при переезде в сельскую местность. Однако из пятнадцати молодых специалистов, которым была разъяснена суть программы, реально решили строить свой дом только трое. Остальные не стали тратить миллион на эти цели. По словам Виктора Рейна, уже очевидно, что необходимо вносить изменение в законодательство: закрепить целевое расходование средств, выданных молодым специалистам. Нужно реализовывать программы социального обустройства села, чтобы молодежи хотелось там жить. Уже сейчас делается немало для обеспечения доступности здравоохранения в сельской местности. Идет реконструкция ФАПов, развивается телемедицина, проводятся конкурсы на лучшего земского доктора…

Уполномоченные из регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, на встрече презентовали свои наиболее успешные практики и проекты. За два дня работы они успели посетить многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город», МСЧ «Нефтяник», областную клиническую больницу №1, а также познакомиться с работой Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.