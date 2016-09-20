Нынешний паводок на юге Тюменской области вскрыл комплекс серьёзных проблем, требующих незамедлительного решения, в том числе на международном уровне.

В минувший понедельник на очередном заседании комитета по экономической политике и природопользованию регионального парламента вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев проинформировал депутатов о напряженной ситуации в районах, расположенных в пойме реки Ишим.

По словам Сергея Сарычева, природа нынешнего паводка совершенно иная, чем у прошлогоднего. В 2016 году высокий подъем воды — сначала в малых речках Мергень и Карасуль, а затем в реке Ишим — спровоцировало резкое таяние снега.

Чтобы впредь подобного не повторилось, в течение минувшего года была проведена работа по очистке русел Мергени и Карасуля, сделан водоотводной канал для сброса талых вод из этих рек. Благодаря комплексу мер паводок-2017 на юге области проходил спокойно до 26 апреля. Более того, уровень воды в Ишиме начал снижаться.

Однако в конце месяца вода в реке начала стремительно прибывать. Причина? Наш сосед Казахстан произвел два залповых сброса из своих водохранилищ. На Ишиме, берущем начало в казахских горах Нияз, таких хранилищ три: Вячеславское, объемом 350 миллионов кубических метров, Сергеевское — 700 миллионов кубометров и Петропавловское — 25 миллионов кубометров. Сергеевское — самое крупное инженерное сооружение.

Так вот, в период с 17 по 21 апреля сбросы в 7 раз превысили прошлогодние весенние объемы. С 28 апреля по 1 мая был произведён еще один сброс. Если до 17 апреля соседи спускали излишки воды по 14 кубических метров в секунду, то 18 апреля объем подскочил до 3 тысяч 800 кубометров в секунду. В итоге только с 4 по 9 мая уровень Ишима на территории Тюменской области поднялся аж на три метра, составив 9 метров 82 сантиметра. Ещё три сантиметра — и мы достигли бы исторического максимума, зафиксированного в 1941 году.

— Казахстан не уведомил органы власти Тюменской области о резком сбросе, — заявил Сергей Сарычев. — Хотя, в соответствии с межправительственным соглашением, должен был сделать это за три дня. Причем не только предупредить, но и посоветоваться, прежде чем проводить какие-либо мероприятия. В разговоре губернатора области с Президентом Российской Федерации эта проблема уже обсуждалась.

Ещё одна тема, которую правительство Тюменской области намерено поднять на федеральном уровне, касается достоверности информации, предоставляемой государственными службами.

Как пояснил вице-губернатор, дамба в городе Ишиме сделана с учетом максимально возможного подъема воды и на основании наблюдений, ведущихся с 1968 года, – 8 метров 70 сантиметров. О том, что в 1941 году Ишим поднялся почти на 10 метров, стало известно недавно, из архивных данных.

Не отвечающими действительности оказались и прогнозы, полученные от Росгидромета и Обь-Иртышского бассейнового управления с февраля по апрель.

— Даже 5 мая, когда уровень воды в Ишиме был больше, Росгидромет дал нам прогноз о подъеме воды до отметки 8 метров 70 сантиметров, — подчеркнул Сергей Сарычев. — На 14 мая метеорологи прогнозировали уровень в 9 метров, а 10 мая он уже достиг 9 метров 82 сантиметров.

По завершении паводка власти региона намерены направить соответствующие письма в межправительственную комиссию, в Правительство РФ, в том числе и по поводу тех служб, которые так «замечательно» сработали. Как заверил вице-губернатор, «у нас все ходы записаны, всё подшито, со всеми справками».

Нынче главный удар стихии приняли на себя 6 тысяч 600 дачных домиков.

Третья проблема, к сожалению, вряд ли решаема даже на международном уровне. Речь о средствах массовой информации, усердно пугавших жителей области второй ишимской волной.

Начиная с 11 мая уровень воды в городе Ишиме начал понижаться: волна паводка двинулась вниз по течению, где находятся Абатский и Викуловский районы. О чем и была дана официальная информация. Однако некоторые СМИ восприняли ее по-своему.

Первое сообщение на эту тему звучало так: волна паводка переходит в Викуловский район. Следующее СМИ внесло коррективы и заявило: новая волна паводка приходит в Тюменскую область. Ну а затем по всем весям разнеслась новость о том, что в Ишиме ожидается вторая волна паводка.

— Получилось, как в игре про испорченный телефон, — заметил Сергей Сарычев. — К сожалению, некоторые представители прессы не могут сделать ничего умнее, как надеть гидрокостюм, залезть с микрофоном в воду и снять на камеру затопленные садовые постройки, выдавая их за жилые дома…

А жилых домов, в отличие от 2016-го, к счастью, пострадало в разы меньше. Сейчас в зоне затопления значатся 64 дома. Эвакуирован 271 человек. Еще 203 человека эвакуировано из-за угрозы подтопления. Для сравнения: в прошлом году паводок нанес ущерб 1,5 тысячи домам и почти 4,5 тысячи их жителей. Нынче главный удар стихии приняли на себя 6 тысяч 600 дачных домиков. Из них только в 28 хозяева проживали постоянно.

Постепенно паводковая ситуация нормализуется. Уже начаты выплаты компенсаций. Потери, вызванные рукотворным потопом, правительству области удалось минимизировать. Что дальше?

— Мы нашли еще одни архивные данные, 1908 года. Тогда вода в реке Ишим поднималась на 11 метров. Надо строить дамбу длиной примерно 10 километров и поднимать ее до уровня 12 метров. Чтобы и нам, и нашим потомкам навсегда забыть про паводок, — подытожил Сергей Сарычев.