Кажется, в его сутках больше, чем 24 часа. Глава Юргинского района Виктор Васильев успевает побывать на спортивных соревнованиях (как болельщик и участник), всевозможных культурно-массовых мероприятиях, выезжает на строящиеся объекты, встречается с селянами… О состоянии дел в районе он предпочитает узнавать не из официальных отчётов.

Со спортом дружат на селе

Юрга — малая родина Виктора Валентиновича. Он здесь родился, здесь учился в школе. После сразу пошёл в армию — и вернулся в село. А дальше… Работал в фермерском хозяйстве, тренером в спортклубе, учителем ОБЖ, физкультуры, чуть позже — географии, истории. В 1998 году Васильева пригласили в администрацию района, специалис­том по спорту. С 2013-го он — глава Юргинского района.

— И на селе можно нормально жить, делать карьеру. Нужно лишь выполнять свою работу на совесть, тогда и рост будет, — уверяет собеседник. — Да и село сегодня другое. Изменения сложно не заметить. Помню, в 60-70-е годы по Юрге невозможно было пройти без резиновых сапог. А сейчас — гуляй в удовольствие в любую погоду. Да, здесь нет театров, бассейнов. Пока! Но условия для учёбы, занятий спортом, культурного досуга — хорошие.

— Если уж заговорили о спорте — не бросаете тренировки?

— Занимаюсь, как и прежде, для себя. Не скажу, что раньше был профессионалом в спорте. Мальчишкой ещё за сборную школы, района выступал. В молодости в составе сборной в областных соревнованиях участвовал. Чемпионом района становился по лёгкой атлетике, настольному теннису. Сейчас уже в команде ветеранов спорта. Хобби должно быть у каждого! Спорт на селе любят.

— Часто ездите по району. Отчётам не доверяете?

— Стараюсь быть в курсе всего, что происходит на территории. Из окна в администрации полной картинки не увидишь! Как точнее определить участок дороги, нуждающийся в скором ремонте? Проехать самому! Люди на сходах про дороги чаще всего и спрашивают. Могу аргументированно отвечать на такие вопросы.

— Как же обстоят дела с дорогами в районе?

— Дороги у нас в нормальном состоянии. Серьёзную поддержку по их ремонту оказывает правительство Тюменской области. Основные — в твёрдом покрытии, в том числе и по сельским поселениям. Есть такие, которые необходимо обновить. По сути, проехать по району можно везде. В половодье весной населённые пункты не отрезает.

— На сходах помимо дорог обычно и газификацией интересуются… Что по этому поводу скажете?

— Наш район ничем не отличается от других. И вопросы у селян — схожие. В Юрге два года назад остро стоял вопрос газификации. Из-за нехватки газа. Труба была проложена в конце 90-х годов. Тогда при проектировании газопровода не учли, что количество потребителей будет с каждым годом настолько увеличиваться. Отсюда — и проблема. Газовщики неохотно выдавали разрешения на подключение новых потребителей, особенно в зимнее время. В 2015-м узкий участок трубы (около пяти км) «Газпром» заменил. Мы попали в программу «Газификация Тюменской области на 2014-2017 годы». Благодаря ей в прошлом году был построен новый газопровод между Зоново и Юргой. Теперь газ в Юргинское идёт со стороны Омутинского района и Заводоуковского городского округа. Проблем по этому вопросу больше нет! В планах на этот год — газификация Агаракского сельского поселения.

— В продолжение темы сходов. Как они проходят в вашем районе?

— По-деловому. Конструктивно. В начале 2000-х годов чувствовалась озлобленность, недовольство. Много проблем было: газификация если и проводилась, то очень медленно. Дороги, детские сады, школы не ремонтировались… Сейчас — другая ситуация. Люди видят перемены к лучшему. А они есть! Все школы, детские сады в Юргинском районе отремонтированы. Как и дома культуры. Нуждаются в ремонте ещё два ДК — в Северо-Плетнёвском, Лабинском сельских поселениях. В этом году ремонт в Северо-Плетнёв­ском ДК уже запланирован.

Сходы — прямая связь с селянами. Слушаешь их пожелания, принимаешь решения. Главное — честно говорить с людьми и не давать пустых обещаний. Если пообещал весной сделать колодец — к осени он должен быть.

Поддержка для молодого учителя

— Молодёжь возвращается в район? Как привлекаете, поддерживаете молодых специалистов?

— Возвращается. За послед­ние три года в район приехали 14 молодых специалистов — педагогов. С 2014 года с четырьмя учащимися заключён договор о целевом обучении. В 2018-м мы ждём в наш район учителей русского языка, биологии, иностранного языка, а также психолога. Уже проведён конкурс, определены четыре претендента на заключение данного договора в 2017 году.

Что же касается поддержки… Ежегодно вновь прибывшим выпускникам вузов выплачиваются подъёмные — в размере трёх окладов. Традиционно на августовской педагогической конференции молодых специалистов в торжественной обстановке принимают в ряды юргинского учительства. Как и другим сельским педагогам, им возмещаются расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Молодые специалисты могут стать участниками программы «Доступное жильё». С 2012 года 4 педагога обеспечены жильем, с заключением договора по социальному найму, одному педагогу выделены средства на ремонт дома.

Старшие коллеги помогают вчерашним выпускникам в профессиональном становлении: два раза в год для них организуется «Школа молодых педагогов». У каждого молодого специалиста есть наставник.

Есть и возможность карьерного роста. Учителя, делающие первые шаги в профессии, активно участвуют в методической работе школы, в муниципальном конкурсе «Педагог года» в номинации «Молодой педагог». За послед­ние 3 года в конкурсе поучаствовало более 10 человек. Каждый — творческий, ищущий, использующий современные методики.

— Есть ли проблема кадров в районе?

— На данный момент открыто 9 вакансий. В школы требуются учителя математики и иностранного языка. Вакансии закрываются учителями-совместителями. В формате филиальной сети кадровые вопросы решить легче.

Не хуже, чем в городе

— Насколько доступны социальные услуги для селян?

— Дошкольное образование в районе представлено 1 автономным учреждением, 4 структурными подразделениями и 5 отделениями дошкольного образования.

В районе работает 40 групп, из них 37 групп «полного дня» и 3 группы кратковременного пребывания, а также 5 групп интегрированного пребывания и 6 пунктов консультационно-методической помощи. Дошкольные организации, исходя из предельной наполняемости групп, рассчитаны на 808 мест. В районе 945 дошколят.

На базе всех детских садов организован 61 кружок, из них всего один — на платной основе.

На территории района две средние школы: Юргинская и Северо-Плетнёвская. При них функционируют 10 филиалов в Лабино, Агараке, Шипаково, Новом Тапе, Володино и других сёлах района. Численность учащихся на 1 января 2016 года — 1332 человека.

Ежегодно 3-4 выпускника получают медали «За особые успехи в учении». Ребята поступают в вузы, техникумы и колледжи.

— Есть ли возможность у сельских мальчишек и девчонок заниматься, к примеру, в компьютерном классе? Используют ли учителя такие популярные в городе интерактивные доски?

— Разумеется! Все школы имеют выход в сеть интернет. На уроках используются 20 интерактивных досок, более 1000 электронных учебников. В 2015 и 2016 годах на улучшение материально-технической базы школ выделено более 2 миллионов рублей. На средства местного бюджета в Юргинскую школу приобретено необходимое оборудование для кружка робототехники. Сейчас около 70 детей занимаются конструированием.

Оборудован автогородок для занятий по безопасности дорожного движения. Приобретены игрушки в детские сады, спортивные мячи. Несмотря на имеющиеся вакансии учителей математики и иностранного языка в филиалах, учебный план реализуется в полном объеме благодаря педагогам базовых школ. Есть возможность использовать материальную базу школ при изучении предметов естественно-научного цикла. Вопросы подвоза детей из отдаленных деревень также решены. Подвоз организован во всех образовательных организациях для 376 учеников. Задействованы 14 автобусов, соответствующих требованиям ГОСТа, оснащённых системой ГЛОНАСС и тахографами.

В Юргинской и Северо-Плетнёвской школах проводится профильное обучение в 10-11 классах. Сельские ученики получают такие же основательные знания, как и их городские ровесники. Примером тому могут быть результаты единого государственного экзамена: на протяжении последних 4 лет от 18 до 23 выпускников набирают на ЕГЭ не менее 80 баллов.

— Назовите несколько социально значимых событий минувшего года.

— В 2016 году капитально отремонтировали Северо-Плетнёвский детский сад.

Марина Николаевна Боброва, учитель Юргинской СОШ, прошла конкурсный отбор из 150 педагогов Тюменской области для участия в проекте по повышению уровня владения иностранным языком. Победа в таком конкурсе дала возможность сельскому педагогу стажироваться в Великобритании.

Двое ребят успешно выступили на Всероссийском научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее» в Москве. Глеб Белозёров получил свидетельство участника, Владислав Бичок награждён дипломом второй степени. Сейчас Глеб — студент I курса механико-математического факультета Московского университета им. Ломоносова. Владислав — первокурсник Ульяновского института гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева (будущая специальность — авиадиспетчер).

— Культурная жизнь района насыщенна?

— Скучать точно не приходится! В 2016 году прошло множество мероприятий: конкурс читающих семей «Крепкая семья», хоровой праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, отчётный концерт детской школы искусств, юбилейный концерт вокального ансамбля «Околица» (Володинский сельский Дом культуры). В прошлом году коллектив отметил 15-летие.

В начале 2017-го провели торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года литературы и открытию Года российского кино «Время. Родина. Кино», библиомарафон «Кино, которое мы любим», во всех библиотеках действовал «Библиотечный кинозал»…

В 2017 году в рамках празднования Дня защитника Отчества провели конкурс среди сотрудников силовых структур МВД и МЧС «Господа офицеры». В конце февраля трудовые коллективы района приняли участие в конкурсах «Блинная фантазия», «Масленичный поезд».

— Есть ли возможность приобщаться к культуре у жителей отдалённых деревень?

— На базе Юргинского и Северо-Плетнёвского домов культуры действуют два автоклуба, которые обслуживают 18 малых деревень. К различным праздникам готовят концерты, тематические вечера, театрализованные игровые программы…

Артисты автоклубов выезжают с концертами к работникам сельхозпредприятий во время посевной, уборочной. Автоклубы проводят автопробег, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне по малым деревням. Эта акция стала традиционной.

К Дню пожилого человека в путь отправляется «Поезд добра». Юргинский автоклуб совместно с социальной защитой, библиотекой, больницей проезжают по малым деревням Юргинского муниципального района. Жители могут посмотреть концерт, посетить социальную лавку, поучаствовать в акции «Книга в дар», в мастер-классах по бисероплетению и других.

Как привлечь инвестора?

— Сказались ли на районе последствия оптимизации в образовании?

— Если имеете в виду сокращение количества школ, они все сохранены! Стало меньше юридических лиц. В январе 2016-го их было 10, в конце февраля стало 3 (2 школы с филиалами и Юргинский детский сад).

По факту учителя где работали, там и остались. Ученикам оптимизация тоже не принесла неудобств. Благодаря реорганизации теперь стало возможно проводить централизованные закупки. Большие школы могут помогать маленьким педагогами.

Почему столь трепетное отношение именно к школе? Это один из социальных, культурных очагов. Если есть школа и предприятие — молодёжь не уезжает, а значит, село живёт. Мы стараемся материальную базу образовательных учреждений поддерживать также из местного бюджета.

— К слову, о бюджете. Как его распределяете?

— Считаю, бюджет района сбалансирован. Нам помогает правительство области. Благодаря поддержке сохраняются социальные программы. Вместе с депутатами районной Думы решаем, куда в первую очередь направлять финансовые средства. В составе Думы 20 депутатов, среди них представители разных профессий: предприниматели, учителя, фельдшеры, работники культуры… Нам всегда удаётся выстроить диалог, потому и многие проблемы решаются гораздо легче.

Бюджет района дотационный. Около 20-21 процента — собственные доходы. С каждым годом цифра увеличивается. За счёт увеличения налогооблагаемой базы. В районе открываются новые предприятия. К нам приходят инвесторы. Год от года район становится всё более инвестиционно привлекательным.

— В чём это проявляется?

— В прошлом году к нам зашёл крупный инвестор. Началось строительство комплекса по выращиванию и переработке индейки. У нас теперь появилось градообразующее предприятие, которое создаёт для юргинцев новые рабочие места. В планах — трудоустроить не менее двухсот человек. Комплекс улучшит экономику, на налоговые платежи, которые поступят в местный бюджет, мы сможем заниматься благоустройством района. Кроме того, в Юргу будут привлекаться специалисты, для чего инвестор строит многоквартирный дом.

На территории Юргинского поселения, в деревне Заворуевой, реконструируется животноводческая ферма на двести коров. В Зоновском сельском поселении намечено возведение крупного свинокомплекса. А это тоже порядка 200 рабочих мест. Земельный участок под строительство уже выделен. Летом, скорее всего, начнётся строительство.

С мелким бизнесом тоже работаем. Нашим предпринимателям оказываем содействие: выделение земельных участков, газо-, тепло-, водоснабжение. Выделение необходимой техники (тракторы, косилки и прочее) по преференции. Наша задача — развивать экономику района, не снижать темпов. Было бы замечательно, если бы в каждом селе работали предприятия, занимающиеся и животноводством, и растениеводством. Чтобы молодёжь оставалась в районе.

— Традиционный вопрос: есть ли взаимопонимание с Тюменской областной Думой?

— Безусловно. К нам прислушиваются. Нас слышат! Наш депутат — Юрий Конев. Он регулярно приезжает в Юргу. В районе его хорошо знают. Содействие оказывает во многих вопросах местного значения. В мае состоятся дни Тюменской областной Думы в Юргинском районе. Мы всегда открыты для общения и рады гостям!