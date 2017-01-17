В Ишиме во вторник побывал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. С обстановкой на территории его ознакомил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Министр и глава региона побывали в одном из пунктов временного размещения — гостинице «Ишим». Здесь находятся около 50 человек с подтопленных территорий Ишима и Ишимского района — деревень Синицино, Симанова, Плешкова. Подобные пункты созданы также в санатории «Ишимский», на базе отдыха Ишимской обувной фабрики, в хостеле «Авангард», гостиницах «Солнечная» и «Ильич». В каждом из них постоянно дежурят психологи, медики и сотрудники полиции. Временным жильём пользуются 140 человек, которых обеспечивают трехразовым питанием.

На встречу пришла Людмила Ситникова с двухлетним сыном Димой. Затопило их единственное жилье — дачу в садоводческом обществе «Швейник». Такая же ситуация у Татьяны Селиверстовой из деревни Синицино. Кстати, её сыну Матвею в этот день исполнилось три года. А накануне был день рождения у Димы Ситникова. По этому поводу детям вручили плюшевых медведей. Подарка не избежал и десятилетний Никита Подъяпольских, который намерен связать свою жизнь с МЧС. Владимир Пучков подарил ему конструктор.

Пока мальчики рассматривали подарки, высокие гости беседовали с мамами — интересовались условиями проживания, уточняли, в какой помощи они нуждаются.

— В беде никого не бросим, — заверил собравшихся Владимир Якушев. — Хотим всех успокоить: больше подтопления не будет. Все имеющиеся дамбы были рассчитаны на подъем воды до 9 метров. Мы поднимем их до уровня 11,5 метра. Именно настолько, судя по архивным данным, поднималась вода в Ишиме более ста лет назад. Все пострадавшие, дома которых после паводка оказались непригодными к проживанию, будут переселены в новое жилье.

Тем временем вода в Ишиме потихоньку отступает, понижаясь примерно на 10 сантиметров в сутки. Однако бдительность терять не следует. К этому призвал ишимцев Владимир Пучков:

— Соблюдайте меры безопасности! С пониманием отнеситесь к ограничениям, установленным для передвижения на лодках. Сегодня водными перевозками занимаются наши специалисты, которые готовы помочь всем пострадавшим.

После выездного заседания рабочей группы правительственной комиссии, комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба Тюменской области Владимир Пучков и Владимир Якушев прокомментировали ситуацию журналистам.

— Этап аварийно-спасательных работ завершается, — заявил глава МЧС. — Самое главное: несмотря на сложную ситуацию, связанную с резким повышением уровня воды в реке Ишим, удалось минимизировать потери и не допустить гибели людей.

Сейчас специалисты приступают к восстановительному этапу. По словам Владимира Пучкова, предстоит серьезная совместная работа федерального центра, региональной власти и глав муниципалитетов, всех служб Тюменской области и, конечно, самих граждан.

Режим ЧС введён не только в Тюменской, но и в Омской, Кировской областях.

Владимир Пучков сообщил: уже принято решение задействовать резервный фонд Правительства Российской Федерации для оказания поддержки пострадавшим, в том числе для выплат материальной помощи, компенсаций за утрату имущества, содержание пунктов временного размещения, находящихся в Ишиме и Ишимском районе.

Владимир Якушев добавил, что регион за счет областного бюджета уже оказывает поддержку людям.

— С этого понедельника денежные средства выплачиваются семьям, дома которых попали в зону подтопления, пострадало имущество, — пояснил глава региона, — в том числе и жителям домов в садовых товариществах, для которых это было единственное жилье. Основная масса граждан эту помощь из регионального бюджета уже получила. В связи с принятым сегодня решением о поддержке федерального центра будет проведена оценка ущерба, подготовлены необходимые документы и направлена заявка на получение денежных средств из резервного фонда Правительства РФ.

Какие работы предстоит провести на подтопленных территориях в ближайшее время?

— Как только начнёт уходить вода, будем наводить порядок, в том числе в садовых обществах совместно с МЧС, чтобы дачники могли пользоваться участками, — рассказал глава региона. — Задействуем необходимые силы и средства, чтобы восстановить пострадавшую инфраструктуру: дороги, подъездные пути...

Владимир Пучков отметил необходимость поэтапного восстановления энергетики и подключения сетей. Жителям окажут адресную помощь в очистке территорий от мусора, восстановлении заборов, строений, откачке воды, создании комфортной среды. Кроме этого, в планах руководителя МЧС — помочь пострадавшим и семенным фондом, чтобы осенью они могли на своих участках собрать урожай.