На этой неделе в столице региона проходит областной конкурс «Безопасное колесо».

31 команда юных инспекторов движения с юга Тюменской области, Югры и Ямала демонстрировала свои навыки в детском лагере «Остров детства». Участники областного конкурса уже стали победителями соревнований юных велосипедистов в городах и районах Тюменской области. К слову, эти ребята проводят в своих муниципалитетах большую пропагандистскую работу по дорожной безопасности — и с малышами, и со своими сверстниками, и даже взрослыми участниками дорожного движения.

Организаторами конкурса традиционно выступают Управление ГИБДД Тюменской области, департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, департамент образования и науки Тюменской области, детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства».

В программе «Безопасного колеса» — соревнования по фигурному вождению велосипеда, вождению в автогородке, знанию Правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности. Кроме этого, участники должны продемонстрировать свое умение оказывать первую помощь, а также выступить в творческом конкурсе агитбригад, посвященном 85-летию службы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции.

…Мы побывали в «Острове детства» и побеседовали с участниками «Безопасного колеса» и членами жюри.

Юлия Волчёк, 4-й класс, село Аромашево:

— В начале учебного года к нам в класс пришел Андрей Федорович Богачков и предложил заниматься в кружке ЮИД. С ним мы разбираем правила дорожного движения, учимся фигурно водить велосипед, скоро начнутся занятия по оказанию первой помощи. Мне все нравится, а тут, в «Острове детства», очень интересно — занятия, квесты, конкурсы…

Александра Габеркорн, 5-й класс, Омутинский район:

— В ЮИД я занимаюсь уже четвертый год и понимаю, что это очень нужное дело — можно учить ПДД своих товарищей, подавать пример своим поведением на дороге, я теперь даже папе замечания делаю, когда он пытается нарушить правила за рулем. Конкурс «Безопасное колесо» очень люблю — здесь много эмоций, а вожатые «Острова детства» — самые лучшие!

Олег Нестеров, заведующий сектором обучения персонала станции скорой медицинской помощи, врач высшей категории:

— Я много лет занимаюсь с юными инспекторами движения, учу их основным правилам оказания первой помощи. Ребята отлично понимают, что их умение может пригодиться в трудную минуту. Сейчас в программе конкурса идет зачет по оказанию первой помощи в ДТП при различных артериальных кровотечениях, и все участники конкурса знают правила оказания такой помощи назубок. Ребята рассказывали, что эти навыки пригождались им на уроках физкультуры — они сразу определяют, какой вид травм получили их одноклассники, и даже могут помочь — сделать перевязку при небольшой травме, правильно положить лед при ушибе или носовом кровотечении.

Альбина Муратова, начальник центра воспитания и социализации ТОГИРРО:

— Много лет я работаю в составе судейской комиссии конкурса «Безопасное колесо» и очень его люблю — здесь собираются лучшие ребята, которые на несколько дней погружаются в атмосферу взаимодействия, перенимают опыт других участников, а еще конкурс — это небольшой отдых для школьников от учебы в конце учебного года. И они очень ответственно относятся к правилам дорожного движения, у них активная гражданская позиция — юидовцы работают на улицах вместе с инспекторами ГИБДД в своих районах, проводят уроки со сверстниками, и, знаю, бывают и такие случаи — делают замечания своим родителям, которые нарушают ПДД. Эти ребята гордо несут звание ЮИД и всегда готовы прийти на помощь.

Победители конкурса — команда из Аромашевского района — представят нашу область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», который пройдет в Ульяновске с 1 по 8 июня.