85 лесных пожаров на общей площади 467,24 га произошло на территории нашего региона с начала пожароопасного сезона. Самый последний из них, по данным «Тюменской авиабазы» от 18 мая, случился накануне в Абатском районе, площадь возгорания составила 8,7 га. Все пожары были потушены в день их возникновения.

Самый крупный лесной пожар произошел в Викуловском районе 30 апреля — лесная площадь, пройденная огнем, — 22 га. Самым горимым остается густонаселенный Тюменский район.

Пик «горимости» тюменских лесов, как и предполагали специалисты, был зафиксирован в майские праздники, с 1 по 9 мая, когда население массово отдыхало на природе, несмотря на запрет посещений лесов. Нарушителей выдворяли из леса и составляли на них административные протоколы, но, видимо, поймать всех за руку не удалось. Кроме этого, часть пожаров с угрозой перейти в лесные «организовало» местное население, сжигая сухую траву на своих участках.

С начала пожароопасного сезона за различные нарушения правил пожарной безопасности лесными инспекторами было составлено более 70 протоколов, в том числе порядка 30 — за пребывание в лесах. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 270 тысяч рублей.