О чём бы Николай Бабин ни рассказывал — всегда получается увлекательная история: о работе зоотехника, разведении рыбы, жизни в тундре, работе в органах власти... У депутата душа болит и за юг региона, где он родился, и за Север, который стал родным.

Человеку с богатым жизненным опытом каждый уголок необъятной Тюменской области кажется дорогим. Работая в Тюменской областной Думе, Николай Андреевич чувствует себя на своём месте и — как всегда бывало в его жизни — не боится ставить цели и решать сложные задачи.

Покой только снится?

— Николай Андреевич, судя по всему, вам так и не пришлось побывать на заслуженном отдыхе?

— Нет, пока рано думать об отдыхе. Покой нам только снится! Когда завершил госслужбу на Ямале, вернулся в Тюмень и продолжил работу в компании, которая за счет средств развития округа и субсидий области начала проектировать и строить логистический центр с цехом переработки мяса, рыбы и овощей. Началось строительство животноводческого комплекса на 1800 голов дойного стада в Исетском районе. Конечно, это моя стихия! Прекрасно зная животноводство, я полностью включился в создание комплекса с высокими технологиями.

Мы первые внедрили технологию удаления навоза с разделением на фракции — жидкую и твердую. Жидкую часть откачивали в обвалованные лагуны, построенные недалеко от комплекса, а твердую (навоз) пропускали через биореактор. В результате получили легкую фракцию наподобие торфа. Она используется и для подстилки животным, и вывозится на поле как органическое удобрение. Это позволило создать высокую культуру на территории комплекса, чего сложно добиться при обычной технологии. Вокруг чистота и цветы. Внедрили высокопроизводительную карусель в отделении для дойки коров, создали комфортабельные условия для операторов машинного доения. Здесь же разместили все подсобные помещения для ветеринарного обслуживания. Приемка молока проводится в закрытом режиме — по молокопроводу в цистерны с одновременным охлаждением, что позволяет достигать высокого качества... И еще много нового, что смогло удивить специалистов, работающих в животноводстве! Сегодня, конечно, в области ушли вперед еще дальше. Созданы фермы, где роботизированы все процессы. Когда я работал в 1960-х в животноводстве, такой прогресс не мог и во сне присниться! Для нас тогда ожогинская ферма под Тюменью, где внедрили автодойку — «Ёлочку», казалась чудом.

— Тем не менее сельское хозяйство у сегодняшней молодежи не в почете?

— Меня, конечно, беспокоит тот факт, что наша деревня сегодня не стала привлекательной для молодых и потихоньку угасает. А ведь село формировало крепких, здоровых, прекрасных людей, мудрых, добрых специалистов, умеющих работать и отдыхать. Равнодушие, пренебрежение, а иногда и презрительное отношение к селу мы должны переломить.

Сегодня надо быть благодарными губернатору, правительству Тюменской области и депутатам, которые с пониманием относятся к проблемам села и отстаивают позиции сельских жителей.

— На что, по-вашему, еще стоит обратить внимание?

— Не до конца используются местные резервы. Приведу один пример: в последние годы приобретается большое поголовье высокопродуктивного скота за рубежом. На первом этапе, при вводе новых животноводческих комплексов, это было оправданно. Но мы и сегодня продолжаем закупать. Недостаточно, на мой взгляд, используем отечественных племенных быков-производителей для получения от них семени и использования его для искусственного осеменения коров. Это бы позволило получать свой высокопродуктивный скот и удешевить стоимость полученного молодняка по сравнению с завозимым.

Второе. Мы могли бы обеспечить высокопродуктивными животными, выращенными и приспособленными к местным условиям, частные подворья. Личные подворья сегодня необходимо стимулировать. Казалось бы, выделяем субсидии на закупку молока, но они не покрывают затраты. В области была хорошая практика, когда селянам выделяли комбикорма и поросят для доращивания для последующей сдачи (70 процентов государству и 30 процентов — себе). Буквально за три года обеспечивали в полном объеме производство свинины. Конечно, время другое, и не каждый врач или учитель в деревне будет держать скот. Но мы говорим об основной массе жителей села. Сегодня, может быть, надо принять закон, который позволил бы включить в трудовой стаж работу тех, кто сдает государству определенное количество мяса, молока, картофеля. Пристального внимания требует работа потребительских кооперативов, да и в целом сельская кооперация.

Остро стоит вопрос по рыбным запасам ценных видов рыб — осетра, муксуна, нельмы. Их вылов запрещен на Ямале, да и в целом в Обском бассейне. Принятый федеральный закон о рыбодобыче не способствует воспроизводству, а является тормозом. Сегодня, чтобы заниматься рыборазведением, воспроизводством, надо пройти непреодолимые трудности. Сейчас работает Абалакский рыборазводный завод, небольшие объемы выращивает госрыбцентр, построен и вступил в строй на Ямале Харпский рыборазводный завод. Но это не позволяет в ближайшие годы восстановить рыбные запасы. Необходимо, как раньше, передать полномочия по решению данных вопросов на региональный уровень. Видимо, пока этого не произойдет, рыбаки будут продолжать приходить ко мне на прием...

Николай Бабин

депутат областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

— Продукция тюменских товаропроизводителей завоевала большой авторитет. Наверное, со временем будет возможность построить оптовые базы, чтобы она была на прилавках Ямала постоянно...

Север питает энергией

— Вы не так давно вернулись из своего избирательного округа…

— У меня отдалённые районы со сложной транспортной схемой: Тазовский, Красноселькупский, Пуровский районы и город Губкинский. Это мой любимый край с теми людьми, которые живут в этих непростых северных условиях. Бывая на праздниках, Днях оленевода, я получаю мощный заряд энергии от их пышущего здоровья, оптимизма, задора, энтузиазма. Если бы вы там побывали, прониклись красотой местной природы и нарядов кочевников, познакомились с их жизнью, культурой, ощутили накал состязаний — то непременно бы сказали: «Господи, как здорово!»

Во время посещения своего избирательного округа я провожу много встреч с жителями поселков, особенно с тундровым населением. У них множество вопросов, им хочется пообщаться с новым человеком, обратиться с просьбами и пожеланиями. Когда состоится откровенный разговор — уходят с огромной благодарностью. Я еще сорок лет назад, когда впервые приехал работать в Тарко-Сале, в совхоз «Верхнепуровский», понял, какие это добрые, доверчивые, открытые люди. Если ты с ними откровенен, относишься с уважением и добром — они для тебя сделают все, ты будешь их другом.

— С какими вопросами чаще приходят?

— Ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа волнует то, что приостановлено переселение на юг Тюменской области по программе «Сотрудничество». Микрорайоны Ямальский-1 и Ямальский-2 показали, насколько комфортно в Тюмени. Там люди не чувствуют, что расстались с Севером. Все общаются, объединяются в землячества, продолжают жить полной жизнью.

Завершается реализация федеральной программы по переселению из ветхого аварийного жилья — а проблема остается. Есть дома, которые стали аварийными после формирования списка аварийного жилья на 1 января 2012 года. Даже в Губкинском — молодом городе — есть общежития, которые сегодня не признаны непригодными для жилья. Из них только часть попала в программу. Вопрос надо решать незамедлительно. Есть бараки. Остался нерешенным вопрос по балкам, без которых освоение нефтегазового комплекса было бы невозможным. Это жилье не попало ни в какую программу, а люди там по-прежнему живут. Только в Пурпе Пуровского района насчитывается более 60 балков.

Сегодня время другое. У людей возрастают потребности — в округе строятся великолепные школы, в национальных поселках возводятся школы-интернаты, социальные дома для ветеранов, детей и подростков. Сегодня уже спортивные залы и плавательные бассейны не в диковинку. И вот у некоторых ямальцев появляется иждивенчество: «Правительство должно дать!» Сами жители остаются безучастными.

Много вопросов возникает с работой управляющих компаний. Поступают жалобы на неоправданное завышение тарифов на коммунальные услуги, несвоевременный ремонт жилья. Самая негативная тенденция: многие управляющие компании накопят долги и банкротятся. Мы в Тарко-Сале организовали конкурс среди управляющих компаний. Оценку будут давать сами жители. Не решен до конца вопрос по обеспечению поселков чистой водой. Необходимо строить водоочистные сооружения, менять старые трубы. Здесь, конечно, требуются большие финансовые средства, которых сегодня недостаточно даже на богатом Ямале.

Несмотря на то, что в округе работает проект «Открытый регион», жители обращают внимание на недостаточную информированность. Многие интересуются парламентской газетой «Тюменские известия», которая, к сожалению, не всегда доставляется вовремя. Отмечают, что на нее сложно подписаться.

Как не помочь?

— На Крайнем Севере стало много детей и молодежи?

— В селах и городах, где есть работа, молодежи становится заметно больше. Но вопросы, связанные с безработицей, в округе присутствуют. Нам мой взгляд, сегодня необходимо возрождать профтехобразование. Есть много ребят, которые хотели бы после школы получить рабочую профессию и начать трудиться, но у них нет такой возможности. Два технических колледжа — в Тарко-Сале и Новом Уренгое — не могут принять всех желающих. Вот и получается, что хорошего слесаря или электрика найти сегодня на Севере непросто...

В тундру после обучения возвращается много детей коренного населения, особенно ребят. В определённое время появится не только безработица, но и проблема семьи. Девушки стараются остаться в поселках. А без жены в тундре оленевод или охотник не сможет жить. Сегодня в округе кочующему коренному населению оказывается хорошая социальная поддержка, которая не стимулирует жителя тундры на работу, а потихоньку расхолаживает. Скоро забудем традиционные отрасли, такие как охотпромысел, сбор дикоросов.

— Вы долгие годы занимались преимущественно развитием сельского хозяйства. Когда стали депутатом, круг вопросов расширился?

— Вопросы всегда решались комплексно. И раньше, чтобы завезти на Север скот и пригласить специалистов, приходилось строить дороги, бытовые объекты, жильё, заниматься лечением и образованием. Сегодня как депутат от Ямала курирую программу «Сотрудничество», которая включает и здравоохранение, и образование, и жилье, и сельское хозяйство... Когда идет формирование бюджета подпрограмм, защищаю интересы тех территорий, которые представляю.

В депутатской работе есть положительный момент: денежный фонд, помогающий решать проблемы людей. Обычно стараюсь использовать его на социальные нужды. В прошлом году выделил более 1400 тысяч рублей на Дом культуры и развитие детского спорта в Халясавэе. Более миллиона рублей ушло на поддержку школ-искусств и школ-интернатов в Красноселькупском районе. Один миллион рублей потребовался для организации музея под открытым небом в Тазовском районе. Казалось бы, Губкинский — город нефтяников, однако мои средства на приобретение оборудования для детского сада и концертного зала были совсем нелишними. Здесь в прошлом году летом создавали ученические бригады по благоустройству населенного пункта. Денег на оплату труда ребят не было. А подарки для детей-инвалидов и продуктовые наборы для их семей? Как не помочь!

— Где, на ваш взгляд, сегодня живется лучше: на Севере или на Юге?

— Конечно, сегодня Север другой, нет того подъема, который был в 1960-е годы, когда молодёжь ехала для освоения нефтегазового комплекса. Комсомольские молодежные бригады жили в далеких поселках, в палатках, в балках, при керосиновой лампе, не знали, что такое свежие овощи... Сегодня выросли прекрасные города, обустроенные районные центры, возводится комфортабельное жилье, строятся спортивные сооружения, культурные центры, школы искусств, ледовые площадки, плавательные бассейны — южане могут позавидовать! Но на юге области свои прелести: селяне занимаются земледелием, создают условия для того, чтобы северяне были обеспечены качественными продуктами. На юге более мягкие условия для проживания. Я думаю, везде прекрасно, если ты не сидишь и не ждешь манны небесной.

— Бываете на своей родине в Аромашево?

— Конечно, бываю. Но печально становится. Территория не получила должного развития. Поля, на которых выращивали урожай до тридцати центнеров с гектара, сегодня в запустении. Нет ни одной крупной животноводческой фермы. Введен новый завод по переработке молока, но и тот не могут полностью обеспечить сырьем — приходится закупать в других районах. А сегодня в каждом районе созданы цеха по переработке мяса, молока, и, конечно, заводу будет сложно выйти на проектную мощность. Это обидно.

Сегодня непросто быть руководителем муниципального образования любого уровня. Руководитель должен быть экономистом, финансистом, организатором, умеющим привлечь инвесторов, вселить в людей уверенность в завтрашнем дне. Проходило выездное заседание Тюменской областной Думы в Казанском районе. Вы знаете, просто нет слов от восхищения: работают цеха по переработке рыбы, мяса, молока! А какая культура и порядок в поселениях! В поселке Ильинка всех поразила участковая больничка: какой там порядок! Здание не новое, но чувствуются заботливые руки. Ветераны, которые проходят здесь профилактические процедуры, выражают огромную благодарность администрации. В хозяйствах, где занимаются производством зерна, сделаны асфальтированные площадки, выставлена техника. Просто радуешься за таких людей! Кажется, в муниципалитетах финансирование объектов одинаковое — но подход у руководства может быть разный.

Сравнить Юг и Север

— Вы много лет были руководителем. Когда было легче решать вопросы, развивать территории: в советское время или сейчас?

— Тогда не было таких высоких технологий, но зато вопросы решались оперативно, не существовало таких административных преград. Сегодня есть финансовая возможность, но много препятствий, которые тормозят дело. Однако в регионе стараются создавать условия, привлекающие инвестора. Сегодня и на Ямал, и на юг области инвесторы идут с удовольствием. Им выделяют и помогают закрепить землю. Они имеют льготы на начальном этапе. Поэтому в регионах строятся животноводческие комплексы, предприятия по выращиванию овощей закрытого грунта, открываются рабочие места для местных жителей. Производится продукция, которая нужна в регионе.

В Ямало-Ненецком округе раньше в каждом поселке была небольшая ферма. Надо возвращаться к этому опыту, возрождать животноводство для обеспечения свежим молоком школы, интернаты, детские сады. Мы же все знаем: молоко, которое завозим в тетрапаках годностью шесть месяцев, в открытой банке не прокисает, а становится горьким. Вот сколько там консервантов! Северянам нужно свежее молочко. В Губкинском я посетил окружной инновационно-технологический центр «Старт», который разрабатывает перспективные проекты — строительство в городе птицефермы и теплицы. Правительство Ямала уделяет внимание выращиванию овощей. Выдаются субсидии на производство картофеля.

— Сегодня много говорят о продовольственной безопасности…

— Еще в то время, когда я работал в Ямальской Госдуме и в окружном департаменте по развитию АПК, разрабатывались проекты по продовольственной безопасности всей Тюменской области. Предполагалось, что ямальцы обеспечивают юг олениной и рыбой, а тюменцы выращивают хлеб и овощи. Выгодное партнерство. Но потом все приостановилось. Сегодня проект, к счастью, возобновляется.

Тюменские продукты действительно достойные. К примеру, у нас пока неплохие колбасы. Это вам не соседние регионы, где уже всего десять процентов мяса, а остальное — растворенная шкура, соя, крахмал. Продукция тюменских товаропроизводителей завоевала большой авторитет. Наверное, со временем будет возможность построить оптовые базы, чтобы она была на прилавках Ямала постоянно, а не только во время сельскохозяйственных ярмарок, которые проходят всего раз в месяц.

— А всё-таки, Николай Андреевич, какая территория для вас роднее: Юг или Север?

— Мое формирование как руководителя прошло на Ямале. В Тарко-Сале уехал на три года. И Север захватил! Остался здесь на 30 лет. Однако продолжал приезжать к местному населению, даже когда работал в Госдуме Ямала и заместителем губернатора по АПК. Сейчас, будучи депутатом Тюменской областной Думы, не упускаю возможности объехать всю свою территорию, с удовольствием общаюсь с рыбаками и оленеводами. Нахожусь в родной стихии. Но и не забываю население юга области.