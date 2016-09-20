В Юргинском районе 23 мая прошёл День Тюменской областной Думы. С утра и до вечера депутаты оценивали инвестиционную привлекательность территории, встречались с представителями власти, аграриями, ветеранами, школьниками… А ещё сыграли в шахматы и волейбол!

Первым делом парламентская делегация посетила новое сельхозпредприятие, которое может претендовать на статус градообразующего, — комплекс по выращиванию индейки ООО «Абсолют-Агро». Благодаря производству появятся не только 230 рабочих мест, но и солидные налоговые отчисления в местный бюджет. Юргинскую индейку тюменцы смогут оценить уже в июле.

Широко представлены в районе и малые формы хозяйствования. Их перспективы обсудили на семинаре-совещании, которое провел заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов встретился с ветеранами и представителями районной организации инвалидов, а заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов и депутат Александр Ширыкалов провели парламентские уроки для школьников и студентов.

Народные избранники сразились в шахматном турнире с самыми юными и самыми опытными игроками Юргинского района. И одержали победу в дружеском матче по волейболу со сборной администрации и Думы Юргинского района.

— Такая форма работы, как Дни областной Думы в муниципальных образованиях, хорошо зарекомендовала себя, — отметил председатель регионального парламента Сергей Корепанов. — Она позволяет ближе познакомиться с коллегами из муниципальных образований, наладить личные контакты.

По итогам поездки будет составлен план по реализации поступивших просьб и предложений. В частности, по словам Сергея Евгеньевича, депутаты намерены объединить усилия и помочь в приобретении автобуса для дворца культуры в райцентре.

Подробности — в следующих номерах.