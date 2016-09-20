В четверг, 25 мая, Тюмень с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов. Экс-чемпион мира, представляющий в нижней палате Федерального Собрания Тюменскую область, как всегда, привез в регион шахматное настроение.

За время своего визита народный избранник посетил несколько учреждений. Первым из них стал областной военный комиссариат. В этот день здесь к отправке в свои воинские части для прохождения срочной службы готовились 40 новобранцев. Им предстоит постигать военную науку в Москве, Московской и Свердловской областях.

— Настала очень важная и ответственная пора в вашей жизни. Армия всегда была школой жизни и познания человеческих отношений, — напутствовал призывников Анатолий Евгеньевич. — Кто-то из вас спустя 12 месяцев вдохновится и продолжит служить по контракту, кто-то вернется к гражданской жизни и пойдет работать на производство или получать высшее образование. Но в любом случае для всех вас это будет хорошим опытом. В ближайший год вы будете стоять на страже Родины, и уверен, что будете достойно нести службу!

В подарок новобранцам Анатолий Карпов подарил наборы шахмат со своим автографом. По комплекту в каждую из частей, куда направлялись тюменские призывники. Экс-чемпион мира отметил, что в советские годы шахматы были традиционным видом спорта в армии, потом на время они пропали из вида, но сейчас вновь возвращаются. Так, совсем недавно был проведен первый чемпионат Росгвардии по шахматам. И победил в нем тюменец Александр Копылов. Международный мастер по шахматам на следующей неделе уже демобилизуется, но, как признался призывникам, если бы был моложе, остался бы служить по контракту.

— Мне 26, и я всю сознательную жизнь играл в шахматы, поэтому сейчас хочется вернуться на гражданку и продолжить двигаться в этом направлении — выполнить норматив гроссмейстера. А если бы пошел служить в 18 лет, наверняка связал бы жизнь с военной службой, — признался Александр Копылов.

Проведя с новобранцами сеанс одновременной игры, Анатолий Карпов отправился дальше. Его уже ждали в центре эстетического воспитания детей «В доме Буркова». Здесь юных сибиряков учат петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать и осваивать другие виды искусства.

Действует в стенах центра и шахматная секция. Свои знания международному гроссмейстеру юные воспитанники продемонстрировали творчески в ходе шахматного бала. Облачившись в наряды, повторяющие клетчатый рисунок шахматной доски, дети продемонстрировали танцевальный номер, в ходе которого использовали огромные шахматные фигуры. К последним аккордам каждая из них заняла свое место на игровом поле.