1 июня, в День защиты детей, в областном центре будут работать площадки для семейного отдыха.

Традиционно самая крупная из них появится на Цветном бульваре. С 12 часов начнется праздничная программа с участием творческих коллективов. На бульваре (со стороны арки) развернётся детский городок, в котором найдётся место каждому. Юных зрителей поздравит участница телевизионного проекта «Голос. Дети». Тюменцы станут свидетелями презентации гимна детского сайта тюменской полиции, главным героем которого является Капитан Помогайкин. На протяжении всего праздника на Цветном бульваре будут работать интерактивные площадки, которые не дадут скучать ни детям, ни взрослым. Окончание программ — 17 часов.

В этот же день с 10 до 19 часов в тюменской городской библиотеке № 7 (улица Камчатская, 1а) пройдет Парад мультфильмов «Детства волшебное царство». Мультики для ребят будут крутить весь день бесплатно! А в сквере Пограничников с 11 до 13 часов состоится праздничная программа «Детский сабантуй».

В ТЦ «Остров» также пройдут тематические детские «посиделки». Например, с 17 до 19 часов ребятам о зверятах расскажут ветеринары, а в 19 часов состоится фестиваль воздушных змеев!

Праздничные мероприятия пройдут завтра в детских садах и общеобразовательных учреждениях региона, а также в ДК и библиотеках.