Все больше юных тюменцев отправляются в школу, чтобы получить не только научные знания, но и творческие навыки, азы спортивного мастерства.

На этот факт обратил внимание журналистов главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский. В ходе брифинга он рассказал о результатах проверки общеобразовательных учреждений региона. Везде ли созданы современные условия для развития и самореализации детей? Анализ ситуации проводился в рамках регулярной работы по исполнению решений Президента Российской Федерации.

— В ходе проверки оценивались условия для приобретения детьми базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусства или спорта, — пояснил Андрей Иванович. — В Тюменской области исполнение поручений главы государства реализовано введением третьего часа урока физкультуры, включающего интегрированные программы по отдельным видам спорта, организацией внеучебной деятельности в виде кружков и секций на базе общеобразовательных учреждений и взаимодействием общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования посредством использования их ресурсов.

Сейчас в регионе 481 образовательное учреждение, где обучается 180 тысяч детей под руководством 9700 сотрудников педагогического коллектива. Художественно-эстетическое направление выбрали для занятий 45 процентов ребят (81 тысяча человек), а спортивно-оздоровительное — 30 процентов (65 тысяч человек).

Проверка предполагала также изучение условий для получения учащимися начальной профессиональной подготовки. В регионе это направление реализуется благодаря программе «Агропоколение», в которой представлены 19 профессий.

— К сожалению, это единственный проект. На наш взгляд, необходимо расширение перечня предложенных профессий, — отметил Андрей Руцинский.

В целом услугами дополнительного образования в регионе охвачено 85 процентов обучающихся. Положительная динамика присутствует, в прошлом году этот показатель был ниже — 80 процентов.

Большое внимание в ходе проверки уделили подготовке учреждений к детскому отдыху в летний период. За это время планируется охватить услугами 145 тысяч детей. На эти цели выделено более 935 миллионов рублей из областного и местных бюджетов. Путевки 33 тысячи детей получат на безвозмездной основе, около 110 тысяч — на условиях софинансирования из бюджета.

В реестре учреждений, организующих летний отдых, находится 651 организация. По состоянию на конец мая успешно проверку прошли 450 из них. К учреждениям предъявляются высокие требования безопасности. Это касается мест пребывания детей и досуга, спортивных и игровых площадок, транспорта. Берется в расчет и информационная безопасность.

— В учреждениях соблюдены все требования санитарной и пожарной безопасности. Всеми детскими оздоровительными организациями разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей. Обеспечены круглосуточная охрана и пропускной режим, — заверил главный федеральный инспектор.

Отдельной строкой Андрей Руцинский выделил учреждения, попавшие в зону подтопления в ходе весеннего паводка. По мере отступления воды комиссия будет анализировать состояние объектов в этих территориях.

— Дети не останутся без летнего отдыха. Они будут перераспределены в другие учреждения, — заверил Андрей Иванович.