Активно тиражируемый многие годы слоган — «Заплати налоги и спи спокойно» — теперь не актуален. Действительно, сколько можно взывать к совести, если уплата налогов — конституционная обязанность каждого гражданина?! От бессмысленных увещеваний налоговая служба перешла к решительным действиям. И результат не замедлил сказаться. В частности, на бюджете Тюменской области.

Больше доходов, крепче бюджет

На минувшей неделе тюменские парламентарии приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». Они высоко оценили работу регионального правительства по наполняемости доходной части областной казны, благодаря которой удалось даже сформировать задел на 2017 год.

Отчёт об исполнении областного бюджета за первый квартал нынешнего года тоже вселяет надежду: наметившийся рост доходов — не случайное явление, а устойчивая тенденция. Это подтвердил и обстоятельный разговор депутатов с руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области Тамарой Зыковой, состоявшийся на том же заседании Думы.

Комментируя информацию УФНС о поступлении налоговых платежей и задолженности по ним на 1 апреля 2017 года, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам, единоросс Дмитрий Горицкий сообщил: за отчетный период объем налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых осуществляется управлением, составил около 29 миллиардов рублей, что в два раза превышает аналогичный показатель 2016 года. В областной бюджет поступило 14 миллиардов 600 миллионов рублей. Рост по сравнению с первым кварталом 2016-го — 30 процентов.

Основными доходными источниками областного бюджета являются налог на доходы физических лиц (его доля — 42 процента) и налог на прибыль организаций (35 процентов от общего объема). На имущественные налоги приходится 11 процентов.

Совокупные поступления налога на доходы физических лиц за отчётный период выросли на 10 процентов и составили более 6 миллиардов 177 миллионов рублей. На 85 процентов, или до 5 с лишним миллиардов рублей, увеличились поступления по налогу на прибыль организаций, более чем на 367 миллионов рублей, или на 29 процентов, — по имущественным налогам.

Комитет предложил Тюменской областной Думе отметить значительный рост налоговых доходов в региональный бюджет как результат деятельности УФНС России по Тюменской области, направленной «на актуализацию баз данных в части налогоплательщиков и объектов налого-обложения, в том числе за счёт укрепления межведомственного взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, на повышение эффективности работы по досудебному урегулированию споров и создание комфортных условий для добровольного исполнения налогоплательщиками своих обязанностей…»

Обратная связь в действии

О том, какими методами и способами действуют сегодня тюменские налоговики, парламентариям подробно рассказала руководитель УФНС Тамара Зыкова.

— Одна из основных наших функций — фискальная. Но мы прекрасно понимаем важность создания благоприятного налогового климата для всех плательщиков, как физических, так и юридических лиц, — заявила Тамара Александровна.

Состояние налогового климата УФНС отслеживает в режиме онлайн с помощью сайта «Ваш контроль», на котором каждый налогоплательщик в любой момент может оценить работу налогового органа.

За первый квартал граждане выставили управлению более 48 тысяч оценок. Средняя составила 4,99 балла из пяти возможных. Доля жителей региона, положительно оценивших полученную услугу, — 99,89 процента. Это лучший результат по Уральскому федеральному округу и один из самых высоких в целом по Российской Федерации.

Всего же за первый квартал 2017 года в управление поступило около 21 тысячи обращений граждан. В основном по поводу налогообложения имущества физических лиц и требований законодательства, предъявляемых малому бизнесу. Значительная часть вопросов касалась урегулирования задолженности по налогам, осуществления зачетов, возврата излишне уплаченных и взысканных сумм.

— На все вопросы стараемся отвечать в оперативном порядке и, в принципе, находим взаимопонимание с налогоплательщиками, — заверила руководитель управления.

Большое внимание служба уделяет повышению налоговой грамотности населения: гражданам оказывают помощь по заполнению деклараций, регулярно проводятся обучающие семинары, прямые телефонные линии.

Кроме того, продолжается развитие онлайн-услуг. Например, «Личный кабинет налогоплательщика» открыли более 311 тысяч пользователей. Услугой онлайн-записи в инспекцию воспользовались более 6 тысяч налогоплательщиков. Отчётность через интернет предоставляют 74 процента предпринимателей-работодателей и 96 процентов организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

Повысить уровень защиты и контроля

Онлайн-кассы — особая тема. Поскольку она активно обсуждается в бизнес-сообществе, особенно среди представителей малого бизнеса, Тамара Зыкова подробно разъяснила преимущества этого нововведения.

По словам Тамары Александровны, внедрение онлайн-касс позволяет более оперативно и эффективно защищать права потребителя, у которого появляется возможность получать, хранить электронные чеки, быстро их проверять и при необходимости направить жалобу в Федеральную налоговую службу.

Новые кассы содействуют и более комфортному ведению бизнеса. Например, регистрация контрольно-кассовой техники (ККТ) теперь возможна на сайте Федеральной налоговой службы, без посещения налогового органа. Замена фискального накопителя проводится раз в три года, а не ежегодно, как это было при существовании ЭКЛЗ — электронной контрольной ленты защищенной. Кроме того, расширяются возможности для внутреннего контроля на предприятии, а следовательно, для сокращения потерь и оптимального планирования расходов.

Несмотря на неоднозначное отношение к онлайн-кассам, 40 процентов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц уже работают в соответствии с требованиями федерального закона № 290 о применении контрольно-кассовой техники.

Об эффективности проверок

Значительную часть выступления Тамара Зыкова посвятила главной — фискальной — функции налоговых органов.

— При снижении количества выездных проверок на 42 процента эффективность каждой из них выросла в 2,7 раза, — подчеркнула руководитель УФНС. — Если в первом квартале 2016 года на одну проверку приходилось 8,5 миллиона рублей доначислений, то в первом квартале нынешнего года — 23,3 миллиона рублей.

Контрольно-аналитическая работа в январе-марте 2017 года позволила обеспечить более 550 уточненных налоговых деклараций, которые налогоплательщики представили самостоятельно, увеличив свои налоговые обязательства на сумму 83,7 миллиона рублей. Заявленный налогоплательщиками убыток уменьшен на 307 миллионов рублей. Количество судебных споров с бизнесом снизилось на 16 процентов, при этом доля выигрышей в судах в пользу государства составила 96 процентов.

Оценивая ситуацию с миграцией налогоплательщиков по сравнению с двумя предыдущими годами, Тамара Александровна отметила положительную динамику: плательщиков, прибывающих на территорию Тюменской области, значительно больше, чем выбывающих.

Помимо роста по всем видам налоговых платежей в первом квартале нынешнего года наблюдается увеличение на 6,3 процента поступлений от мер принудительного взыскания.

— В предпринимательском сообществе есть как добросовестные налогоплательщики, так и недобросовестные. Некоторые из них сам факт понуждения к уплате налогов в бюджет оценивают как административное давление на бизнес. Я бы хотела ещё раз напомнить: уплата налогов в бюджет — это исполнение конституционной обязанности, — подвела черту главный налоговик Тюменской области.

Не хотят платить или не могут?

С 1 января 2017 года налоговые органы стали администрировать поступления страховых платежей в фонды пенсионного, социального и медицинского страхования. Соответствующая строка появилась и в ежеквартальной информации УФНС.

— Задолженность по перечислениям в фонды страхования большая. Какие из предприятий — злостные неплательщики? — обратилась к своей тёзке руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева.

Сославшись на требования законодательства, Тамара Зыкова отказалась назвать эти предприятия. Но сообщила: налоговая служба приступила к принудительному взысканию платежей в бюджет. Благодаря чему за последние четыре месяца фонды пополнились на полмиллиарда рублей.

Либерал-демократа Артёма Зайцева интересовало: увеличивается ли количество обанкротившихся предприятий, а также находящихся в процедуре банкротства? И много ли налогов они задолжали бюджету?

— Большого роста банкротств не наблюдается, — заявила руководитель УФНС. — В процедуре банкротства находятся 412 объектов, из них практически 50 процентов — физические лица. Задолженность юридических лиц составляет более 5 миллиардов рублей, причём основная сумма приходится на один банк.

Заместитель председателя Думы, единоросс Виктор Рейн обеспокоен судьбой предприятий, которые в силу сложившейся экономической ситуации могут прекратить свое существование, если к ним применят меры принудительного взыскания налоговых платежей: «Не получится ли так, что мы зарежем курицу, несущую золотые яйца?»

— За счет таких мер дополнительно взыскано более 300 миллионов рублей, — уточнила Тамара Александровна. — Мы понимаем, что ситуация непростая. Но многие юридические лица не скрывают: чтобы отсрочить обязательный платеж в бюджет, они просто ждут, когда мы выставим требования и инкассовые поручения по снятию этих денег. Такой манёвр даёт им определенный временной лаг.

Либерал-демократ Денис Садовников попросил подробнее рассказать о том, какие проблемы с внедрением онлайн-касс есть у предпринимателей и контролирующих органов.

По словам Зыковой, глобальных проблем нет. Сейчас основная задача налоговиков — наладить диалог с бизнес-сообществом. Для этого создана рабочая группа, в которую вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, представители «Опоры России» и «Деловой России».

На первых порах возникали вопросы по приобретению новых аппаратов и фискальных накопителей. Сейчас заводы-изготовители осуществляют продажу касс напрямую либо через центры технического обслуживания.

— Как показывает практика, еще достаточно велик объем недостоверной информации по объектам налогообложения, предоставляемой налогоплательщикам через личный кабинет. Известно, что Росреестр и Федеральная налоговая служба по этому поводу уже попеняли друг другу. Как много аналогичных жалоб в Тюменской области? — спросила вице-спикер, единоросс Галина Резяпова.

— Жалобы есть, — признала Тамара Зыкова. — Любое новшество требует времени для отладки и усовершенствования. Все, что касается личного кабинета, отрабатывается в первоочередном порядке.

Вопрос, заданный членом фракции ЛДПР Михаилом Селюковым, касался причин увеличения поступлений по имущественным налогам: «База выросла, инвентаризацию провели?»

— За счет улучшения администрирования налоговых платежей налоговым органом, — последовал скромный ответ.

Общими усилиями

Как правило, рассмотрение информации о поступлении налоговых платежей завершается традиционной фразой: «Принять к сведению». На сей раз депутаты взяли слово для выступления.

Первый заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов напомнил о недавнем прошлом, когда ситуация со сбором налогов была тревожной и неблагополучной.

— В 2012 году мы даже создали в Думе рабочую группу, перед которой стояла задача поиска путей повышения доходной базы, — подчеркнул Андрей Артюхов. — Это была большая коллективная работа, которая в итоге дала хороший результат. И речь не только о первом квартале нынешнего года. Управление работает эффективно.

— За последние три года налоговая служба существенно изменила принципы своей деятельности, работать с ней стало значительно комфортнее, — считает единоросс Олег Чемезов. — Диалог с бизнесом ведётся внятно, понятно, без надрывов, любая проблема решается оперативно.

— Действительно, система сбора налогов улучшилась, — поддержал коллег председатель Тюменской областной Думы, единоросс Сергей Корепанов. — А это даёт дополнительную гарантию того, что по всем основным статьям, характеризующим состояние экономики и социальной сферы, финансирование будет продолжаться в плановом режиме…