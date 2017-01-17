В Тюменской области стартовала первая смена в детских оздоровительных лагерях.

Загородные оздоровительные организации уже принимают мальчишек и девчонок. А всего за смену, которая продлится до 17 июня, в этих центрах отдохнут около 3,5 тысячи юных жителей региона. Об этом сообщили в областном департаменте социального развития.

Ребята отдыхают по путевкам, приобретенным родителями и организациями за полную стоимость, а также по путевкам, полученным на условиях софинансирования. Есть путевки и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым помог областной бюджет.

Каждый загородный лагерь приготовил обширную и полезную программу — с новыми развивающими занятиями, современным оборудованием, играми, технологиями.

Сами педагоги считают, что наибольшей популярностью у ребят в течение лета будут пользоваться лазертаг, спортивные соревнования и игры, занятия, связанные с выбором будущей профессии, 3D-моделирование, мастер-классы по ремеслам и другие направления.

Особенностью первой смены является то, что основную часть воспитанников оздоровительных центров составляют дети младшего и среднего возраста, так как старшеклассники в июне сдают экзамены. Поэтому программы разработаны с учетом возрастных особенностей.

Традиционно в большинстве лагерей смены — тематические. В «Ребячке» первая смена — журналистская, в «Алых парусах» — фэнтезийная, в «Серебряном бору» будут искать «человека будущего» и т.д.

Всего за летние каникулы в детских оздоровительных организациях (загородные центры, лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря) отдохнут более 145 тысяч тюменских детей.

Полностью бесплатным будет отдых для 33 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья.