Волонтёр Софья наполнила банку большими камнями. Затем добавила к ним фасоль. Позже подсыпала песок. И ещё хватило места для стакана чая. Только после этого ёмкость стала действительно полна.

Банка символизирует жизнь. Камни — важнейшие вещи в ней: семья, здоровье, друзья, дети… Фасоль — то, что стало значимым для человека лично: работа, дом, автомобиль... Песок — всё остальное, мелочи. Чай — приятное дополнение, чтобы в житейской суете всегда хватало места для душевного разговора. Эта простая притча о том, как важно уметь уделять внимание в первую очередь главному в жизни, а не заполнять всё время удовлетворением сиюминутных желаний.

Воспитанники детского дома «Сияние Севера» слушали… и молчали. Тем, кого с рождения жизнь не баловала, сложно стать целеустремленными, ответственными, решительными... Хорошо, что рядом появились люди, которые стараются окружить ребят заботой и научить житейским премудростям. В поселке Кировском Исетского района 15 лет назад появился детский дом, принадлежащий Ямало-Ненецкому округу. Здесь отличная материальная база. Собрался сильный коллектив педагогов и воспитателей. А еще появилось много добрых друзей — попечителей, ветеранов и молодых добровольцев, готовых помогать сиротам.

Тепло души

В воскресенье к воспитанникам приезжали волонтеры из тюменской региональной общественной организации «Тепло души — детям-сиротам». Уже несколько месяцев в детдоме реализуется проект «Вокруг света!» Дети и подростки «побывали» в Испании, Индии, Нидерландах. На этот раз вместе с волонтерами они отправились в Италию. Ребята узнали, что в этой стране есть замечательный город Венеция, и посмотрели отрывок из фильма «Ромео и Джульетта», который был снят именно там. После рассказа дети яркими перьями и стразами украсили венецианские карнавальные маски. А потом смеялись, бегали по коридорам учреждения, представляя себя участниками карнавала… Софья Осоткина, сотрудник компании «Мессояханефтегаз», ни разу не пожалела, что стала ведущей благотворительного образовательного проекта. Она убедилась, насколько приятно дарить радость тем, кто в этом нуждается больше всего.

Добровольцы из «Тепла души — детям-сиротам» стали постоянными гостями в «Сиянии Севера» около года назад. Сначала они возили ребят в Тюмень в рамках проекта «Доступная культура». Дети бывали на экскурсии по городу, катались на теплоходе, ходили в театр, краеведческий музей и художественную мастерскую. В декабре подростки стали актерами и поставили свой спектакль, посвященный выбору жизненных ценностей. «Асоциальная среда, в которой выросли дети, и замкнутый мир детского дома — далеко не всё, что существует на свете. В мире есть красота, добро, любовь, забота, верность, честь и достоинство, — отметила руководитель организации «Тепло души — детям-сиротам» Юлия Стаудж. — Мы ставили цель сформировать у воспитанников культурную базу, расширить мировоззрение. Каждый наш проект направлен на это. В ближайшее время на пруду Лесном в Тюмени откроется гончарная мастерская, где многому смогут научиться дети-инвалиды, воспитанники и выпускники детских учреждений. Скоро выйдет в свет альбом, созданный на основе пленэрных работ учащихся художественной школы имени А.П. Митинского. Ребята из детдомов, не имеющие специальных навыков рисования, смогут проявить творчество и раскрасить достопримечательности Тюмени и памятники архитектуры».

Старшие друзья

Детей навещают волонтеры из ряда других тюменских общественных организаций. Кто-то организует выезды на горячий источник или на развлекательное мероприятие, кто-то привозит подарки, достает средства на текущие нужды. Однако объединения добровольцев появились недавно: года два назад. «Сияние Севера» уникально тем, что имеет верных друзей очень давно. Это студенты, приехавшие в тюменские вузы с Ямала. Это северные ветеранские организации и землячества. Ямальский детский дом много лет находится под опекой депутатов, которые представляют интересы автономного округа в Тюменской областной Думе. Каждый хочет, чтобы ребята, вырванные из родной среды, не забывали северную родину.

Более 70 процентов воспитанников — из числа малочисленных северных народов. Но лишь два подростка говорят на ненецком и знают, как установить чум. Остальные в тундре даже не бывали и о своих предках слышали только по рассказам. «Мы можем познакомить детей с культурой северных народов, пользуясь литературой и картинками из интернета, — рассказала нам педагог-организатор Надежда Ячменева. — В досуговом центре шьем малицы, вышиваем бисером, делаем игрушечных оленей и чумы. Но наши воспитатели и педагоги, за редким исключением, на Крайнем Севере не бывали. Поэтому мы так рады, когда к нам приходят настоящие ямальцы! К примеру, бесценный подарок сделала Надежда Лаптандер, которая выросла в тундре. На территории учреждения поставили настоящий чум. Дети играли в национальные игры, пили чай, угощались морошкой и черникой. Потом чум разбирали, складывали на нарты… Получается, что именно у нас маленькие ненцы, выросшие в благоустроенных квартирах, узнали о своих корнях».

Дом родной

Настоящих сирот в «Сиянии Севера», как и везде в наше время, единицы. Среди воспитанников — те, у кого родители лишены прав или находятся в местах заключения. Они, конечно же, не приезжают и даже не звонят… На юг региона отправляются ребята, для кого не нашлось новых родителей на малой родине. Почти у всех детей умственная отсталость. Из 53 человек, живущих сейчас в учреждении, 17 имеют инвалидность. Однако шансы попасть в семью появляются у многих: жители ближайших районов каждый год берут под опеку более десятка воспитанников.

В детском доме ребята живут в семьях, где есть разные по возрасту «братья» и «сестры». Они учатся заботиться друг о друге. Садятся за стол не в общей столовой, а в семейном кругу. Могут приготовить пищу прямо на «своей кухне». Учатся пользоваться бытовой техникой. Каждую пятницу делают генеральную уборку, тщательно отодвигая мебель и перебирая вещи на полках. «Мы у себя в квартире такую чистоту не наводим, как здесь! — замечает воспитатель Юлия Ильина. — Хотя трудового воспитания, на наш педагогический взгляд, все равно не хватает». В детском доме есть уникальные мастерские для девочек и мальчиков. Но среди детей становится все меньше тех, кто желает заниматься кропотливой работой. Ребята, хоть и без большого энтузиазма, но убирают территорию, выращивают овощи на грядках и в теплицах, осенью собирают на поле картошку.

В эти дни основная забота обитателей детдома — подготовка к экзаменам. Среди воспитанников становится все больше подростков, которых направляют в «Сияние Севера», чтобы завершить школьное обучение и получить профессию в Тюмени. Выпускниками становятся по пятнадцать человек в год.

Роман сидит с учебником. Разбирает задачи вместе с воспитателем Дмитрием Константиновым, много лет проработавшим учителем математики и физики в местной школе. 12 лет назад педагог пришел в детский дом и почувствовал себя на месте. Сегодня он «папа» для восьмерых парней. Дмитрию Ивановичу надо успеть присмотреть за Артемом, которому всего четыре года, а со старшими выучить уроки и погонять мяч. В «Сиянии Севера», кстати, все мальчишки растут футболистами. Стены в спальнях занимают постеры любимых спортсменов. И, пожалуй, единственное, чего не хватает подросткам из вещей, — специальной обуви для игры в футбол.

В соседней семье живет Люба, которой до выпускного еще целый год. Её главная забота — младшие сестренки. Первоклассница Ирина одна из самых жизнерадостных и шустрых в детском доме. У шестилетней Кристины серьезный диагноз, поэтому она требует постоянного внимания. Еще недавно девочка передвигалась на четвереньках. Теперь старшие ребята научили ее ходить. Предполагают, что сестры в учреждении останутся надолго... Рома в сиротской семье дожил до окончания школы, хотя приехал сюда воспитанником детского сада. Для него это единственный в жизни родной дом.

Юношей и девушек тянет сюда — домой. Это лучшее доказательство тому, что и в детском доме может быть уютно и душевно.

Многие выпускники относятся к «Сиянию севера», как к родному месту. Каждые выходные воспитатели открывают отдельную группу: для молодежи, которая учится в Тюмени. Юношей и девушек тянет сюда – домой. И это лучшее доказательство тому, что в сиротском учреждении может быть уютно и душевно.