О многих российских городах её граждане узнают из новостей о природных катаклизмах. Вторую весну подряд в новостных программах упоминается тонущий Ишим.

Нынешней весной виновником паводка в Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с водохранилища в Казахстане, причем, как оказалось, фактический сброс значительно превышал заявленный.

Судя по погоде последних лет, ситуация может повторяться и сил героического МЧС может не хватить для борьбы со следующим паводком. Проблему нужно решать кардинально.

В 1992 году я принимал участие в работе по водопонижению в Тюмени. Здесь до сих пор существуют две проблемы. Подтопление территории города весной и во время летних дождей, а также угроза наводнения в районах, расположенных в пойменной части. С подтоплением ситуация была понятна. Да, все знают о тюменских болотах. Однако не особо задумываясь о геоморфологических особенностях нашей территории, не понимая того, что практически все они, кроме пойменных, верховые и имеют сток, каждое министерство при застройке отведенной ему площадки делало отсыпку по своему усмотрению. Без учёта вертикальной планировки всего города, перекрывая естественные стоки.

В дополнение к отсыпкам дороги, идущие параллельно реке, также перекрыли естественные стоки, что вызывает подтопление кварталов дождевыми и талыми водами. Проблема неприятная, но не создающая угрозы жизни жителей.

С пойменной частью всё серьезней. Наводнение 1979 года привело к гибели людей. Поэтому администрация города советских времен заказала изыскательские работы для разработки проекта, предотвращающего повторные наводнения. Работы были выполнены. Но поначалу не было денег на реализацию проекта, а потом началась «либерализация», и проект просто выбросили в ближайший мусорный бак, в котором я случайно его и нашёл.

В проекте была таблица максимального уровня весенних паводков с 1891 по 1991 годы. Зная о двенадцатилетних циклах солнечной активности, попытался найти систему, связывающую максимальные пики паводка. Зависимости с солнечными циклами найти не удалось. Поэтому попробовал подойти к проблеме с другой стороны. Стал связывать рост весенних паводков с человеческой деятельностью.

Уровни стали расти после проведения Столыпинской реформы и строительства Транссиба. Вырубка лесов привела к интенсивному снеготаянию и повышению паводков. Потом некоторое повышение добавила Великая Отечественная война, но наибольший рост вызвало… строительство узкоколейки для доставки торфа на ТЭЦ-1. Под узкоколейку построили мост через Туру с водопропуском, незначительно превышающим ширину русла. По пойме шла просто отсыпка. До строительства моста, при подъеме уровня воды в реке на 6 метров, вода выходила на пойму шириной 2,5 километра. После строительства моста для реки оставили коридор шириной 250 метров. Не имея возможности разливаться по пойме, вода пошла вверх. Это спровоцировало наводнение 1979 года, а средний паводок увеличился на полтора метра по сравнению с первым десятилетием начала наблюдений.

Зачем делаю это длинное объяснение? Чтобы обратить внимание: ниже города Ишима есть железнодорожный и автомобильные мосты, построенные без дополнительных водопропусков.

У сибирских рек есть еще одна особенность, способствующая повышению уровня во время весенних паводков. Реки сильно миандрируют. Для тех, кто забыл школьную программу по географии, скажу просто: реки сильно петляют. В Нижневартовском районе на реке Коликъёган был случай, когда из-за петли в несколько километров местный житель прокопал в узком месте канал для своей лодки. Через год по его каналу пошли баржи…

Для кардинального решения проблемы наводнений в Ишиме необходимо построить в пойме реки спрямляющий канал с переливными плотинами и добавить водопропуски под мостами. Это не моя придумка, это давно отработанная методика. Технически проблема не сложная. Вопрос в финансировании. Где взять деньги?