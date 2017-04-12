В Петербургском государственном педагогическом университете имени Герцена прошли «Герценовские чтения», участником которых стал писатель, член Географического общества СССР с 1974 года, исследователь тюменского и сибирского Севера Анатолий Омельчук.

В составе герценовского университета, который в нынешнем году отмечает 220-летний юбилей, есть уникальный, единственный в мире институт народов Севера, невиданный в практике всего человечества.

Все журналистское и литературное творчество писателя Анатолия Омельчука посвящено великой и любимой Сибири и родному Северу. Одна из первых книг — «Рыцари Севера», которая и стала почти 40 лет спустя связующей нитью столетий или новой точкой отсчета.

«В конце 70-х я работал над книгой «Рыцари Севера», и неизбежно мой путь привел меня в Ленинград, в институт народов Севера, — вспоминает Омельчук. — Многие мои герои были связаны с этим институтом: Георгий и Екатерина Прокофьевы, Валерий Чернецов, Григорий Вербов. Институт был штабом создания письменности для народов русского и сибирского Севера, для малых народностей Дальнего Востока и Сибири. Мне удалось встретиться с одним из тех, кто создавал письменность для народов Дальнего Востока. Это Иерухим Абрамович Крейнович, ему было уже далеко за 80 лет, 17 из них он отсидел на Колыме за свое стремление изучать народы дальней Сибири. Он жил где-то в пригородных трущобах Ленинграда. Он сразу и не понял: появляется из Салехарда какой-то человек и интересуется темой… не то чтобы запретной в те годы, но далекой от всякой магистрали. Тем более из Салехарда, где на Ямале ведется великое освоение нефтегазовых недр. Он просто не понял! Мы с ним очень хорошо поговорили, он лично знал многих моих героев. Иерухим Абрамович меня попросил: «Когда напишешь, дай мне почитать и обязательно приезжай, студентам и преподавателям расскажешь». Это был год 1979-й или 80-й. ХХ век. Я, конечно, пообещал, но он вскоре умер — так у меня осталось нереализованным одно обещание. Меня постоянно угнетало, что я не выполнил обещание, которое дал благородному рыцарю Севера — Иерухиму Крейновичу.

В книге «Рыцари Севера» есть одна большая глава — это по существу на тот период — история института народов Севера. В этом институте начинали учить совершенно неграмотных ненцев, эвенков, камчадалов, удэгэ, селькупов. Большевикам много «вставляют» — порой справедливо, но только большевики принялись учить малые народы Севера. Создали институт, преподаватели и ученые создавали письменность для селькупского языка, для ненецкого, хантыйского, мансийского языков, готовили буквари, азбуки, родные речи. Школьники и студенты могли изучать родную речь по собственной письменности. ХХ век. Середина века, а у многих малых народов на планете, в том числе и в Советском Союзе, нет своей письменности. Георгий Николаевич Прокофьев — создатель ненецкой письменности и первой азбуки. Его верной помощницей была жена Екатерина Дмитриевна — свой Кирилл и Мефодий для Красноселькупского района. Валерий Чернецов работал над созданием письменности для хантов и манси, а Григорий Вербов — для ненцев».

Этой историей спустя четыре десятка лет писатель поделился с аудиторией герценовских чтений 2017 года, учеными, исследователями, филологами, продолжателями великого дела первоначинателей, ставшими героями книги «Рыцари Севера».

В XXI веке Анатолий Омельчук в экспедиции «Сибирь — сон Бога» прошел по пути своего героя, проложенному в XIX веке.

Анатолия Омельчука можно назвать первым историографом Ленинградского института народов Севера. И главное — единственным историком этого уникального учебного заведения, которое объединяет исследователей и защитников малых коренных народов Советского Союза и России от Мурманска до Анадыря. О первых миссионерах-рыцарях Севера, истинных подвижниках: Георгии Прокофьеве, Валерии Чернецове, Григории Вербове — создателях письменности для ненцев, хантов и селькупов и написал свою книгу еще в середине ХХ века Анатолий Омельчук.

Доцент института народов Севера, первый ученый по селькупским языкам Аркадий Гашилов пригласил своего земляка в Санкт-Петербург поучаствовать в научно-практической конференции. «Мы дважды соседи, — поделился Анатолий Омельчук, — у меня мать — белоруска, у него отец — белорус. На Севере от моего родного Молчановского района в Томской области по Оби — Колпашевский район, откуда родом Аркадий Иванович. — И тут же добавил: — Кстати, в моем родном Могочино за дамбой была целая улица, где жили рыбаки-остяки. Тогда мы не обращали на такие вещи особого внимания».

Всю жизнь Анатолий Омельчук (для точности — полвека) занимается Сибирью, сибирским Севером, судьбой коренных народов Сибири. Главная мысль его выступления на конференции в Санкт-Петербурге: «Если человечество хочет остаться божественным, природным, естественным человечеством, оно должно ценить эти народы. Это дар Бога, что эти народы сохранились до сих пор. Они — фундаментальный капитал человечества. Они выстояли. Подвиг самого народа и божественный дар человечеству — это у нас есть! Это наш шанс — жить в гармонии с природой, чтобы остаться в своей первозданности».

В своей книге «Манящий свет звезды Полярной» Анатолий Омельчук рассказал современникам о драматической судьбе Александра Кастрена, который из своей благополучной Финляндии еще в XIX веке поехал в северную Сибирь изучать традиции, обычаи, языки коренных сибирских народов по поручению Санкт-Петербургской академии. Он посетил Тобольск, Березово, Обдорск, обследовал сибирские реки — Иртыш, Обь, Енисей, побывал на Саянах и в Прибайкалье. Спустя 4 года, в 1849 году, Кастрен вернулся из Сибири с окончательно подорванным здоровьем. Александр Кастрен, исследователь-подвижник северных аборигенов, любимый герой писателя Омельчука наряду с «рыцарями Севера».

В XXI веке Анатолий Омельчук в экспедиции «Сибирь — сон Бога» прошел по пути своего героя. И не только. Писатель побывал практически на всех окраинах Сибири, где проживают коренные малочисленные народы Севера.

На конференции Анатолий Омельчук рассказал и о талантливых северных творцах. Высочайшим достижением сохранившегося северного этноса Омельчук считает творчество ненецкой писательницы Анны Неркаги «Мудрые изречения ненецкого народа». «В этой книге — опыт первобытийного на планете человечества, — сказал Анатолий Константинович, — благородного, мудрого человечества, жившего в невероятной гармонии с природой. Сегодня этот уникальный опыт утрачивается, исчезают языки. И прежде всего — малых народов.

Человечество может потерять свою самобытность, многообразие, многоцветность, а в единообразии ему не выжить. Поэтому надо знать, изучать, лелеять опыт малых народов, которые освоили Север сами, самостоятельно. Такого опыта ни у кого нет. Его надо ценить, беречь, если человечество хочет продолжать жить. Утратив, потеряв опыт малых народов, что-то будем иметь на земле, но человечеством это назвать будет нельзя!»

Омельчук познакомил аудиторию с электронным изданием своих сочинений «Книга Сибири», с новой книгой «Сибирь — сон Бога», аудиокнигой «Река возвращается», подарил свои книги студентам ИНСа.

На конференции была дочь Георгия Прокофьева Инга. Живет она на две страны: Россию и Германию. Ей уже за 80, но она специально приехала в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с Анатолием Омельчуком. Она никогда не думала, что есть на свете «сумасшедший», который без всякой корысти интересуется делом ее родителей. Инга Георгиевна ждала приезда Анатолия Омельчука, чтобы поговорить с ним и поблагодарить его за книгу. Были и внучки Георгия Николаевича — Анна и Екатерина. Аня — художница, подарила совершенно удивительному музею института народов Севера написанный ею портрет своей бабушки Екатерины Дмитриевны. «Мы с Аней Огородниковой-Прокофьевой поговорили, — рассказал Анатолий Константинович. — Она художница, работает и в графике. Спросил, есть ли у нее интерес проиллюстрировать «Рыцарей Севера»? Ей это интересно. Внучка Прокофьева иллюстрирует книгу, в которой один из главных героев — ее дед. Если у нее получится… Да я за собственные деньги переиздам «Рыцарей Севера» с ее рисунками».