На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин обратился к присутствующим с призывом «не заходить в тупики, а искать улицы, причём с двухсторонним движением».

Санкт-Петербург на минувшей неделе вновь стал экономической столицей планеты. На традиционный форум одних только иностранных гостей прибыло свыше 14 тысяч. Самой большой стала американская делегация, собравшая представителей 144 компаний. А всего Северную Пальмиру посетили бизнесмены и политики из 143 государств. Ключевую тему нынешнего форума, обошедшегося россиянам в два с лишним миллиарда рублей, его организаторы сформулировали так: «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

«Помогите президенту!»

Перед началом пленарного заседания Владимир Путин принял участие в российско-американском бизнес-диалоге, едва ли не первом за последнее время. Глава государства поблагодарил «американских друзей» за посещение форума. И с сожалением констатировал: фундамент взаимного сотрудничества двух мировых держав, формировавшийся на протяжении десятилетий, за несколько лет после воссоединения Крыма с Россией «фактически разрушен». Наши двухсторонние связи скатились на низшую со времён холодной войны точку.

— Ситуация, когда сворачиваются взаимовыгодные экономические контакты, не может устраивать ни российский, ни американский бизнес, — убеждал заокеанских гостей Путин. — Это очень вредно для всех. Только прочные торговые и инвестиционные связи могут обеспечить надёжную страховочную сетку от колебаний политической конъюнктуры. Нормализация двухсторонних отношений отвечает интересам обеих стран. Мы будем продолжать диалог с новым президентом США господином Трампом и новой администрацией. Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Помогите вновь избранному президенту и новой администрации Соединённых Штатов!

«Нам ещё позавидуют»

Ведущие российские политики и бизнесмены на деловом завтраке (а он уже стал визиткой форума!) у главы Сбербанка обсуждали: чего ждать всем нам после президентских выборов 2018 года? Как отметил Герман Греф, прошедший с предыдущих выборов период многие эксперты называют потерянным временем. Это утверждение он подкрепил видеороликом, доказывающим, что никакой стабильностью в России и не пахнет. Наша страна столкнулась с экономическими трудностями ещё при высоких ценах на нефть, задолго до введения международных санкций. Рост сдерживается прежде всего различными институциональными ограничениями. Ни одна из стратегий развития так и не реализована. Хватит ли на этот раз у первого лица государства политической воли для запуска реформ?

Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, тут же напомнил крылатую фразу Виктора Черномырдина: «Те, кто нас переживут, нам ещё позавидуют». По мнению парламентария, вся государственная машина в стране заточена под одного человека. Вот придёт президент, поставит задачу — и все будут её выполнять. Вопрос лишь в том, что обществу зачастую навязывают «шизофренические идеи»: «залить все наши проблемы деньгами, дать полтора триллиона рублей или десять, а дальше, как подскажут умственные способности».

Антон Силуанов, министр финансов РФ, поддержал депутата, заметив, что кое-кто действительно воспринимает реформы не иначе как выделение дополнительных бюджетных средств. «Дадите ресурсы — будут реформы, не дадите — извините». Министр считает: должны прийти люди, которые сами генерировали бы реформы, а не ждали команды сверху.

Герман Греф назвал имя такого человека — Эльвира Набиуллина за шесть лет провела гигантскую трансформацию банковского и страхового секторов, радикально изменила монетарную политику, сделав Центральный банк России одним из самых эффективных в мире. «Может, женщину во главе правительства поставить?» — задался вопросом глава Сбербанка, возглавлявший когда-то Министерство экономического развития страны. И процитировал замечательно характеризующее нас высказывание Альберта Эйнштейна: «Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же умудряемся объединить теорию и практику: ничего не работает… и никто не понимает почему».

— Мы прекрасно понимаем, почему не работает, — признался Сергей Глазьев, советник президента. — Главная причина в том, что мы никак не можем преодолеть детские болезни. Под словом «реформы» каждый понимает своё. Дети отличаются от взрослых тем, что безответственны и любят баловаться. И большинство наших реформ, к сожалению, баловство. Та же реформа госуправления. Это прежде всего повышение ответственности всех структур власти за результат проводимой работы. Но как только начинаешь говорить о результатах — сразу всё растворяется. Без закона о планировании жить гораздо легче: нет показателей, за которые надо отвечать.

Не промолчал и Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок, более десятка лет возглавлявший Министерство финансов РФ. Именно он вместе с Германом Грефом на рубеже веков писал программу социально-экономического развития страны на период до 2010 года. Позже авторы принимали участие и в составлении Стратегии-2020, известной как «План Путина». Обе программы не исполнены и наполовину. Как не выполнены и указы президента. И никто не понёс за это ни малейшей ответственности.

«Всем вольно!»

Разговор на вечные русские темы — «кто виноват и что делать?» — продолжился на пленарном заседании форума. Огромный зал встал, встречая аплодисментами поднимающихся на сцену членов президиума. Владимир Путин, подойдя к микрофону, скомандовал «Вольно!» Россияне оценили шутку Верховного главнокомандующего и тут же заняли свои места. А вот иностранцы нашего юмора так и не поняли, поскольку переводчик перевёл прозвучавшую фразу как «Welcome» («Добро пожаловать!»).

В программном выступлении Владимир Путин заявил о вступлении российской экономики в новую фазу роста и формировании основы для её будущего развития. С тем, чтобы уже к 2020 году выйти на темпы, опережающие мировые. Говорил глава государства о глобальных угрозах терроризма и национализма, а также системных цивилизационных вызовах.

— Мы не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры, — заявил российский президент. — Нам нужны мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений, новые форматы взаимодействия государств, региональных интеграционных объединений, бизнеса, научного сообщества. Нам предстоит большая созидательная работа, и мы приглашаем всех к партнёрству. Убеждён, оно будет интересным и взаимовыгодным. Добро пожаловать к совместной работе в России!

Американская журналистка Мегин Келли, которую организаторы специально пригласили в качества модератора разговора, не смогла не задать докладчику едкий вопрос о крайне низком уровне жизни большинства россиян и всё возрастающем расслоении общества на богатых и бедных. Три четверти национального богатства страны принадлежат всего лишь одному проценту наших соотечественников. Что же делается для решения этой проблемы?

— Проблема, о которой вы сказали, действительно существует, — согласился с американкой глава государства. — Но она характерна не только для России. Государство должно таким образом перераспределить ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Таких инструментов у нас много. Например, поддержка семей с небольшими доходами по уплате жилищно-коммунальных платежей. Материнский капитал, который мы выплачиваем семьям с двумя и большим числом детей. У вас их, я знаю, трое. Если бы вы были российской гражданкой, мы выплатили бы и вам семейный капитал. Мы должны, с одной стороны, помогать тем людям, которые честно заработали свои деньги, вкладывать их в развитие экономики, а не в потребление. С другой стороны, выработать именно адресную поддержку тех, кто нуждается в помощи государства.

Мегин Келли лишь поблагодарила российского президента за предложение.

«Когда пути не одинаковы»

Далее американка предоставила слово руководителям трёх государств — Индии, Австрии и Молдавии, приехавшим по приглашению Владимира Путина в Россию.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, в ярких красках расписывал свою прекрасную страну. По численности населения она совсем немного уступает Китаю и в девять раз превосходит Россию. По темпам роста валового продукта уже обогнала Китай и почти в семь раз опережает нашу страну, являясь самой быстрорастущей экономикой планеты. Полёт на Марс, колоссальное развитие IT-технологий и транспортной инфраструктуры…

Всё это результаты индийских реформ, которых только на федеральном уровне за последние три года проведено семь тысяч! Во всех сферах деятельности — от введения единой системы налогообложения до биометрической идентификации каждого гражданина.

Кристиан Керн, федеральный канцлер Австрии, рассуждал о пользе глобализации. Цифровой мир, роботизация, интернет, новейшие технологии, распространяющиеся по планете, привели к серьёзному сокращению количества бедных, снижению детской смертности, увеличению продолжительности жизни и экономическому росту. А приверженность демократии и правам человека обеспечивает гражданам Евросоюза благосостояние и стабильность. Политика разграничения и закрытия границ, в том числе и в отношении России, по убеждению канцлера, является в корне неверной.

Игорь Додон, президент Молдовы, поспорил с австрийцем о пользе глобализации, процитировав для убедительности Конфуция: «Когда пути не одинаковы, не составляют вместе планов». У каждой страны свой исторический путь, и нельзя подводить их под общие правила и стандарты. В 2014-м прежнее руководство Молдовы подписало «кабальное» соглашение об ассоциации с Евросоюзом и создании зоны свободной торговли. В результате потеряли российские инвестиции и значительный рынок сбыта. Только сейчас Молдова начинает «выпрямлять ситуацию», вернувшись к диалогу с российскими партнёрами. «Мы вспомнили наконец-то Конфуция и начали строить планы вместе с теми, с кем у нас общий путь и общая многовековая история», — заключил вновь избранный молдавский президент.

Спусковой механизм

Состоялась в Санкт-Петербурге и презентация Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который уже осенью соберёт в Сочи тысячи молодых людей из 150 государств. К этому событию на Петербургском форуме приурочили дискуссионное ток-шоу «Экономика будущего». Команды четырёх ведущих университетов России, включающие выходцев из Ирана, Латвии, Франции, Казахстана, Мадагаскара, Италии, Армении и Южной Кореи, представляли своё видение этого самого будущего к 2030 году. С поездами, на которых можно будет за считаные мгновения из Москвы попасть в лондонский офис. С криптовалютой, которая заменит бумажные деньги. С нейронными сетями, искусственным интеллектом, виртуальной реальностью и зелёной энергетикой.

Члены жюри, подводя итоги, предложили студентам смелее смотреть на многие вещи. Если в 2030-м практически моментально можно будет перенестись из Москвы в Лондон, то уж офисов к тому времени точно не будет. Ещё следовало бы ставить более амбициозные цели для России — не догонять весь цивилизованный мир, а стать по экономической мощи державой номер один.

К слову, победу присудили студенческой команде Московского госуниверситета. Именно она поедет в Сочи. Эдуард Омаров, депутат Тюменской областной Думы, вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», объявляя победителя, отметил крайне важную идею — создания по всей нашей стране мощных образовательных центров. Это, по его мнению, позволит остановить «утечку мозгов» из провинции в столицы.

— Мы игнорируем самый большой ресурс — огромную территорию, — подчеркнул наш земляк. — Едва ли не вся страна едет учиться в Москву, Питер, крупные города. В своё время я — вопреки всему — приехал учиться из Баку в Тюмень и остался здесь навсегда. Точно так же и большинство молодёжи уже не возвращается домой, оседая на новом месте. В моём родном Азербайджане проблему внутренней миграции решили за счёт открытия филиалов университетов, мы же целена­правленно закрываем их. Чтобы человеческий капитал не уходил с территорий, должно быть высококачественное образование и комфортная среда обитания. Молодёжь, образовываясь, будет там же создавать рабочие места, развивать свою новую родину. Вот он, спусковой механизм развития!

Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи, выделил из выступлений ещё один показательный тренд. Человек становится важнее любого самого умного механизма. В мире, где на 3D-принтере можно напечатать всё что угодно, включая жизненно важные органы самого человека, тот, кто печатает, становится намного важнее того, на чём печатают. Этот поистине удивительный мир не за горами, вершить его предстоит нынешней молодёжи.

Три дня с раннего утра до позднего вечера на деловых завтраках, обедах и ужинах, пленарных и панельных сессиях, дискуссионных ток-шоу, в ходе круглых столов и бизнес-диалогов, проходивших одновременно на нескольких десятках площадок питерского «Экспоцентра», участники форума обсуждали российские и международные проблемы, рассуждали о будущем. Искали новые подходы к экономической интеграции, обговаривали перспективы экономического сотрудничества…

«От слов к реальным делам»

Не теряли времени и тюменцы. Владимир Якушев на заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ представил доклад по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских регионов. Рабочая группа, которую возглавляет тюменский губернатор, изучила промышленную политику различных территорий, обобщив лучшие практики создания центров технологической компетенции и фабрик будущего, развития межрегиональной кооперации и перевооружения предприятий. Решено, что заявленная тема станет предметом рассмотрения на заседании Госсовета под председательством Владимира Путина.

— Сегодня в стране явно недостаточно финансовых инструментов для модернизации промышленности, — заметил Владимир Якушев. — Это касается и действующих, и вновь создаваемых производств. Кроме того, для современной промышленности следует готовить высококвалифицированные кадры, соответствующие требованиям времени. Необходимо определиться и с новыми технологиями, какие из них мы будем развивать, а какие можем купить, не тратя времени, сил и средств на их самостоятельную разработку. Ещё одно важное направление модернизации российской промышленности — поддержка и создание производств, ориентированных на экспорт. Об этом много сказано, пора переходить от слов к реальным делам.

Одним из таких реальных дел стало подписание специального инвестиционного контракта между правительством Тюменской области, Министерством промышленности и торговли РФ и «Транснефтью». Оно предусматривает создание под Тюменью нового предприятия по производству оборудования для ремонта и эксплуатации трубопроводов, которое будет поставляться в том числе и на экспорт. Государственная монополия за два года планирует инвестировать в проект 3 миллиарда рублей.

Ещё одно соглашение — между Тюменской областью, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелекомом» — предполагает прокладку в регионе волоконно-оптических линий связи. Благодаря им во всех поселениях с численностью жителей более пятисот появится высокоскоростной интернет. Расширение инфраструктуры связи позволит подключить к единой сети все сельские школы и лечебные учреждения, развивая в тюменской глубинке новейшие образовательные и медицинские технологии.

С Игорем Сечиным, главным исполнительным директором «Роснефти», Владимир Якушев подписал соглашение о сотрудничестве в импортозамещении и поддержке социальных проектов. Оно поможет машиностроительным и нефтесервисным предприятиям региона гораздо более активно сотрудничать с крупнейшей вертикально-интегрированной компанией России.

С немецкой компанией «SAP» подписано соглашение о развитии цифровых технологий в здравоохранении, образовании и управлении регионом. Внедрение программ интеллектуального анализа накопленных медицинских данных, например, позволит повысить качество ранней диагностики заболеваний. Предстоит разработать информационную систему и для автоматизации управления государственным имуществом, инженерными сетями, объектами жилищно-коммунального хозяйства. Буквально за неделю до этого «SAP» уже открыла в Тюменском технопарке центр инноваций и нет­воркинга.

Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве заключены и с целым рядом российских территорий. Губернаторы договорились активизировать обмен информацией и опытом работы. Повышенный интерес к Тюменской области не случаен. Наш регион является бессменным лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, при оглашении «свежих» результатов рейтинга заметила: Тюменская область по многим направлениям показывает поистине инновационные решения. Её опыт по привлечению инвестиций, созданию условий для бизнеса и эффективному взаимодействию с муниципалитетами перенимают сегодня другие регионы.