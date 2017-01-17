19 июня Герою России Павлу Павловичу Сюткину исполнится 95 лет. С каким настроением встречает фронтовик свой юбилей? Звоним ему в Сочи… И слышим признание в любви городу детства и юности — Тюмени, монолог о смысле и ценностях жизни и наставления героя, адресованные не только нынешним ученикам его родной тюменской школы № 21.

«В Тюмени закалялся мой характер»

— Павел Павлович, как настроение?

— Спасибо, по-сибирски бодрое!

Вам не кажется, что слова «по-сибирски» от уроженца Кировской области, не один десяток лет прослужившего в Прибалтике, а в настоящее время жителя Сочи, в данном разговоре звучат признанием?

…В 1932-м Сюткины переехали в Тюмень. Сюда из Кировской области перевели по службе главу семейства Павла Лаврентьевича, который был начальником ОГПУ села Бобино, а потом деревни Заполена. Заполену можно назвать родовым гнездом Сюткиных: здесь родился Павел Лаврентьевич и здесь появился на свет его первенец — Павел Павлович. Событие это произошло 19 июня 1922 года, а не 1 апреля, как дезинформирует всезнающая Википедия.

— В Тюмени, — говорит Павел Павлович, — закалялся мой характер. Закалялся в прямом смысле: отца в 1937-м репрессировали, мама — Надежда Зотовна осталась с двумя сыновьями на улице, мы скитались по частным квартирам. Брату Рэму (получившему своё имя в честь революции, электрификации, мира. — Н.Т.) в то время было 13. Получается, я остался за старшего мужчину в семье. Подрабатывал — помогал маме и очень активно занимался спортом. В 16 лет получил нагрудный знак ГТО, который считаю своим первым орденом.

— Обратила внимание: этот знак украшает ваш пиджак на фотографии выпускников 10 класса «Б» 21-й тюменской школы. Такую карточку нашла в Тюменском госархиве, где хранятся два поистине уникальных альбома, подготовленных вашими одноклассниками к 40-летию своего школьного выпуска — 40-летию начала войны 1941-1945 гг.

— Я приезжал в Тюмень на памятную встречу. А вот на выпускном, что состоялся 20 июня 1941-го, мне побывать не довелось. Я и экзамены сдавал, будучи уже зачисленным моряком на пароход «Адмирал Макаров». Осуществить свою детскую мечту — стать отважным лётчиком, как герой Чкалов, не позволило зрение. В аэроклуб меня не приняли, поэтому я решил проситься на пароход, который совершал Обь-Енисейскую экспедицию — из Карского моря по рекам в Красноярск. Наше поколение воспитывалось на подвигах героев, мы гордились челюскинцами, лётчицей Гризодубовой, отважными покорителями Севера. И эта всенародная гордость пробуждала в каждом человеке стремление быть достойным — в учебе, спорте, работе. Мы готовились стать героями — не меньше. А на фронт рвались не ради того, чтобы погеройствовать. Защиту Родины считали своим священным долгом.

И прочный мир бывает хрупким…

…Уже после разговора с Павлом Павловичем сделала «открытие» близости и разности цифр, следующих друг за другом. 19 июня 1941-го Паше Сюткину исполнилось 19. На следующий день, когда его одноклассники отмечали выпускной, ставший крайним праздником на 3 года 10 месяцев и 18 дней войны, он был уже в плавании. О том, что «22 июня, ровно в четыре утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война», узнал только 23-го. Вчерашний день, считавшийся мирным, вдруг оказался военным.

Как хрупок мир! И это стремится донести в своих выступлениях перед школьниками Павел Сюткин, удостоенный звания «Герой России» за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны. Сегодня с историей его шестой боевой награды — Звездой Героя, которая искала нашего земляка с марта 1945-го и нашла только в 2008-м, можно познакомиться на разных сайтах, в газетах, книгах (в том числе и в совместном издании «ТИ» и областного Совета ветеранов — «70 историй о войне»). Но я хочу передать вам живой голос героя, его мысли, чувства…

— Павел Павлович, а можно ли во время уроков мужества научить школьников любить Родину?

— Нас же научили! Просто не нужно эти уроки считать отчётными мероприятиями. Никто никого не заставляет любить родителей. Мы любим папу и маму, потому что мы… их кровиночки. И сердце каждого человека млеет, трепещет при воспоминаниях о родном крае, отчем доме.

— «Родителей и Родину, сынок, не выбирают…»

— Мы их любим на генетическом уровне. Важно найти код. Я его подобрал. Это — правда о войне, участником которой я был. И видел в бою прадедов сегодняшних мальчишек и девчонок. Они — герои! Иначе враг не был бы с позором изгнан с территории нашей Родины. Иначе к августу 1941-го своим вражеским парадом он прошагал бы по Москве, как планировал. Свою задачу понимал каждый защитник Отечества, и каждый сражался достойно. Осознание этого, гордость своими предками диктует потомкам выходить в День Победы — 9 мая на главные улицы больших и крохотных населённых пунктов с портретами участников Великой Отечественной. Никто не писал директиву насчёт шествия Бессмертного полка. Россияне подхватили идею тюменца Иванова, потому что она им близка. Не фальсифицировать правду о войне, не оставаться равнодушным к тем, кто пытается переписать её ход на свой лад, — вот суть моей просьбы к молодёжи.

Жизнь — награда… и огромная ответственность

На встречи с тюменскими школьниками я приношу ксерокопию публикации «Ротный с орденом Невского», что увидела свет в «Тюменской правде» 24 апреля 1945-го: «Третий Белорусский фронт. Командир батареи самоходных орудий гвардии старший лейтенант Павел Павлович Сюткин. При ликвидации восточно-прусской группировки врага его батарея уничтожила 9 немецких танков, 12 орудий, 8 шестиствольных миномётов, 10 бронетранспортёров, разбила 10 дзотов и истребила до 500 гитлеровцев. Гвардии старший лейтенант Сюткин — уроженец города Тюмени. До войны он работал на заводе молотобойцем». Призналась Павлу Павловичу:

— Гордость заставляет меня вновь и вновь цитировать строчки этой хроники ТАСС. Но всякий раз обжигает неточность: родились-то вы в Кировской области. Поговаривали даже, что именно эта «тюменская» неточность могла стать причиной несвоевременного вручения вам Звезды Героя. Павел Павлович, скажите честно, обижались за это на… Тюмень?

— В годы войны Тюмень была для меня самым родным городом уже потому, что там нас с Рэмом ждала с фронта мама. 23 выпускника 1941-го нашей школы № 21 ушли на фронт. Мои одноклассники-друзья… 12 из них остались навеки юными. Не скажу, что я остался цел и невредим: был не раз ранен и контужен. Но ведь выжил! Жизнь считал и считаю главной наградой.

30 октября 1944-го командир в/ч 15853, гвардии подполковник Прохоров и заместитель командира полка по политчасти майор Шмаков адресовали в Тюмень, маме ротного — Надежде Зотовне, такое письмо: «Ваш сын Сюткин Павел Павлович, скромный, ответственный офицер, показал пример воинской доблести и мужества в боях по прорыву обороны противника, перехода государственной границы и выхода в Восточную Пруссию. Командуя подразделением, он уничтожил батарею шестиствольных миномётов, 5 огневых точек, разбил 6 противотанковых пушек и сжёг 2 немецких танка. Правительство высоко оценило подвиг Вашего сына и наградило его орденом Александра Невского. В боях 18 октября Ваш сын был ранен, сейчас он поправляется в госпитале. Ждём его возращения в родную часть».

Находясь на лечении, Павел Сюткин откладывал сухари на дорожку. Знал, что за побег из лечебного учреждения по раненой голове его не погладят, но всё же бежал. А 24 апреля 1945-го, когда вся Тюмень от мала до велика вновь и вновь перечитывала (так было — поверьте!) заметку о земляке — ротном с орденом Невского, в Восточной Пруссии продолжались бои, в которых участвовал 373-й отдельный гвардейский тяжёлый артполк. Наш враг не желал без боя сдавать свои территории, «свои крепости и башни, посылавшие когда-то рыцарей на земли Александра Невского». Командир самоходной установки Сюткин, на собственном опыте (фронтовики говорят — шкуре) испытавший тяжесть боёв на Брянском, Калининском, 2-м Прибалтийском, теперь воевал в составе 3-го Белорусского. Цитирую его воспоминания: «В полосе 3-го Белорусского фронта находилось три из шести укрепрайонов и крепость Кенигсберг, на подступах к которой насчитывалось 9 укреплённых полос, эшелонированных в глубину до 150 км, создана мощная группировка немцев Ю-З Кенигсберга». 4 мая 1945-го на косе Фрише-Нерунг Павел Сюткин получил тяжёлое ранение. Весть о победе услышал в госпитале. Ликовали, радовались, и, как вспоминает сам Павел Павлович, отбросив костыли, в пляс пустился даже безногий боец: «Всё, ребята, мир!»

На встрече одноклассников, что состоится в Тюмени в 1981-м, специально для альбома Павел Сюткин напишет: «Окончил военную академию, работал на разных военных должностях. Дослужился до замкомандира дивизии. Военное звание — полковник. Награждён правительственными наградами, в том числе 5 боевыми орденами». О том, что его дважды представляли к званию «Герой Советского Союза» — ни слова.

Спустя 63 года после Победы газеты сообщат: «Наградные документы на офицера Сюткина — выпускника ускоренных курсов второго Ростовского училища самоходной артиллерии не раз «гуляли» по стране, когда его крестил огонь под Козельском, Великими Луками, Невелем… Нашлись, когда у высшей награды Родины поменялось название». В 2008-м Павел Павлович Сюткин будет удостоен звания «Герой России». За подвиги, мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

— Приятно получать награды, — признаётся герой. — И очень хочется жить под мирным небом.

Уверена, к пожеланию Павлу Павловичу Сюткину — здравствовать долгие-долгие годы, присоединятся тысячи тюменцев.