Ветераны — многочисленная социальная группа населения Тюмени. Посмотрите на наших стариков на улице, в общественном транспорте: у многих потухший взгляд, угрюмость на лицах. И вызвано это чаще всего не только материальными трудностями. Главный враг старости — одиночество. Люди в возрасте особенно нуждаются в общении и положительных эмоциях. А где же их взять?

Об этом вы можете спросить у ветеранов Ноябрьского землячества. Они не понаслышке знают, как надо жить на пенсии. Их сила — в общении. Для этого и объединились представители старшего поколения, проработавшие по 20-30 и более лет в экстремальных условиях Крайнего Севера на освоении нефтегазовых месторождений Ямала. Теперь их постоянное место жительства в более благоприятном по климатическим условиям городе. Всего землячество объединило в Тюмени 165 человек. Среди них 3 ветерана Великой Отечественной войны, 16 человек — дети войны, 108 ветеранов труда, 48 ветеранов ЯНАО.

Ноябрьскому землячеству исполнилось пять лет, и я общаюсь с ветеранами почти со дня основания. Всё это время не перестаю удивляться задору и жизнелюбию ноябрян. Понимаю, что главный энергетический посыл идет «сверху». Председатель Ноябрьского землячества Зинаида Семеновна Орлова — человек очень незаурядный, волевой и жизнеутверждающий. Готова своей энергией делиться со всеми земляками, успевайте только ловить. Такой посыл она задала с самого начала. Ноябрьские старожилы всегда активно участвуют в общественной жизни Союза ветеранов Ямала, города Тюмени, большое внимание уделяют организации полезного для здоровья досуга. «Физкультура нам отрада и столетье — не преграда!» Теперь эти слова для ветеранов стали девизом, который помогает им не только жить, но и радоваться жизни.

— Да, занятия физкультурой по мере сил дают ветеранам заряд бодрости и оптимизма. Но в первую очередь это ещё и повод для приятного времяпрепровождения. Если человек ведёт активный

образ жизни, много общается, обменивается эмоциями, у него всегда хорошее настроение. И, конечно же, он быстрее справляется с различными стрессами. «Чтобы быть бодрым и активным до глубокой старости, надо и в пенсионном возрасте заботиться о своем физическом здоровье, — убеждена Зинаида Семеновна. — Поэтому мы и запустили в своем землячестве физкультурно-оздоровительную программу «Нам столетье не преграда!», которую поддержал депутат Тюменской областной Думы Денис Владимирович Садовников. Он с большим уважением и пониманием относится к нуждам ветеранов, за что мы ему очень благодарны».

Одним из результатов программы явилось создание в Ноябрьском землячестве клуба здоровья. Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся регулярно. А за прошедшие четыре месяца ноябряне успели, что называется, испытать на себе целый комплекс таких занятий.

В феврале, конечно же, были лыжи! Прогулки на природе и соревнования в загородном парке базы «Спорт-Мода». Здесь же провели и спортивный праздник, который включал в себя активные формы отдыха: футбольный и волейбольный турниры, командную эстафету, турнир по бадминтону.

В рамках программы прошли турниры по шахматам, шашкам, бильярду, настольному теннису. Больше всех, пожалуй, понравились «купальные» мероприятия: в апреле и мае были доступны ноябрянам бассейны спортивного комплекса «Зодчий» и минерального источника «Верхний Бор».

Интересным и полезным оказался для многих цикл бесед с докторами поликлиники имени Е.М. Нигинского по укреплению здоровья ветеранов, по оказанию первой медицинской помощи.

В ходе программы была достигнута и еще одна немаловажная цель — укрепление материальной базы Ноябрьского землячества. Выразилось это в приобретении спортивного инвентаря — наборы для бадминтона и настольного тенниса, футбольные и волейбольные мячи, шахматы, шашки. Все это в будущем обязательно пригодится ноябрянам. Ступив на путь активного отдыха и оздоровления, они уже не собираются с него сворачивать.

Знаем мы не понаслышке –

В здравом теле здравый дух.

Чтобы не было одышки,

Не догнал чтоб нас недуг,

Мы участвуем в программе.

А название такое:

«Нам столетья — не преграда»,

И не надо нам покоя!

Бег на лыжах и футбол,

Бадминтон и волейбол.

Время даром не теряет,

Кто источник посещает,

Тех горячая вода

Исцеляет без труда.

А прохлада вод бассейна

Поднимает настроенье!

Н.П.Войцицкая