Основная часть обращений тюменцев в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области Андрея Степанова касается жилищных прав несовершеннолетних: число таких жалоб растёт ежегодно: с 85-ти в 2010 году до 195-ти в 2016 году. Однако на июньском заседании комитета по социальной политике Тюменской областной Думы депутатов заинтересовал вопрос об отношении института омбудсмена к ювенальной юстиции.

Пока парламентарии изучали объемный доклад Андрея Степанова о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской области в 2016 году, вопрос задал заместитель прокурора области Руфат Биктимеров:

— В докладе сказано, что по результатам рассмотрения письменных обращений граждан 215 фактов нарушения прав детей нашли свое подтверждение (285 не подтвердились. — В.К.). 12 подготовленных заключений направлены в судебные органы, 22 заключения — в адрес организаций и должностных лиц. А что с остальными обращениями? Удалось восстановить права несовершеннолетних по другим обращениям?

Андрей Степанов уточнил: реакция была по всем обращениям, получены положительные результаты. Но есть истории, в которых даже совместно со службами судебных приставов не удалось добиться положительного решения: алиментов от родителей так и нет…

Прокурор предложил омбудсмену проанализировать адекватность реагирования на обращения в рабочем порядке.

Единственный вопрос от депутатов задала Тамара Казанцева (КПРФ): она поинтересовалась, как складывается взаимодействие уполномоченного по правам ребенка с Тюменским родительским комитетом по вопросу ювенальной юстиции и изъятия детей из семей в частности.

— С Тюменским родительским комитетом мы стараемся быть в конструктивном взаимодействии, приглашаем на рабочие группы, в том числе по случаям незаконного изъятия детей из семей. Однако по вопросам изъятия детей, а с 2011 года у нас зафиксировано три таких случая и сегодня все дети в семьях, мы пока не приходим к согласию. Тюменский родительский комитет считает эти случаи незаконными, мы же считаем, что чрезмерного вмешательства в семью не было.

В целом депутаты одобрили доклад омбудсмена. С информацией о защите прав детей Андрей Степанов выступит также на пленарном заседании Тюменской областной Думы.