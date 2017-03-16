Недавно состоялся необычный матч по мини-футболу: воспитанники Винзилинской исправительной колонии для несовершеннолетних сыграли с командой федерации бокса Тюменской области.

Инициатором проведения матча стал депутат Тюменской областной Думы Евгений Макаренко. Спортивная встреча была приурочена ко Дню защиты детей. Сегодня мы беседуем с Евгением Михайловичем, что называется, без галстуков, говорим не о законодательных инициативах, а скорее о педагогических. Для тех, кто не знает, напомню: Макаренко отдал спорту более 20 лет, был неоднократным победителем чемпионатов мира и Европы по боксу.

— Скажите, это ваш первый опыт работы с ребятами из Винзилинской воспитательной колонии?

— В прошлом году я проводил для воспитанников колонии мастер-класс — показательную тренировку по боксу. Они там занимаются различными видами спорта, есть те, кто увлекался боксом еще до того, как попал в колонию. Парни неплохо подготовлены, а самое главное, у них глаза неравнодушных людей, есть огонь, интерес к жизни. Их можно еще «вытащить» оттуда, из тех ситуаций, в которые они попали. Хотя многие ребята из неблагополучных семей.

— Вы с ними потом разговаривали, после мастер-класса?

— Конечно, они задавали много вопросов, им хотелось знать, как я достиг таких вершин в боксе. Я отвечал, что у меня, как у многих подростков, были всякие моменты в юности, были соблазны. Говорил, что серьезное увлечение спортом очень помогает в жизни, может буквально спасти человека.

В судьбе есть дороги, которые ты выбираешь! А спорт — в моем случае бокс — воспитывает надежность, порядочность, целеустремленность. Скажу больше: он создал меня как личность.

— Очень жесткий вид спорта…

— Конечно! Здесь человек проявляется: как ты ведешь себя на ринге, так и в жизни. Где-то надо атаковать, где-то уклониться, сделать шаг назад. Не бить по спине, по затылку, то есть следовать определенным правилам. Вести себя по-джентельменски: если человек споткнулся — не добивать его. В общем, проявлять истинно мужские качества. Да, мужчины могут выяснять отношения на равных, в бою.

«Бокс — не драка, его не надо путать с дракой, так как в нем есть четкие правила, которых надо придерживаться. Бокс — это игра, где два противника, состязаясь на равных, пытаются превзойти друг друга в боксерской доблести».

— Что вы сейчас цитировали?

— Выдержку из пособия по боксу, еще времен СССР. В свое время мне очень понравились эти мысли, слова, и я их запомнил. С детства — и на всю жизнь!

Послушайте дальше: «Бокс развивает как силу тела, так и силу разума. Помогает достижению таких целей, как уверенность, надежность, самоконтроль. Джентльменское поведение, хорошие манеры — вот черты, присущие боксеру!»

Это я и хотел передать ребятам — воспитанникам колонии. Жизнь-то продолжается, хочется, чтобы они вышли на свободу и больше не совершали противоправных действий. Чтобы с уважением относились к своей стране, создавали свои семьи. Привел пример, что у меня самого четверо детей. Сказал, что все идет из семьи. Меня, например, в бокс привел отец.

— В этом году решили продолжить работу с ребятами из колонии?

— Да, там находятся подростки не только с юга Тюменской области, но и из Челябинска, Югры, с Ямала. Хочется, чтобы они не были уж совсем оторваны от мира. У них есть условия для занятий спортом, есть поле, крытый арочник — зал для мини-футбола. Там и организовали встречу.

Команда воспитанников колонии против нашей команды, состоящей из представителей федерации бокса Тюменской области и региональной общественной организации «Новый поток».

Матч был очень интересный! Мы выиграли со счетом 5:2. Мне понравилось, что ребята расстроились, значит, им не все равно: мол, проиграли и ладно! Они неравнодушные, достойно сражались, хотели выиграть, и болельщики были на их стороне, поддерживали их.

Мы хотим сделать такие матчи традиционными. Кроме этого, договорились с руководством колонии, что после думских каникул организуем выезды группы воспитанников в спортшколу «Прибой», они будут участвовать в тренировках по боксу. «Трудные» ребята, но у них тоже должен быть шанс. Серьезно увлечем спортом хотя бы нескольких — это уже результат.

— Сейчас много секций, где обучают восточным единоборствам. Интерес к боксу не уменьшается?

— Нет. На первенстве России по боксу в Осетии было 400 участников. Мы на местах развиваем бокс, открываем спортивные залы. В Демьянке, например, был спортзал, но не было тренера по боксу. Мы нашли, очень хорошего! Спасибо главе Уватского района — он пригласил его, обеспечил жильем. У тренера уже сейчас занимаются 80 мальчишек.

— Какие сверхзадачи ставите перед собой? О чем мечтаете?

— Открыть школу бокса Макаренко. Депутатам ведь разрешено заниматься педагогической деятельностью!

— У вас фамилия не просто говорящая — она обязывает! Антон Семенович — личность легендарная.

— Да, я понимаю! Вот и хочу создать школу бокса, не «памяти», не «имени», а пока я полон сил, пока могу работать с детьми, подростками, вдохновлять их. Передавать им свой опыт, заряжать их на победу, на успех!