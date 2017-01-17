Каждый человек сам строит свою судьбу, определяется с делом жизни. Есть люди, которые однажды выбрав профессию, остаются в ней на долгие годы. Александр и Ольга Катышевы — как раз из таких. Молодыми специалистами они пришли на предприятие «Транснефть — Сибирь». Сегодня здесь работают уже их дети. Общий трудовой стаж династии Катышевых — 108 лет.

Свой путь

— Я проработал на предприятии более 40 лет, супруга — чуть больше 38. Дети пошли по нашим стопам. Сын Алексей — диспетчер (управляющий), уже 21 год в компании, Анна — оператор на НППС «Тюмень». Её стаж — 9 лет, — уточняет глава семьи Катышевых.

Александр Петрович родом из Ишима. Этот город, школу собеседник вспоминает с особой теплотой. Полученных знаний, уверяет, выпускникам хватило, чтобы поступить в престижные вузы Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Тюмени и других городов.

— Подавать документы в Тюменский индустриальный вам родители посоветовали? — предполагаю.

— Нет! Сам так решил. А родные настаивали, чтобы в бухгалтеры пошёл, поступил в Новосибирский кооперативный институт, — удивляет ответом. — Отец долгое время работал главным бухгалтером райпотребсоюза, мама трудилась на швейной фабрике. В нашей семье и дед, и тётки бухгалтерами были. Потому и меня в этой профессии видели. Но я решил связать свою жизнь не с цифрами, а с техникой. В 1967-м поступил в Тюменский индустриальный институт, на кафедру автоматизации производственных процессов.

Родные, взвесив все «за» и «против», с таким решением смирились. В те годы нефтяная отрасль развивалась впечатляющими темпами. Выбранная Александром Катышевым специальность считалась престижной. Поступить в индустриальный институт по той же причине оказалось непросто. Конкурс! Но ишимский парнишка успешно сдал вступительные экзамены — и оказался в числе студентов.

— Жил я в общежитии, — вспоминает собеседник. — Мои соседи по комнате — Виктор Карашк и Валерий Захаров. Когда пришла пора писать дипломный проект, решили писать общую работу. После защиты диплома распределились на объекты Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири. Своё увлечение нефтепроводами пронесли через всю жизнь.

— Пока учился в институте, в стройотряды ездил не раз, — подсказывает тему для разговора Ольга Ивановна.

— Это хорошая школа, — продолжает мысль супруг. — Выезжали как-то в Кондинское. Дали нам объект — восьмиквартирный одноэтажный дом. Сделали там всё, включая печное отопление и отделочные работы. Финансово это тоже оправдывалось. Из того же Кондинского привёз 700 рублей. Для сравнения: стипендия была 35 рублей, повышенная — 43 рубля 75 копеек.

— Рад, что сейчас студенческое стройотрядовское движение снова возрождается, — рассуждает. — И для ребят польза несомненная, и для работодателей. С молодым специалистом, у которого маломальский опыт имеется, общаться проще тем же наставникам. Эта традиция в «Транснефти» была всегда. И с нами опытные коллеги работали, а потом и мы уже помогали, подсказывали. Как иначе? Придёт молодой человек — и начнёт шишки набивать. А производство-то серьёзное и ответственное!

— Пока ты студент, в основном теорию учишь, — соглашается Ольга Ивановна. — На предприятии — сплошная практика. Всё своими глазами видишь, учишься и в команде работать. Задача наставника — поддержать, помочь влиться в коллектив.

Познакомились в спорте

Ещё одно увлечение Александра Петровича — спорт. Сейчас, признаётся, следит за соревнованиями как активный болельщик. А вот раньше… Ещё школьником он всерьёз занимался лёгкой атлетикой, продолжил тренировки и в институте. В вузе, кстати, переключился на командные виды спорта, тренировался в составе сборной по мини-футболу.

Занятий спортом не оставил и после того, как устроился на первое место работы. Благо на предприятии делается всё необходимое, чтобы сотрудники могли проявлять себя и в спортивных соревнованиях. Сторонников здорового образа жизни в АО «Транснефть — Сибирь» немало.

К слову, именно на спартакиаде Александр Петрович познакомился со своей супругой. Ольга Ивановна ещё школьницей занялась волейболом. Когда устроилась в компанию, увлеклась и лёгкой атлетикой, и лыжами. Постоянно участвовала в спартакиадах. И вот однажды…

1974-й. Ольга Ивановна проходила практику на ЛПДС «Торгили». Успешно выступила на очередных спортивных играх. Заняла первое место в спринте среди женщин. Александр Петрович стал лидером в этом же виде спорта среди мужчин. Судьба подала знак? Безусловно! Оказалось, у наших героев — общие интересы. Спустя несколько месяцев молодые люди поженились.

— Я родом из Ишимбая. Супруг — из Ишима. Созвучны названия городов? — улыбается Ольга Ивановна. — После Ишимбайского нефтяного техникума приехала в Тюмень по распределению. Так и осталась здесь. Работала в отделе метрологии — метрологом по электрическим средствам измерения. По образованию я техник-электрик.

— Неужели девчонкой не мечтали стать актрисой или балериной? Почему выбрали такую «суровую» профессию? — допытываюсь.

— В детстве нам и мечтать-то особо некогда было, — пожимает плечами. — Появлялась свободная минутка — на улицу бежали, с горок катались, бегали, прыгали… Или книжками зачитывались.

И сейчас Ольга Ивановна не представляет себя без книги. Раз в неделю непременно спешит в библиотеку, чтобы побаловать себя детективом или приключенческим романом.

— Что тут скажешь? Счастливое у нас было детство! Сейчас внуков стараюсь увлечь чтением, чтобы хоть иногда от гаджетов отрывались, — замечает. — А по поводу выбора профессии… Женская или нет — не задумывалась. Пришло время поступать — пошла в техникум. В нашей группе было двадцать парней и одиннадцать девчат. И никто этому не удивлялся. Распределилась в Тюмень. Работала до пенсии на одном предприятии. Решила для себя: зачем искать что-то лучше, если здесь чувствую себя на своём месте?..

Александр Петрович и Ольга Ивановна уверяют: коллектив всегда был для них частью семьи. Вместе решали рабочие задачи, вместе отмечали праздники — День работника нефтяной и газовой промышленности, 8 Марта, 9 Мая, Новый год… Сейчас Александр Петрович и Ольга Ивановна на заслуженном отдыхе, но с бывшими коллегами созваниваются, общаются. Есть о чём поговорить, что вспомнить.

— После распределения меня приняли в штат комплексной лаборатории, которая находилась в Антипино, — уточняет Катышев. — Правда, надолго там не задержался: в 1973-м начались работы на ЛПДС «Торгили» — предложили перевестись на новый объект. С этой станцией связано 27 лет моей жизни. Пришёл туда инженером по обслуживанию средств автоматики, через семь лет стал замначальника, в начале 90-х годов — начальником…

— Дети с малых лет видели, как мы относимся к своей работе, как коллеги относятся к нам. Неудивительно, что и сын, и дочь пошли по нашим стопам, — уже наперебой рассказывают супруги. — Алексей сначала техникум закончил, потом заочно Тюменский нефтегазовый университет. Начинал со слесаря КИПиА. Сейчас — диспетчер Тюменского УМН. Дочь тоже в Тюменском нефтегазовом училась. Работает оператором НППС. Не настаивали, чтобы они в нефтепроводчики пошли. Сами такой выбор сделали. Мы только поддержали их желание! Теперь внуки подрастают — может, и они продолжат традицию. Время покажет…