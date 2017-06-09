«Тюменские известия» уже рассказывали читателям о проведении Дня Тюменской областной Думы в Юргинском районе. Отдельной темой тогда стала для парламентариев проблема доступной среды. Ей и была посвящена встреча депутатов с представителями районных общественных организаций ветеранов и инвалидов.

Законодатели во главе с председателем Думы Сергеем Корепановым отвечали на все наболевшие вопросы. Об итогах встречи рассказал корреспонденту «ТИ» депутат, координатор проекта партии «Единая Россия» «Единая страна — доступная среда» Владимир Столяров.

— Владимир Алексеевич, один из вопросов общественников касался проекта «Равные возможности», который ранее курировал депутат Владимир Зимнев. Будет ли продолжение проекта — выезды на территории, внесение соответствующих законодательных инициатив?

— В Тюменской области проживает более 103 тысяч инвалидов, это около 7 процентов от общей численности населения. С 2011 года в регионе реализуется комплексная программа «Доступная среда». Она включает в себя многое: создание безбарьерной среды на вновь строящихся объектах, дооборудование объектов социальной инфраструктуры, проект «Говорящий город», оказание адресной помощи. За шесть лет на ее реализацию из федерального и областного бюджетов выделено более 5 миллиардов рублей.

Все больше внимания уделяется проблеме адаптации жилого фонда для маломобильных групп населения: за 2014-2015 годы паспортизировано более 60 процентов объектов жилфонда, стали доступными 164 объекта. В марте депутаты, представители организаций инвалидов и журналисты посетили Областную клиническую больницу № 1, по результатам оценки высказаны предложения по совершенствованию безбарьерной среды.

К слову, медицинскими учреждениями предусмотрен механизм оказания ситуационной медицинской помощи, а также при вызове врача на дом. Такой помощью охвачены 100 процентов инвалидов.

В марте и апреле прошли два круглых стола с участием общественных организаций инвалидов, социально ориентированных некоммерческих организаций и органов власти, на которых обсуждались различные проблемы, в том числе вопросы реабилитации и медицинского обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

В мае мы ознакомились с работой пассажирского транспорта по соблюдению правил перевозки маломобильных групп населения, а также с условиями доступности в гостинице «Тура», дворце национальных культур «Строитель». Обследовали пути движения к входу, безопасность и удобство передвижения к автобусным остановкам и специализированным парковкам.

Эта работа будет продолжена в соответствии с планом партии «Единая Россия» «Единая страна — доступная среда».

— Правом пользоваться парковкой для инвалидов могут только инвалиды 1-й и 2-й групп и автомобили, перевозящие детей-инвалидов. Вместе с тем многие инвалиды 3-й группы тоже нуждаются в специальном парковочном месте. Возможно ли включение этой категории в перечень?

— Чтобы решить эту проблему, необходимо внести изменения в действующие Правила дорожного движения и Национальный стандарт «Технические средства организации дорожного движения», дополнив их положением о праве на получение лицами, имеющими 3-ю группу инвалидности, опознавательного знака «Инвалид». В 2015 году представители Общественной палаты России обращались с подобной просьбой к вице-премьеру Правительства России Ольге Голодец. Решения проблемы до настоящего времени нет.

— Люди жалуются: во многих отдаленных территориях Юргинского района закрыты сберкассы, а банкоматы не установлены. Пожилым людям приходится ездить в районный центр или другое сельское поселение. Возможно ли решение этой проблемы?

— За последние несколько лет количество филиалов Сбербанка в отдаленных деревнях юга области сократилось на четверть. Такая проблема существует во многих регионах России, и это наносит ощутимый удар по самым незащищенным категориям населения. Два года назад Тюменская областная Дума поддержала обращение алтайских коллег к президенту Сбербанка РФ Герману Грефу. Однако мы понимаем: никто не может заставить коммерческие структуры работать себе в убыток. Нужно проанализировать ситуацию и предложить бизнесу такие условия, которые позволили бы ему безубыточно вести банковскую деятельность в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, существуют государственные банки, в частности «Россельхозбанк», ВТБ. Возможно, именно они должны взять на себя такую обязанность.

Решение вопроса относится к компетенции федеральной власти. В Тюменской областной Думе рассматривают возможность подготовки предложений по исправлению сложившейся ситуации.