Когда за окном дождик, вы что делаете? Дома, поди, сидите у телека в ожидании хорошей погоды, при которой можно гулять… Осадки не повод отказываться от променадов. Тем более, если у вас есть дети или собаки. Зонтик, конечно, штука хорошая, но чтобы у вас было полноценное лето с радостью теплых, пусть и мокрых прогулок, нужно воспользоваться достижениями цивилизации и дизайнеров. Чего сейчас только нет от дождя! Изучим вопрос.

НЕПРОМОКАЕМАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Детская, женская и мужская, она делится на походную, рабочую, прогулочную и брендовую. От вашего выбора зависит цена и дизайн. Это касается и дождевиков, и сапог. Только не надо путать с прорезиненной демисезонной одеждой, в такой летом вы просто сгорите.

САПОГИ

Станут любимой обувью вашего малыша в дождик и сразу после него, особенно если он поклонник известного мультика про свинку Пеппу и ее семью. Так весело прыгать и бегать по лужам. Да и взрослому будет комфортно разделить с малышом его занятие, включиться в эту веселую игру. Вот увидите, сколько эндорфинчиков получит ваш организм. Впрочем, если вы серьезный офисный работник и не в отпуске, то и на работу можно найти вполне приличный вариант в брендовых магазинах. Сейчас такие делают резиновые сапожки, что стильно — это еще не так сказано. Правда, и цена у них уже будет не 300 рублей (вариант сапог в магазине спецодежды), а в 10 раз дороже. Но имидж того стоит, не правда ли?!

В магазинах множество вариантов по высоте. Короткие подойдут для прогулки с собакой, к примеру, или походу до ближайшего магазина. Длинные позволят намерить с ребенком все лужи в округе.

Резиновые сапоги бывают с утеплителем или с подкладом. Если это съемный вариант — идеально, если нет, то для лета лучше всего остановиться на голой резине. Ведь зря потеть мы не собираемся.

Стоит отметить, что нельзя мыть резиновые сапоги горячей водой, а также с помощью различных химсредств. Сушка на батарее тоже под запретом. Теплая вода, мыло и сухая губка — вот настоящие друзья резиновых сапожек.

ДОЖДЕВИК ДЛЯ ОБУВИ

Если по каким-то причинам резиновые сапожки не ваш вариант, есть отличное предложение от предприимчивых китайцев — они давно уже придумали и практикуют многоразовые непроницаемые бахилы, то есть дождевики для обуви. Такие штуковины легко помещаются даже в небольшую женскую сумочку и вынимаются при необходимости. Надеваются прямо на обувь. Есть варианты для тех, кто предпочитает каблуки. Сделано из ПВХ. Благодаря дождевику обувь будет сухой и чистой в любую погоду.

ПЛАЩИ-ДОЖДЕВИКИ

Отличное дополнение к детскому и взрослому гардеробам в дождливую погоду. Они, как правило, очень легкие, чаще всего продаются со специальной небольшой сумочкой для хранения, но бывают и модели, сворачивающиеся внутрь собственного кармана. Такая одежда должна быть достаточно свободной и не сковывающей движения. Обратите внимание на швы — у настоящего качественного дождевика они должны быть не прошиты, а пропаяны.

Любителям активного отдыха понравятся варианты с расширением на спине на молнии для использования поверх рюкзака — абсолютно непроницаемо для дождя.

ДЛЯ КОЛЯСКИ

Дождевик — вот единственно правильное решение для защиты вашей крохи в коляске от дождя во время прогулки. Благодаря ему вашему малышу будет комфортно и уютно. Он без проблем надевается на коляску, и ребенок не только получает приятные эмоции от прогулки, но и остается сухим. Удобнее варианты на резинке, такой закрепится одним движением, но есть и на завязочках. При покупке обращайте внимание на степень прозрачности (да-да, она разная бывает): чем она выше, тем интереснее будет детке. Также предпочтительнее вариант с открывающимся окошком, так малыш сможет высунуть свой любопытный нос и поглазеть на дождик. Хорошо, если над таким окошком еще и козырек имеется.

ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ

В зоомагазинах (особенно если предпочесть интернетовские площадки) полно вариантов одежды и обуви для собак любых размеров. Можно приобрести для питомца и прорезиненную обувку (на липучках в основном), и непромокаемые курточки и плащи.

Что касается последних, есть варианты с удобной утяжкой на поясе, молнией на спине, которая закрыта водонепроницаемым клапаном и защищена от дождя. Такая одежка защитит от влаги и животик с грудью. Универсальные дождевики оснащены и утяжками для лап, благодаря им одежда подойдет для собак как с длинными, так и с короткими лапами.

Советуем обратить внимание на светоотражатели, при прогулке в сумерках собачка не потеряется и будет заметна людям и машинам.

Раз в этом году нам обещают неважный погодный вариант, айда гулять под дождем!

Здоровье в каждой капле

Полезные свойства дождя известны издавна. Но современная экологическая ситуация, особенно в больших городах, заставляет сегодня сомневаться в этом. И всё же, если вдруг вы окажетесь в местности, куда ещё не дошла цивилизация, помните: с каждой каплей дождь приносит с собой силу любому живому организму.

Дождевая вода благотворно влияет на кожу и волосы – благодаря тому, что в верхних слоях атмосферы она ионизируется (заряжается полезными для организма отрицательными ионами). Правда, речь идет исключительно о дождевой воде, собранной в чистой местности.

Стук дождевых капель по стеклу расслабляет мышцы, в том числе и сердечную, поэтому врачи рекомендуют дождевую звукотерапию людям, пережившим сердечный приступ, а также всем, кому нужно снять мышечное напряжение.

Аромат дождя действует расслабляюще на нервную систему. Кстати, под запахом дождя подразумевают сразу три разных аромата: озона, эфирных масел, которые во время сухой погоды выделяются растениями, а после дождя концентрируются в воздухе, и запах веществ, которые образуются в почве благодаря бактериям актиномицетам.

Дождь очищает воздух: вода абсорбирует вредные частицы, и поэтому дышится легко и приятно. Особенно это заметно в городах. Но если воздух в вашем населенном пункте очень грязный, да еще дождь пошел после длительной засухи, гулять нужно только после дождя, когда вода уже уйдет в землю. Под дождь в этом случае лучше не попадать.

Прогулка во время чистого теплого летнего дождя — отличная возможность насытить кожу влагой, потому что благодаря теплому влажному воздуху открываются поры, кожа хорошо дышит и отлично впитывает воду из окружающей среды.