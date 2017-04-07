Да, именно так, вогнутой чашей, смотрится на севере Крымского полуострова этот самый маленький, как бы стремящийся вовсе оторваться от суши в Азовское море заповедный уголочек природы.

Продолжая славные традиции клуба «Эко-тур72», мы своими неутомимыми ногами и всегда трезвыми глазами познаём самые интересные и порой очень даже не «попсовые» уголки нашей необъятной Родины, среди которых Крым — один из самых беспроигрышных вариантов для больших летних путешествий.

Для некоторых «Казантип» — это фестиваль, грандиозная тусовка неформалов всех мастей, которые раньше проводили почему-то на западном побережье Крыма, а сейчас изгнали куда-то за границу. А для географически грамотных туристов — это маленький «аппендикс» на самом севере самого восточного — Керченского — полуострова Крыма. Нас он привлёк тем, что там находится государственный природный заповедник, чуть ли не самый маленький в России. А по соседству, в посёлке Мысовое — самый тёплый (!) песчаный пляж Крыма. Да ещё и мелкий, с природным песочком, идеальный для детского отдыха, тем паче нет там в посёлке ни кафешек, ни ресторанов с гремящей всю ночь музыкой. Зато местные жители готовы расстараться для туристов, накормить от пуза и сдать жильё по самой низкой цене. Смело можно торговаться за 400 рублей в сутки и даже меньше!

Ехать из Керчи часа полтора-два до пос. Щёлково, а там ещё километра 2-3 до конечной точки маршрута. Но скучно не будет — повсюду кипят гигантские объёмы работ археологов и дорожных строителей, которые и не снились и нашему «Мостострою-11», — одновременно с вводом знаменитого моста должна появиться гигантская суперсовременная автомагистраль, рассекающая полуостров с востока на запад.

В заповеднике охраняются самые нетронутые степные растительные ассоциации, среди плоских камней, покрытых ярко-красными накипными лишайниками, — масса редких растений. Конечно, там и насекомые, и птицы, и мелкие зверушки чувствуют себя в полной безопасности. Охрана налажена чётко: служебный автомобиль стоит на высоком краю вогнутой «тарелки» полуострова, откуда хорошо видно в бинокль, кто хочет засунуть нос без официального на то разрешения, ну, например, как мы.

Большой особенностью сей охраняемой территории является кладбище местных жителей, действующее до сих пор, и расположенной непосредственно в заповеднике, на южном внутреннем краю чаши, а в центре оной — как минимум три нефтяных качалки, делающих свою монотонную работу на радость тайным владельцам. Такое ощущение, что на самом деле охраняется покой именно этих объектов, а вовсе не цветочков, птичек и бабочек!

Внешняя часть Казантипского полуострова, с точно такой же растительностью, плавно спускающаяся к морю на 300 градусов от центра, вся уже распределена между некими уважаемыми людьми. Правда, колышков мы не видели, но поверим словоохотливому сотруднику охраны, с которым тюменские экотуристы имели дружественную беседу через своего не лишённого всевозможных экологических титулов гида.

Края берега полуострова изрезаны столь живописными бухточками с чистейшей водой и порой арочными скалистыми берегами, что один из наших экотуристов — Сергей Панарин — образно и фактически «поплыл» от счастья, вслух признавшись, что он такую красоту видел только в телевизоре, на канале «National Geographic». Мы все с ним согласились, поэтому грех было не приять водные процедуры в таком райском уголке, особенно под знаком «Купаться запрещено!» Действительно, таких мест на восточном и юго-восточном побережье Крыма мы больше не видели.

В следующих репортажах мы расскажем и о других наименее посещаемых, но удивительных природных объектах Крыма, до которых обычно нет никакого дела ленивым пляжным туристам.