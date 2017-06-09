Персональные данные более ста тюменских подростков попали в интернет: в открытом доступе они оказались на сайте госзакупок.

Об опасных нарушениях в работе одного из муниципальных автономных учреждений города на июньском заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской Думы рассказал один из активистов общественной организации «Народный контроль».

Дело в том, что при размещении информации о торгах на сайте госзакупок городское учреждение-заказчик услуг по организации детского отдыха обнародовало персональные данные около 100 подростков.

— Указанная на сайте информация (не только персональные данные подростков и их родителей, но и указание на факты совершения преступлений несовершеннолетними и другое) может представлять интерес для совершения любых противоправных действий третьих лиц, — аргументирует свое беспокойство общественник.

Депутаты приняли информацию во внимание.

— Я думаю, мы встретимся с директорами департаментов, выясним причины происшедшего, обсудим, как избежать подобных инцидентов в будущем, — прокомментировала ситуацию председатель комиссии Ольга Павлова. — Если прокуратура уже поставлена в известность об этих фактах, значит, ситуация не останется без внимания. Самое главное — принять профилактические меры.