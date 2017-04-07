Прошло более 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны, но раны, нанесённые ею, кровоточат по сей день, ведь беда зашла в каждый дом. Вот и у меня, закончившей тогда только четвёртый класс, из близкой родни ушло на фронт 9 человек. Позднее пошли и похоронки. И я отчётливо помню это время.

До сих пор перед глазами стоит двоюродный брат Алексей (с детства всегда звали Лёликом). Он погиб в 1944 году на Украине, в Волынской области. Похоронен в братской могиле. А шёл ему всего двадцать второй год.

О старшем лейтенанте, командире взвода разведки, выпускнике Тюменского военно-пехотного училища Алексее Чупрове говорили лишь сухие строки документов Подольского военного архива, книга «Память» да золотые буквы на мраморной плите Тюменского мемориала. И только с появлением сайта «Подвиг народа» мы смогли узнать о подвигах, за которые он был награждён тремя орденами. А сколько таких, кто, увы, ничего не знает о своих отцах и дедах, родных и близких!

Вот почему в Тюмень и по сей день идут запросы со всех сторон России и даже ближнего зарубежья, и касаются они судьбы выпускников военно-пехотных училищ.

В годы войны три тюменских училища (первое, второе и Таллинское) подготовили 12 тысяч офицеров, более 30 тысяч ушло на фронт курсантами. Разумеется, сведений об учёбе и дальнейшей их судьбе очень и очень мало. В основном фамилии появлялись в мемуарах сослуживцев. Но и их немного. Зато истории самих училищ, музея боевой славы, документы ветеранской организации бывших выпускников ТВПУ сохранены и зачастую высылаются в ответ на запрос. И надо сказать, что это принимается с благодарностью. И здесь обязательно нужно отметить активную роль в поисковой работе Л.П. Бодровой, руководившей музеем более 15 лет. Она помогает в этом и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе.

Последнее время всеобщее внимание привлекла тема Героев Советского Союза, поиск сведений о них. Знаю, что парламентская газета немало делает для этого. Актуальна эта тема и для меня.

Должна сказать, что иногда о подвиге Героев мы узнаём лишь спустя много десятилетий. А они бывают поистине потрясающими!

Биография Героя

Вот один из примеров — Темник Абрам Матвеевич. О нём было упомянуто ещё в документах 1946 года, при расформировании первого ТВПУ. Упомянуто наряду с пятнадцатью другими Героями, «рождёнными» в стенах этого училища.

Но сначала — краткая биография Героя. Родился Темник в Украине в 1907 году. С 1929 года служил в Красной армии. Закончил Московское военно-политическое училище, Высшие военно-политические курсы и Академию бронетанковых войск. Участник боёв с японцами на реке Халхин-Гол. После чего — служба в первом ТВПУ, с июня 1941 г. — фронт. Участник Сталинградской, Курской битв, освобождал Польшу. Его награды: Золотая Звезда Героя, орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого, два ордена Красной Звезды, медали.

В сентябре 1944 года назначен командиром 1-й гвардейской танковой бригады.

В Берлинском сражении — с первого дня, с 16 апреля 1945 года.

Тюменец Анатолий Бажин в книге «Герои Тюменского края» в статье о Темнике приводит такие сведения из наградного листа, находящегося в Центральном архиве Министерства обороны:

«В период наступательных боёв корпуса на Берлинском направлении I Белорусского фронта с 15 апреля 1945 года командир первой гвардейской танковой бригады гвардии полковник Темник проявил героизм и мужество в боях с немецкими захватчиками.

Упорно прогрызая оборону немцев на плацдарме реки Одер западнее Кюстрин, тов. Темник, не считаясь ни с чем, упорно продвигался с бригадой вперёд. Прорвал оборону немцев и стремительно продвигался с бригадой вперёд к Берлину. За весь период боёв тов. Темник находился в боевых порядках бригады, ведя свою бригаду в бой.

Личной храбростью и умением командовать он добился полного разгрома немецких войск и на их плечах ворвался в Берлин.

27 апреля 1945 года в уличном бою в Берлине тов. Темник был тяжёло ранен, но продолжал командовать до тех пор, пока не был увезён в госпиталь. За этот период бригадой Темника уничтожено: солдат и офицеров — 1250, пушек — 104, пулемётов — 54, автомашин — 57. Захвачено: солдат и офицеров — 56, пушек — 23, танков — 9».

Рассказ внука

Позднее был найден и рассказ его двоюродного внука Александра Темника, написанный им на основе мемуаров военачальников и соратников Героя. Вот отрывки из очерка «В ушах звенела тишина…»:

«Закопченное берлинское небо открывало окна, сквозь которые ласково улыбалось почти майское солнце. Окровавленный циферблат командирских часов показывал 10,47 утра 29 апреля 1945 года. Жить оставалось меньше суток.

Он еще не знал и уже никогда не узнает, что через месяц, 31 мая 1945 года, Указом Президиума Верховного совета СССР ему будет присвоено звание Героя Советского Союза. Что до Великой Победы, ради которой он сейчас прощался с солнцем, оставалось ровно десять дней. Он еще не знал, что будет похоронен в центре Берлина у Бранденбургских ворот на самом видном и почетном месте и живые цветы будут всегда лежать на его памятнике, а потомки его будут гордиться своим отцом и дедом. Он еще не знал, что в его честь назовут улицы в городах…

Полковник просто понимал, что до рейхстага оставалось меньше километра узких берлинских улиц, на которых его заблокированные теснотой танки стали легкой мишенью для обезумевших солдат — когда-то сильной немецкой страны, а пока — загнанного в угол и умирающего в агонии страшного фашистского зверя. Понимал, что его бригаде доверено одно из девяти Красных Знамен, которое должно быть водружено над рейхстагом одной из девяти групп, первой туда прорвавшейся…

Комбриг вспомнил очень серьезное лицо командующего танковой армией М.Е. Катукова при их последней встрече:

— Получен приказ командующего фронтом Жукова о создании специальной группы, которой будет поручено первой ворваться в Берлин, захватить два правительственных аэродрома Адлерсхоф и Темпельхоф и не допустить вылета с них руководства рейха. Затем эта группа должна будет первой подойти к рейхстагу и удерживать там плацдарм до подхода основных сил. Вашу кандидатуру руководителя группы одобрил лично Верховный…

Тут командарм первый раз улыбнулся:

— Товарищ Сталин помнит вашу ночную прогулку по Польше…

...Черноволосый, но уже с пробивающимися усами, которые со временем станут его тайной гордостью и по которым его на многих черно-белых фотографиях легко будет спутать с Вождем… Они действительно иногда очень похожи на фотографиях. В зависимости от ракурса…

Военное училище окончено, армейская жизнь захватила молодого офицера полностью. А вскоре и Халхин-Гол, где молодой майор принимает под командование танковый полк…

…Начало темнеть в глазах. Солнце из ласкового и приятного стало бурым и тяжелым. Сознание уходило. Комбриг понимал: надо выбивать противника из квартир и с крыш прилежащих домов, иначе бригада будет уничтожена… решение пришло почти сразу… всем офицерам надеть чистое белье и парадные кители! Сначала его приказ не поняли. Смысл дошел через несколько минут… все ясно осознали, что они идут на смерть. И все ясно осознали, что в сложившейся ситуации другого выхода просто нет… Приказ может быть выполнен только ценой жизни…

Команда высших офицеров бригады в парадных кителях с орденами и с автоматами начала, применяя современную терминологию, «зачистку» окружающих зданий. Комбриг лично возглавил штурмовую группу. Рейхстаг был в зоне прямой видимости, но разблокировать улицу для сгрудившихся танков под снайперским огнем и противотанковыми фаустпатронами было невозможно. Танки горели. Танкисты выскакивали и попадали под прицельный огонь. Офицеры взялись за смертельную работу.

Вид парадных мундиров, полных к концу войны орденов и медалей, производил на обезумевших солдат вермахта впечатление «психической» атаки первой мировой. Этого легкого шока офицерам было достаточно, чтобы уничтожать противника и освобождать путь к цели… Первый квартал был очищен…

…Сознание уходило. Ему на смену начала приходить боль. Огненная боль. Комбриг не видел, что взрывом фаустпатрона при перебежке из одного здания в другое ему вырвало живот. Он с трудом попробовал сконцентрироваться…

…На память пришла операция на Висле, когда еще только назначенный командиром танковой бригады подполковник «пристроил» один из своих полков в хвост отступающим немецким танкам и под покровом ночи вместе с ними, «одним целым», не зная ни паролей, ни направления бегства немцев, оторвался от своих основных сил более чем на 500 км.

Утро в глубочайшем тылу отступающих немецких частей. Связи нет. Максимальная дальность радиосвязи того времени — 150 км. Топливо в танках на исходе. Ошалевшие немцы с рассветом начинают приходить в себя и глазам не верить от обилия красных звезд на «своих» танках.

Решение опять пришло мгновенно. Комбриг дает команду вступить в бой и через час отчаянной драки захватывает склады ГСМ. Путь назад они пролетели на одном дыхании, расчистив «клин» для наступающих частей.

Об этой суперафере доложили Верховному. Сталин посмотрел личное дело и, отложив трубку, произнес:

— А этот полковник лих.

— Подполковник, товарищ Сталин — осмелился поправить его Поскребышев.

— Нет, полковник. Оформляйте приказ!

…Среди танкистов повис крик: «Командира убили!..» Взрыв дикой энергии, ненависть к врагу и звериная злоба сделали свое дело — бригада с мясом вырвалась из смертельного затора и рванула вперед. Овеянная вечной славой и омытая кровью своих героев, 1-я танковая бригада выполнила поставленную перед ней задачу и позже вошла в состав знаменитой Таманской дивизии. Комбрига отвезли в госпиталь. Солнце уже не светило, но жизнь держалась в крепком теле офицера еще почти сутки.

Так погиб мой двоюродный дед, Герой Советского Союза, командир 1-й гвардейской Чертковской, дважды ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады 8-го механизированного корпуса Первой танковой армии, гвардии полковник Абрам Матвеевич Темник. Ему было 37 лет»...