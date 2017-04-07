В загородных детских центрах стартовала вторая смена. В лагере «Энергетик» собрались ребята из России, Германии и Польши, которые хотят ближе познакомиться с профессией геолога.

Профильная смена, посвященная геологии, началась с открытия аллеи минералов, которые были переданы лагерю из коллекции Сибирского научно-аналитического центра. Ленту торжественно не перерезали. Генеральный директор СибНАЦ, президент регионального отделения «Ассоциация полярников» Анатолий Брехунцов и президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Лариса Шилова трижды стукнули геологическими молотками по куску никелевой руды со Среднего Урала. Рядом в аллее разместились слюдит из Мариинского месторождения, кварц из Светлореченского… Огромные камни стали украшением территории и наглядным пособием для юных отдыхающих.

Анатолий Брехунцов отметил, что именно геолог — самая востребованная профессия. Почти всё, что окружает человека в современном мире, существует благодаря тому, что открываются месторождения руды, нефти, газа… Геологи несут огромную ответственность за благополучие страны.

Анатолий Михайлович пожелал, чтобы связи между Ассоциацией полярников и Ассоциацией организаторов детского отдыха укреплялись, а уникальная смена «Геология объединяет» не осталась единственной.

Депутат Тюменской областной Думы, член регионального отделения «Ассоциации полярников» Николай Бабин пожелал ребятам добрых и светлых путей. А иначе не может быть: ведь геологи — это романтики, которые ставят палатки, поют песни под гитару, проходят сотни километров для того, чтобы изучить земные недра. Получить профессию геолога можно в Тюменском индустриальном университете. Привет от геологического студенчества передала участникам смены исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова.

— Учитесь обрабатывать камни, — обратился к ребятам директор Уральского центра камня Уральского горного университета Фират Нурмухаметов, который хранит прочную связь с минералами уже сорок лет. — Это во все времена востребованная профессия. Умение работать с камнями может прокормить в жизни вас, ваших детей и внуков.

Со дня на день откроется мастерская со станками, где каждый участник смены попробует самостоятельно обработать природные камни. Материал для работы найдется тут же, у бревенчатого домика, где сказочный олень серебряным копытцем уже приготовил для детей россыпи цветных минералов.

Генеральный директор оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика», член общественного совета при областном департаменте социального развития Лариса Шилова отметила, что лагеря Тюменской области ежегодно предлагают десятки новых программ — образовательные, тематические, профильные… Можно выбрать, как провести лето: поиграть, оздоровиться или узнать что-то новое. Большим спросом пользуются профориентационные смены, которые помогают ребенку определиться в жизни. Программа «Геология объединят» — уникальна, потому что дает возможность познакомиться с профессией, востребованной в нашем регионе, и встретиться с представителями других стран. А живое общение с ветеранами геологии и представителями крупных нефтегазовых компаний наверняка будет для ребят интересным и полезным.