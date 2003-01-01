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Сегодня состоится очередное, пятое заседание Думы Югры шестого созыва.

Депутаты намерены внести поправки в региональный закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Благодаря введению персонифицированного финансирования у инвалидов появится право выбора поставщика средств технической реабилитации, упростится механизм и сокращение сроков предоставления этой услуги.

Будут также рассмотрены инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство. Предложения окружных парламентариев касаются повышения безопасности организованной перевозки детей автобусами и предоставления инвалидам с детства компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно.

Кроме того, Дума обсудит изменения в окружное законодательство, согласно которым восемь населённых пунктов Югры предполагается исключить из перечня труднодоступных и отдалённых местностей.

Народные избранники утвердят план работы окружного парламента на следующий год и сформируют перечень наказов избирателей на первый квартал 2017-го.

Всего в повестке последнего заседания осенней сессии более 30 вопросов.