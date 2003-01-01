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Тюменский ансамбль "Вереск" завоевал два Гран-при международного фестиваля.

Ансамбль народно-сценического танца "Вереск" вернулся из Санкт-Петербурга с Международного конкурса детского и юношеского творчества "Будущее планеты" с двумя наивысшими наградами. Как рассказала "Тюменской линии" художественный руководитель ансамбля Елена Шарова, на международном конкурсе ребята представляли не только Тюмень, но и всю Россию. Коллектив показал два танца - "Золотую ярмарку" и "Русскую плясовую". Оба получили Гран-при. Организаторы пригласили "Вереск" участвовать и в дополнительном конкурсе, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января.