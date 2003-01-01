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В Ишиме отключили последнюю в городе аналоговую телефонную станцию. Теперь весь город будет говорить по «цифре».

К этому событию горожане подошли творчески: глава Ишима Федор Шишкин и директор филиала «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков торжественно отключили рубильник, питавший электричеством устаревшую станцию. Она работала с 1989 года и обслуживала 3000 номеров в административном центре Ишима.

Как нам сообщили в администрации города, с апреля текущего года всех абонентов поэтапно переключили на новую цифровую станцию, так что без связи никто не остался. С переходом на новое оборудование ишимцам стал доступен спектр дополнительных сервисов, позволяющих повысить функциональность стационарного телефона. Несмотря на развитие мобильной связи, обычные проводные аппараты все еще остаются в почете у сибиряков.